L'édition 2023 du Salon international du bateau de Montréal est officiellement lancée!





MONTRÉAL, le 18 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Après 2 ans d'absence, due à la pandémie, Nautisme Québec - l'Alliance de l'industrie nautique du Québec revient avec un regain d'énergie pour vous en mettre plein la vue avec le Salon International du bateau de Montréal (SIBM) qui aura lieu du 9 au 12 février 2023. Cette année nous désirons mettre l'emphase sur l'expérience unique du visiteur sous les thématiques suivantes : innovation, découverte, aventure et plaisirs. Nous voulons que celui-ci reparte avec une expérience mémorable et sensorielle.

INNOVATION - Le SIBM est le lieu choisi par de nombreux fabricants mondiaux pour effectuer leurs lancements au pays et même pour tout le continent. Montréal est ainsi devenue une rampe de lancement idéale pour les fabricants européens et, de plus en plus, asiatiques.?

AVENTURE - Le SIBM est le lieu privilégié pour découvrir les attraits nautiques uniques au Québec, dont les marinas et les trésors nichés au coeur des régions touristiques.

DÉCOUVERTE - Le SIBM offre une programmation variée avec des conférences relatant des aventures inédites et des astuces sur la sécurité nautique. Il regorge également d'ateliers techniques, créatifs, ludiques et éducatifs. De tout pour inspirer les petits et les grands!?Vous avez une idée de conférence ou d'ateliers? Faites-nous en part!

PLAISIRS - Le SIMB, c'est aussi une soirée nocturne remplie de mystères et de surprises favorisant de nouvelles rencontres. Et plus encore!

Venez vivre cette expérience avec nous du 9 au 12 février 2023. Devenez exposant d'ici le 31 octobre 2022 afin de profiter du tarif prévente! Communiquez dès maintenant avec notre promoteur DEE Global pour réserver votre kiosque. Profitez aussi de notre tarif préférentiel à l'Hôtel Montville en réservant avant le 31 octobre.

Cet événement de Nautisme Québec est présenté par nos partenaires Desjardins et Aviva assurance bateau

À propos de Nautisme Québec - L'Alliance de l'industrie nautique du Québec

Nautisme Québec est un organisme à but non lucratif qui représente l'industrie du nautisme au Québec. Elle soutient et défend ses membres dans les différentes sphères de la sécurité nautique, du tourisme nautique et du développement durable.

Plus de 20 années d'expérience au service de l'industrie du nautisme;

250 entreprises membres réparties dans les différents secteurs de l'industrie nautique ;

24 000 plaisanciers abonnés à notre infolettre

SOURCE Alliance de l'industrie nautique du Québec

Communiqué envoyé le 18 octobre 2022 à 17:27 et diffusé par :