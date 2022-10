L'analyseur de peinture au plomb de VIKEN est approuvé par la NRC américaine pour une utilisation sans licence





Viken Detection annonce aujourd'hui que la Commission de réglementation nucléaire (NRC) des États-Unis, après un examen rigoureux, a approuvé l'analyseur de peinture au plomb de VIKEN pour la vente et l'utilisation sans licence.

L'analyseur de peinture au plomb de VIKEN répond aux normes les plus strictes de la NRC en termes de sécurité pour une utilisation publique sans contrôle de licence supplémentaire. Grâce à cette dispense, nos clients peuvent désormais économiser du temps, de l'argent et des frais de réciprocité, et ne sont désormais plus contraints de réaliser des tests de fuite de routine.

En vertu de cette dispense, VIKEN mettra à niveau le Pb200i actuellement commercialisé, avec un étiquetage spécial pour renommer le produit "Pb200e" en vue d'un suivi adapté. Les clients actuels de VIKEN sont invités à contacter VIKEN pour planifier un réétiquetage d'usine et bénéficier de la dispense. VIKEN a également travaillé au côté du Département américain du logement et du développement urbain (HUD) pour ajouter le Pb200e à liste des PCS.

"L'approbation de la NRC d'un analyseur de peinture au plomb en vue d'une distribution sans licence garantit à nos clients que le Pb200i/e de VIKEN est, est restera pour toujours, la référence en matière de détection et de sécurité", déclare Jim Ryan, PDG de VIKEN. "Le développement de produits qui allient ces deux critères nécessite des approches novatrices, et cette dispense illustre l'engagement indéfectible de VIKEN en faveur de ce principe de conception clé."

À propos de Viken Detection

Viken Detection fournit des solutions d'imagerie de sécurité et d'identification de matériaux qui aident les professionnels de police et d'inspection à protéger le public contre les menaces de trafic de stupéfiants, le trafic de personnes et d'autres types de dangers. Les produits innovants de la société, le NIGHTHAWK-HBITM (imageur portatif), le FOXHOUND-HNATM (analyseur narcotique trimodal), l'OSPREY-UVXTM (scanneur de véhicules) et le Pb200i/eTM (analyseur de peinture au plomb), sont les leaders reconnus sur les marchés. Viken Detection est basé au Nord-Est de Boston, dans le Massachusetts.

