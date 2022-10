CGTN : La Chine invite les entreprises étrangères à partager les dividendes de son développement





BEIJING, 18 octobre 2022 /CNW/ - La Chine accueille des entreprises du monde entier pour investir dans le pays et continuer à partager ses dividendes en matière de développement alors que l'économie chinoise est passée d'une croissance rapide à un développement de grande qualité, comme l'a déclaré lundi un haut responsable de la planification économique du pays.

« La porte de la Chine va s'ouvrir plus largement », a déclaré Zhao Chenxin, vice-président de la Commission nationale du développement et de la réforme (NDRC) et membre du groupe dirigeant du PCC de la commission, lors d'une conférence de presse en marge du 20e Congrès national du Parti communiste chinois (PCC) en cours, l'événement politique le plus important du pays cette année.

Le modèle de développement à double circulation, où les marchés intérieur et extérieur peuvent se renforcer mutuellement et où le marché intérieur est le pilier, ne signifie pas que la Chine souhaite réduire son ouverture ou même poursuivre une économie autosuffisante, a précisé M. Zhao.

Le président chinois Xi Jinping a souligné à maintes reprises que le nouveau modèle de développement est une double circulation ouverte impliquant à la fois le marché intérieur et les marchés étrangers, au lieu d'un circuit intérieur fermé.

L'économie chinoise est depuis longtemps profondément intégrée à l'économie mondiale, a dit M. Zhao, ajoutant que le marché intérieur et les marchés étrangers sont interdépendants et se renforcent mutuellement.

La Chine encourage davantage l'investissement étranger

La Chine va encore intensifier ses efforts pour encourager les investissements étrangers, a déclaré M. Zhao, ajoutant que le pays va publier et mettre en oeuvre la version 2022 du Catalogue des industries encouragées pour les investissements étrangers, qui élargira encore le champ des industries encouragées pour les investissements étrangers.

L'économie chinoise est passée d'une croissance rapide à un développement de grande qualité, et le pays fait également face à une nouvelle situation pour attirer les investissements étrangers, a-t-il souligné.

Le pays accroîtra son soutien politique à l'investissement étranger dans des domaines tels que la fabrication de pointe, des services de meilleure qualité, la haute technologie, la conservation de l'énergie et la protection de l'environnement, a-t-il dit.

Selon M. Zhao, il y aura également un soutien politique à l'investissement étranger dans les régions moins développées du centre, de l'ouest et du nord-est de la Chine.

En outre, le pays lancera le sixième lot de grands projets financés par les pays étrangers et les aidera à résoudre les difficultés en temps opportun dans le processus d'investissement, de production et d'exploitation, afin d'assurer la bonne exécution des projets.

De plus, la Chine optimisera davantage les services offerts aux entreprises financées par l'étranger et facilitera les investissements, les échanges et la coopération à l'échelle internationale en vue de prévenir et de contrôler la pandémie de la COVID-19.

Au cours des huit premiers mois de cette année, les investissements directs étrangers (IDE) dans la partie continentale de la Chine, en utilisation réelle, ont augmenté de 16,4 % en glissement annuel pour atteindre 892,74 milliards de yuans (127,39 milliards de dollars), sur fond de pandémie de COVID-19, de situation internationale compliquée et de faiblesse des investissements transfrontaliers, a indiqué M. Zhao.

Plus précisément, les industries de haute technologie ont vu leurs entrées d'IDE augmenter de 33,6 % par rapport à l'année précédente, a-t-il noté.

L'afflux d'IDE dans la région de l'ouest du pays a enregistré une augmentation de 43 % par rapport à l'année précédente, suivie de 27,6 % dans la région du centre et de 14,3 % dans la région de l'est.

« De façon générale, les multinationales sont confiantes dans le fait d'investir en Chine et optimistes quant au marché chinois à long terme », a-t-il dit.

La Chine va promouvoir une ouverture de plus haut niveau au monde extérieur, intensifier les efforts politiques pour attirer les investissements étrangers, et donner une meilleure place au rôle positif de l'investissement étranger dans la promotion du développement de haute qualité du pays, a-t-il déclaré.

Une économie en reprise offrant d'énormes possibilités

L'économie chinoise a connu un rebond important au troisième trimestre, a déclaré M. Zhao.

« Les prix à la consommation ont légèrement augmenté, contrairement à l'inflation mondiale élevée, et l'emploi est demeuré généralement stable. »

Il a souligné que l'économie de la Chine s'est redressée et a repris son élan malgré certaines fluctuations causées par des facteurs imprévus cette année, comme l'environnement externe, la pandémie et les conditions météorologiques extrêmes.

Une série de politiques ont été mises en oeuvre pour soutenir l'économie, et les principaux indicateurs économiques des industries, des services, des investissements et de la consommation se redressent tous, selon M. Zhao.

L'économie du pays est encore confrontée à de multiples obstacles. Mais face à l'impact de ces facteurs inattendus, l'économie chinoise s'est stabilisée et a rebondi dans un laps de temps relativement court, faisant preuve d'une forte résilience et d'un énorme potentiel, a souligné M. Zhao.

La Chine, avec une population de plus de 1,4 milliard d'habitants, a la plus grande classe de revenu moyen au monde et l'avantage d'être un très grand marché, a-t-il souligné.

L'énorme marché, l'infrastructure de pointe, les systèmes industriels et les chaînes d'approvisionnement du pays ont tous jeté des bases solides et offert des possibilités de développement à diverses entreprises.

https://www.youtube.com/watch?v=wj0CF5VHTVg

