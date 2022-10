Le Bureau de la concurrence préserve la concurrence dans l'offre de services de gestion des déchets industriels et de recyclage des huiles dans l'Ouest du Canada





GATINEAU, QC, le 18 oct. 2022 /CNW/ - Le Bureau de la concurrence a approuvé Environmental 360 Solutions Ltd. (E360S) en tant qu'acheteur de sept installations de GFL Environmental Inc. (GFL) qui fournissent des services de gestion des déchets industriels et des services de recyclage des huiles dans l'Ouest canadien. La vente de l'entreprise a été conclue le 17 octobre 2022.

Les installations sont situées dans les régions suivantes de la Colombie-Britannique, de l'Alberta et de la Saskatchewan :

Nanaimo (C.-B.);

(C.-B.); Kelowna (C.-B.);

(C.-B.); Prince George (C.-B.);

(C.-B.); Nobleford ( Alberta );

( ); Big Valley ( Alberta );

( ); Lloydminster ( Alberta );

( ); Maidstone ( Saskatchewan ).

En avril de 2022, le Bureau a conclu une entente avec GFL exigeant que l'entreprise vende ses actifs dans ces sept régions pour corriger la diminution sensible de la concurrence qui résulterait vraisemblablement de l'acquisition de Terrapure Environmental Ltd. Avant la transaction, Terrapure était le plus proche concurrent de GFL dans bon nombre des marchés des services de gestion des déchets industriels et de recyclage des huiles dans l'Ouest canadien.

La vente de ces installations résout les préoccupations du Bureau sur le plan de la concurrence découlant de l'acquisition de Terrapure par GFL.

Les faits en bref

E360S est un fournisseur privé de services d'élimination de déchets fondé en 2018. La société est active dans de nombreuses catégories de produits et dans de nombreuses zones géographiques au Canada .

. En novembre 2021, le Bureau a contesté l'acquisition de Terrapure par GFL, après quoi une entente a été conclue avec GFL par le processus de médiation du Tribunal de la concurrence.

Les services de gestion des déchets industriels concernent la collecte et le traitement des déchets générés par les secteurs industriels et manufacturiers du Canada .

. Les services de recyclage des huiles consistent à traiter les huiles lubrifiantes usées et les matériaux connexes collectés auprès de diverses sources, telles que les ateliers de vidange et de réparation de véhicules, en vue de leur vente ultérieure en tant que combustible industriel ou de leur raffinage en d'autres produits.

Produits connexes

Liens connexes

Renseignements généraux : www.bureaudelaconcurrence.gc.ca

Demande de renseignements | Formulaire de plainte

Restez branchés :

Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube | Fil RSS | Diffusion électronique des actualités

Le Bureau de la concurrence est un organisme indépendant d'application de la loi qui protège la concurrence et en fait la promotion au bénéfice des consommateurs et des entreprises du Canada. La concurrence favorise la baisse des prix et l'innovation tout en alimentant la croissance économique.

SOURCE Bureau de la concurrence

Communiqué envoyé le 18 octobre 2022 à 16:30 et diffusé par :