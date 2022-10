NetApp annonce un nouveau programme de partenariat avec la NetApp Partner Sphere





NetApp® (NASDAQ: NTAP), un éditeur mondial de logiciels axé sur les données et basé sur le cloud, a annoncé aujourd'hui son intention de lancer un nouveau programme de partenariat pour l'exercice financier 2024. La NetApp Partner Sphere résulte de l'évolution du programme de partenariat unifié de NetApp, leader du secteur.

Les partenaires capables de mettre en oeuvre la transition vers la numérisation et le cloud sont prêts à conquérir des parts de marché. Toutefois, cela nécessite des modèles commerciaux modernes offrant des services hautement spécialisés et dotés de capacités de prise en charge de l'ensemble du parcours client. La nouvelle NetApp Partner Sphere, orientée cloud et axée sur les services, offre un processus flexible menant au progrès et à la croissance de toutes les activités de vente des partenaires. Consolider et simplifier plusieurs programmes en un seul programme incluant tous les types de partenaires et l'ensemble des modèles commerciaux et des stratégies de mise sur le marché facilite le passage dans le cloud des activités des partenaires.

Le programme offre aux partenaires une formation et un soutien solides pour les aider à conquérir des parts de marché dans le cloud. Il leur apporte une nouvelle validation et la reconnaissance, et récompense leurs investissements dans les compétences et les services. Conçu de manière à générer une croissance accélérée, le programme permet aux partenaires d'offrir de la valeur à leurs clients communs.

« NetApp s'engage à promouvoir une culture du "partenaire d'abord" et la stratégie qui sous-tend notre nouveau programme de partenariat donne vie à cet engagement », a déclaré Jenni Flinders, vice-présidente senior, Worldwide Partner Organization chez NetApp. « Avec la NetApp Partner Sphere, nous accélérons la croissance et la réussite de nos clients dans l'ensemble de notre écosystème de partenaires en étendant leur portée au cloud et en leur offrant davantage d'opportunités commerciales grâce à notre portefeuille diversifié et à nos modèles de consommation flexibles. »

En outre, le programme offre une hiérarchisation simplifiée, souple et progressive, avec des critères clairs que les partenaires peuvent suivre au-delà des seuils objectifs. Les niveaux du programme, qui vont de Approved à Preferred, puis à Prestige et à Prestige Plus, évaluent, valident et reconnaissent les partenaires en fonction de leur valeur et de leurs compétences, afin d'apparier les bons partenaires aux bonnes opportunités d'affaires. Les avantages et le soutien augmentent au fur et à mesure que les partenaires gravissent les échelons, les partenaires générant le plus d'impact bénéficiant des avantages les plus importants et les plus personnalisés, notamment des campagnes de marketing et d'activation spécifiques à la solution, des fonds de développement de marché basés sur des propositions et des incitants préférés basés sur la valeur.

Dans le cadre de ces changements stratégiques, NetApp abandonnera les spécialisations pour identifier les capacités des partenaires et utilisera les Compétences en Solutions alignées sur les principaux domaines d'intervention de NetApp: les solutions cloud, le cloud hybride et l'IA et l'analyse. Ces compétences seront incluses dans les exigences du programme NetApp Partner Sphere. Les partenaires pourront commencer à acquérir des compétences associées dans chaque catégorie, en démontrant leur capacité à assurer le succès des clients dans l'ensemble du portefeuille NetApp d'ici la fin de l'année civile.

Les partenaires peuvent attendre les avantages suivants de leur participation à la NetApp Partner Sphere:

Un cadre simple pour soutenir la stratégie unique de mise sur le marché de chaque partenaire, flexible et automatisé pour faciliter les processus des partenaires, en cohésion avec tous les partenaires et toutes les opérations de vente réalisées à partir d'un seul programme présentant des niveaux et des objectifs clairs.

pour soutenir la stratégie unique de mise sur le marché de chaque partenaire, flexible et automatisé pour faciliter les processus des partenaires, en cohésion avec tous les partenaires et toutes les opérations de vente réalisées à partir d'un seul programme présentant des niveaux et des objectifs clairs. Une formation, des outils et un soutien transformateurs pour stimuler leur travail sur le marché multi-cloud hybride et permettre le développement des compétences des partenaires en matière de services et de solutions.

pour stimuler leur travail sur le marché multi-cloud hybride et permettre le développement des compétences des partenaires en matière de services et de solutions. Une différenciation par rapport aux partenaires reconnus, distingués et approuvés par leurs Compétences en Solutions et leurs services sur NetApp Partner Connect, afin de promouvoir l'approche de mise sur le marché de chaque partenaire.

par rapport aux partenaires reconnus, distingués et approuvés par leurs Compétences en Solutions et leurs services sur NetApp Partner Connect, afin de promouvoir l'approche de mise sur le marché de chaque partenaire. L'accélération de la croissance cloud en tirant parti du portefeuille recherché de NetApp pour multiplier les opportunités de services à valeur ajoutée et les possibilités d'innovation conjointe dirigées par les partenaires, en améliorant la rentabilité et en maximisant le retour sur investissement des partenaires par paliers.

« En tant que partenaire de longue date de NetApp, nous avons toujours apprécié l'approche "partenaire d'abord" que NetApp applique à son activité et l'ajustement permanent de son programme de partenariat qui favorisent la croissance et la rentabilité de notre entreprise », a déclaré John Woodall, vice-président, Solutions Architecture, chez General Datatech. « Grâce au nouveau programme Partner Sphere de NetApp et son portefeuille cloud leader du secteur, nous sommes ravis de pouvoir offrir une immense valeur à nos clients communs au moyen des solutions les plus efficaces, les plus flexibles et les plus innovantes dans tous les environnements, tout en différenciant notre entreprise pour accélérer la croissance. et monétiser avec succès nos meilleures capacités de services. »

« Cloud Bridge est une entreprise cloud-native axée sur les services. Nous sommes donc pleinement favorables à la stratégie et à l'orientation du nouveau programme de partenariat de NetApp », a déclaré Simon Walker, directeur général de Cloud Bridge. « Grâce à NetApp qui réunit tous ses partenaires dans un seul programme consolidé incluant les partenaires Spot, nous pouvons tirer parti du riche portefeuille de NetApp pour offrir à nos clients une gamme complète de solutions et de services innovants. »

La mise en oeuvre du programme NetApp Partner Sphere commencera au cours de l'exercice financier 2024 de NetApp.

Pour savoir plus sur la NetApp Partner Sphere, inscrivez-vous au NetApp INSIGHT qui aura lieu du 1er au 3 novembre 2022.

