Déclaration du premier ministre pour féliciter Ulf Kristersson de son élection au poste de premier ministre de la Suède





OTTAWA, ON, le 18 oct. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour féliciter Ulf Kristersson de son élection au poste de premier ministre de la Suède :

« Au nom du gouvernement du Canada, je félicite Ulf Kristersson d'être devenu le nouveau premier ministre de la Suède. Je suis enthousiaste à l'idée de travailler avec le premier ministre Kristersson en vue de continuer à bâtir la relation entre nos deux pays. Cette relation repose sur une longue histoire de coopération, de forts liens entre nos peuples et des priorités communes comme la protection de la démocratie et de l'ordre international fondé sur des règles et la promotion des droits de la personne. En tant que pays de l'Arctique, nos pays partagent des intérêts et travaillent de près ensemble à la promotion de la collaboration circumpolaire. Nous entretenons également des liens commerciaux par le biais de l'Accord économique et commercial global (AECG) conclu entre le Canada et l'Union européenne, lequel crée de nouvelles opportunités et de bons emplois pour la classe moyenne des deux côtés de l'Atlantique.

« Nous continuerons de travailler de près avec les pays aux vues similaires comme la Suède afin de combattre l'autoritarisme et de promouvoir la paix et la sécurité en Europe, en particulier face à l'agression de la Russie en Ukraine. En tant que proche partenaire et allié important, le Canada appuie sans réserve la décision de la Suède de devenir membre de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN). Cet appui restera inébranlable durant tout le processus d'adhésion, y compris face aux menaces visant la sécurité de la Suède.

« Je remercie la première ministre sortante Magdalena Andersson pour son partenariat et lui souhaite bonne chance dans ses projets. »

