Xsolla élargit sa gamme de solutions de boutique web pour aider les développeurs de jeux mobiles à générer davantage de ventes en ligne





Xsolla, société internationale de commerce spécialisée dans les jeux vidéo, annonce l'ajout de nouvelles fonctionnalités à son offre de solutions dédiée aux jeux mobiles en vue d'aider les développeurs à garder une longueur d'avance dans un secteur en constante évolution. Après plus de 28 milliards de téléchargements au premier semestre 2022, les développeurs de jeux mobiles recherchent sans cesse de nouvelles manières d'améliorer l'expérience mobile des joueurs et d'enrichir les stratégies de monétisation dans le jeu et en ligne.

Les fonctionnalités améliorées de la boutique web Xsolla sont calquées sur les attentes du marché et permettront aux partenaires d'en bénéficier en interagissant directement avec les consommateurs depuis leur boutique en ligne. Ces nouvelles fonctions visent à aider les développeurs à gérer les promotions adressées aux joueurs et à personnaliser les campagnes de marketing afin de proposer une expérience véritablement unique à chaque consommateur.

Les développeurs peuvent désormais économiser des ressources et gagner du temps sans avoir à configurer manuellement les offres et promotions personnalisées pour des articles dans le jeu, pour chaque offre dans leur boutique web. Ils ont maintenant la possibilité de personnaliser les offres et l'expérience de paiement jusqu'au niveau de chaque utilisateur individuel, contribuant ainsi à améliorer encore l'expérience de chaque joueur. Au fur et à mesure que sont créées des promotions et des offres, le développeur a la possibilité de gérer le nombre de rachats et d'acquisitions réalisés via des rabais pour des paniers d'articles et d'offres réalisées via des codes promotionnels. Ces fonctionnalités sont des ajouts plébiscités qui permettront aux développeurs de jeux mobiles de générer plus de ventes directement à partir de la boutique web de leur marque - les joueurs pouvant les utiliser dans le jeu sur leur appareil mobile préféré.

« Xsolla s'attelle à fournir des services et un soutien de très haut niveau aux développeurs de jeux mobiles du monde entier, pour les aider à atteindre un plus grand nombre de joueurs dans davantage de régions » a déclaré Chris Hewish, président de Xsolla. « Suivant l'évolution de l'industrie des jeux mobiles, nous conservons une avance grâce à notre offre de fonctionnalités uniques intégrées à notre solution mobile. Nous allons ainsi aider nos partenaires à communiquer directement avec leurs joueurs » a-t-il ajouté.

Pour en savoir plus à propos de la boutique web Xsolla, veuillez visiter : xsolla.pro/rw13webshop

À propos de Xsolla

Xsolla est une société de commerce de jeux vidéo internationale qui propose un riche éventail d'outils et de services performants conçus tout spécialement pour l'industrie des jeux vidéo. Depuis sa création en 2005, Xsolla a aidé des milliers de développeurs de jeux et d'éditeurs de toutes tailles à financer, commercialiser, lancer et monétiser leurs jeux dans le monde entier et sur de nombreuses plateformes. En qualité de chef de file novateur du commerce des jeux, la mission de Xsolla est de résoudre les complexités inhérentes à la distribution, au marketing et à la monétisation de ces produits au niveau mondial afin d'aider ses partenaires à atteindre un nombre plus important de marchés, à générer davantage de recettes et à nouer des relations avec des joueurs du monde entier. Depuis son siège de Los Angeles en Californie et ses bureaux à Berlin, Séoul, Pékin, Kuala Lumpur et dans de nombreuses villes du globe, Xsolla soutient les principaux jeux tels Valve, Twitch, Roblox, Ubisoft, Epic Games, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo, Pearl Abyss, NCSoft et d'autres.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site : xsolla.pro/rw13xsolla

