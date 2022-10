Solidigm présente le P44 Pro, premier système d'écoute au monde. Disque dur à état solide (SSD) pour les passionnés





Solidigm a présenté le disque de stockage à l'état solide (SSD) P44 Pro, un SSD client haute performance pour les charges de travail les plus exigeantes d'aujourd'hui. Doté d'une vitesse fulgurante et d'une excellente efficacité énergétique, le P44 Pro est le premier SSD au monde pour les passionnés.

Le P44 Pro offre des performances PCIe Gen 4.0 spectaculaires, avec des vitesses de lecture séquentielle pouvant atteindre 7 000 Mo/s. Il combine superbement vitesse et efficacité dans les tests Solidigm, atteignant ou dépassant les spécifications de performance publiées tout en ne consommant que 5,3 W. Le P44 Pro est disponible en 512 Go, 1 To et 2 To.

Le logiciel Solidigm Synergytm fonctionne avec le P44 Pro pour optimiser les performances et « combler l'écart » entre l'hôte et le périphérique de stockage. Le logiciel permet aux utilisateurs d'afficher les rapports de santé et de déclencher des fonctions manuelles utiles. Le logiciel est gratuit et peut être téléchargé à l'adresse suivante https://www.solidigm.com/us/en/products/client/synergy.html.

« Notre SSD client phare, le P44 Pro, est construit avec NAND, notre technologie de pointe. Combiné à notre puissant logiciel, il offre les hautes performances dont les utilisateurs ont besoin dans des applications exigeantes. Le P44 Pro est le SSD client le plus puissant lancé par Solidigm à ce jour et le premier SSD pour les passionnés sur le marché », a déclaré Sanjay Talreja, directeur général de Client Storage Group. « Ce disque offre un lancement et un chargement rapides, ainsi que la sauvegarde rapide souhaitée par les passionnés de gaming et les créateurs de contenu. Grâce à son excellente efficacité énergétique, le P44 Pro minimise l'étranglement pouvant se produire à la suite d'une alimentation et d'une chaleur excessives, ce qui se traduit par de hautes performances en continu ».

« Les PC gaming primés de MAINGEAR dépendent d'un stockage rapide pour offrir les meilleures performances possibles », a déclaré Wallace Santos, CEO et fondateur de MAINGEAR. « Solidigm a amené ces performances à un niveau supérieur avec le lancement du P44 Pro. Se targuant d'une vitesse et d'une fiabilité incroyables requises pour offrir une expérience gaming incroyable, les SSD Solidigm sont le premier choix de nos PC préconfigurés. MAINGEAR est fière de s'associer à une entreprise qui a fait ses preuves en matière de conception de solutions de stockage de niveau international, et nous sommes très heureux de proposer les SSD Solidigm sur l'ensemble de nos produits ».

PRINCIPAUX AVANTAGES

Conçu pour le gaming sur les PC modernes Lancez, téléchargez et passez au niveau supérieur plus rapidement

Idéal pour la création de contenu sur les postes de travail modernes Importez rapidement des ressources, convertissez des types de fichiers, lancez des outils de conception et exportez des projets

Conçu pour la puissance et l'efficacité thermique Optimisé pour les économies d'énergie et l'efficacité thermique, offrant des performances constantes avec un étranglement minimal pour des games plus difficiles durant plus longtemps sans se soucier de la perte de performance due à une puissance et une chaleur excessives

Endurance et fiabilité renforcées La durabilité élevée permet aux utilisateurs d'écrire plus de données et de les relire avec moins d'erreurs pendant la durée de vie du SSD. Les utilisateurs peuvent donc écrire des centaines de Go sur le disque chaque jour pendant une période de garantie de cinq ans, avec le P44 Pro qui offre des performances élevées et constantes pendant toute la durée de vie du disque

Compatible avec la PS5* de Sony Le P44 Pro répond aux spécifications publiées par Sony pour la PS5, ou les dépasse



Le P44 Pro sera mis en vente fin octobre aux prix de détail suivant :

512 GB : 79,99 dollars

1 TB (1024 GB) : 129,99 dollars

2 TB (2048 GB) : 234,99 dollars

À PROPOS DE SOLIDIGM

Solidigm est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de mémoire flash NAND innovantes. La technologie Solidigm libère le potentiel illimité des données pour les clients, leur permettant ainsi de favoriser la promotion humaine. Nos débuts illustrent l'innovation de longue date d'Intel en matière de produits de mémoire et le leadership international ainsi que l'envergure de SK hynix dans le secteur des semi-conducteurs. Solidigm est devenue une filiale américaine autonome de SK hynix en décembre 2021. Basée à San Jose, en Californie, Solidigm est portée par l'inventivité de plus de 2 000 employés répartis sur 20 sites à travers le monde. Pour de plus amples informations sur Solidigm, veuillez consulter le site solidigm.com et nous suivre sur Twitter à l'adresse @Solidigm et sur LinkedIn.

-----------------------------

*Remarque : toute référence à Sony ou à la PS5 de Sony ne saurait indiquer un cautionnement de la part de Sony. Le dissipateur thermique est requis par Sony pour être utilisé dans la PS5. Les packs SSD + dissipateur thermique seront disponibles à la vente chez certains détaillants.

Tous les produits, systèmes informatiques, dates et chiffres spécifiés sont préliminaires et basés sur les attentes actuelles et peuvent être modifiés sans préavis.

Les différences de matériel, de logiciel ou de configuration auront une incidence sur les performances réelles.

Les optimisations de Solidigm, pour les compilateurs Solidigm ou d'autres produits, peuvent ne pas être effectuées au même degré pour les produits non-Solidigm.

Les technologies Solidigm peuvent requérir l'activation de matériel, de logiciel ou de service.

Rien dans le présent communiqué ne vise à créer une quelconque garantie expresse ou implicite.

Les produits décrits dans le présent communiqué peuvent contenir des défauts de conception ou des erreurs, mentionnés comme « errata », pouvant amener le produit à s'écarter des spécifications publiées. Les errata actuellement définis sont disponibles sur demande.

Vos coûts et vos résultats peuvent varier.

© Solidigm. « Solidigm » est une marque de SK hynix NAND Product Solutions Corp. (d/b/a Solidigm). D'autres noms et marques peuvent être revendiqués comme propriétés de tiers.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

