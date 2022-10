ASTRAZENECA ANNONCE L'APPROBATION D'EVUSHELDMC PAR SANTÉ CANADA POUR LE TRAITEMENT DE LA COVID-19





Evusheld est la première association d'anticorps à longue durée d'action (ACLA) à recevoir une autorisation de Santé Canada à la fois pour la prévention et pour le traitement de la COVID-19

Evusheld a réduit significativement le risque de progression vers une forme grave de la COVID?19 ou le décès dans l'essai clinique de phase III TACKLE

MISSISSAUGA, ON, le 18 oct. 2022 /CNW/ - AstraZeneca a reçu un avis de conformité de Santé Canada pour Evusheld (tixagévimab et cilgavimab), une association d'anticorps à longue durée d'action (ACLA) pour le traitement de la COVID-19 légère ou modérée chez les adultes et les adolescents (? 12 ans et pesant au moins 40 kg)i. Cette autorisation fait suite à l'annonce par AstraZeneca en avril dernier de l'homologation d'Evusheld pour le traitement de prévention de la COVID-19 et de sa disponibilité partout au Canada.

« À l'approche de l'hiver, les gens auront des contacts plus étroits et se retrouveront plus souvent à l'intérieur, notamment dans des espaces publics mal ventilés. On s'attend donc à une hausse des cas de COVID-19 et des hospitalisations pour de nombreux Canadiens qui présentent toujours un risque de symptômes graves », a indiqué le Dr Donald Vinh, spécialiste des maladies infectieuses et médecin microbiologiste. « Evusheld a déjà eu un effet positif important dans la prévention de formes potentiellement mortelles de la COVID?19 chez les personnes dont le système immunitaire est affaibli. Les anticorps à longue durée d'action qu'il contient peuvent jouer un rôle crucial à la fois pour prévenir et pour traiter la COVID-19, et il s'agit d'un outil fort utile qui vient s'ajouter à l'arsenal à la disposition des Canadiens pour lutter contre le virus. »

L'approbation accordée par Santé Canada est fondée sur les résultats de l'essai clinique de phase III TACKLE, dans lequel une réduction du risque de progression vers une forme grave de la COVID-19 ou le décès a été démontrée chez les patients exposés à un risque élevéii.

« L'approbation obtenue aujourd'hui représente une étape importante dans la quête d'une réduction des répercussions de la COVID-19 sur la vie des Canadiens », a déclaré Kiersten Combs, présidente d'AstraZeneca Canada. « Evusheld est à l'heure actuelle la seule association d'anticorps à longue durée d'action à être approuvée à la fois pour la prévention et pour le traitement de la COVID-19 au Canada, ce qui nous permet d'aider à protéger encore plus de personnes dont le système immunitaire est affaibli et qui demeurent plus vulnérables face à cette maladie dévastatrice. »

Lors de l'essai TACKLE, une seule dose d'Evusheld administrée par voie intramusculaire (i.m.) a offert une protection cliniquement et statistiquement significative contre l'évolution de la COVID-19 vers une forme grave ou le décès toutes causes confondues, par rapport au placebo. Le traitement par Evusheld plus tôt dans la progression de la maladie a entraîné des résultats plus favorables. L'essai TACKLE a été mené auprès de patients adultes non hospitalisés atteints d'une COVID-19 de forme légère ou modérée et présentant des symptômes depuis 7 jours ou moins. Au total, 90 % des participants de l'essai présentaient un risque élevé d'évolution vers une forme grave de la COVID-19 en raison de troubles concomitants ou de leur âge. Le traitement par Evusheld a été généralement bien toléré lors de l'essaiii. La dose recommandée au Canada est de 300 mg de tixagévimab et de 300 mg de cilgavimab, administrée en deux injections i.m. distinctes et séquentielles.

Des études ont démontré le maintien in vitro de l'action neutralisante d'Evusheld contre les principaux variants Omicron en circulation dans le monde, y compris BA.5 et BA.2iii iv.

Evusheld est la seule association d'anticorps à longue durée d'action pour laquelle des données de phase III ont montré des bienfaits aussi bien pour la prévention que pour le traitement de la COVID-19v vi.

À propos de l'essai TACKLE

TACKLE est un essai de phase III multicentrique à répartition aléatoire, à double insu et contrôlé par placebo visant à évaluer l'innocuité et l'efficacité d'une dose unique de 600 mg d'Evusheld (300 mg de cilgavimab et 300 mg de tixagévimab) administrée par voie i.m., comparativement à un placebo, pour le traitement de la COVID-19 légère ou modérée. L'essai a été mené dans 95 centres situés aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe et au Japon. Au total, 903 participants ont été répartis aléatoirement selon un rapport de 1:1 pour recevoir une dose d'Evusheld (n = 452) ou de placebo sous forme de solution saline (n = 451), administrée en deux injections i.m. distinctes et séquentielles.

Les résultats détaillés de l'essai TACKLE, publiés dans The Lancet Respiratory Medicine, ont démontré que le traitement par Evusheld avait produit une réduction significative du risque relatif de progression vers une forme grave de la COVID-19 ou le décès (toutes causes confondues) de 50 % (intervalle de confiance [IC] à 95 % : 15 à 71; p = 0,010) jusqu'au 29e jour, par rapport au placebo, chez les patients non hospitalisés présentant des symptômes de COVID-19 légère ou modérée depuis sept jours ou moins, ce qui correspondait au principal critère d'évaluation de l'essai. Dans le cadre d'analyses préétablies, la réduction du risque a été de 67 % (IC à 95 % : 31 à 84) par rapport au placebo lorsque les patients non hospitalisés recevaient un traitement par Evusheld dans les cinq jours suivant l'apparition des symptômesii.

À propos d'Evusheld

Evusheld, anciennement « AZD7442 », est une association de deux anticorps à longue durée d'action, soit le tixagévimab (AZD8895) et le cilgavimab (AZD1061), qui sont dérivés de lymphocytes B prélevés chez des patients convalescents à la suite d'une infection par le SRAS-CoV-2. Découverts par le centre médical de l'Université Vanderbilt et cédés sous licence à AstraZeneca en juin 2020, ces anticorps monoclonaux humains se lient à des sites distincts sur la protéine de spicule du SRAS-CoV-2vii. AstraZeneca les a ensuite optimisés grâce à une prolongation de la demi-vie et à une diminution de la capacité de liaison du récepteur Fc et du complément C1q. Grâce à la prolongation de la demi-vie, la durée d'action de ces anticorps est plus du triple de celle des anticorps classiquesviii ix x. Les données de l'essai de phase III PROVENT montrent même une protection qui dure au moins six moisi xi. La réduction de la capacité de liaison du récepteur Fc vise à diminuer le plus possible le risque d'intensification de la maladie par les anticorps, un phénomène lors duquel les anticorps dirigés contre un virus particulier favorisent l'infection ou la maladie au lieu de l'inhiber xii.

Evusheld a reçu des autorisations pour la prophylaxie préexposition (prévention) de la COVID-19 au Canada, aux États-Unis (utilisation d'urgence), dans l'UE, au Japon et dans de nombreux autres pays. Evusheld est approuvé pour le traitement des personnes qui présentent des facteurs de risque d'infection grave par le SARS-CoV-2 dans l'UE et au Japon (utilisation d'urgence).

À propos d'AstraZeneca Canada

AstraZeneca est une société biopharmaceutique internationale axée sur l'innovation. Sa priorité est de découvrir, mettre au point et commercialiser des médicaments destinés aux soins primaires et spécialisés, qui ont pour but de changer des vies. Ses travaux portent essentiellement sur les secteurs scientifiques suivants : maladies cardiovasculaires, rénales et métaboliques, oncologie, maladies rares, maladies respiratoires et immunologie, vaccins et immunothérapies. AstraZeneca exerce ses activités dans plus de 100 pays et ses médicaments innovateurs sont utilisés par des millions de patients dans le monde entier. Au Canada, l'entreprise compte plus de 1?200 employés dans tout le pays, dont environ 700 à son siège social et dans son centre de recherche clinique situés à Mississauga, en Ontario. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web de la société au www.astrazeneca.ca/fr.

_______________________________ Références :

i Monographie d'Evusheld. Disponible au : https://www.astrazeneca.ca/fr/our-medicines.html. [Dernière consultation : octobre 2022]. ii Montgomery H, et al. Efficacy and Safety of Intramuscular Administration of AZD7442 (Tixagevimab/Cilgavimab) for Early Outpatient Treatment of COVID-19: The TACKLE Phase 3 Randomised Controlled Trial. Lancet Respir Med. Published online June 7, 2022. doi.org/10.1016/S2213-2600(22)00180-1. iii US Food and Drug Administration FACT SHEET FOR HEALTHCARE PROVIDERS: EMERGENCY USE AUTHORIZATION FOR EVUSHELDTM (Tixagevimab Co-Packaged with Cilgavimab). Disponible au : https://www.fda.gov/media/154701/download [Dernière consultation : septembre 2022]. iv Vector Engineering Lab, et al. COVID CG. Disponible au : https://covidcg.org/ [Dernière consultation : septembre 2022]. v Communiqué de presse d'AstraZeneca AZD7442 PROVENT Phase III prophylaxis trial met primary endpoint in preventing COVID-19. Disponible au : https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2021/azd7442-prophylaxis-trial-met-primary-endpoint.html. [Dernière consultation : septembre 2022]. vi Communiqué de presse d'AstraZeneca Evusheld reduced risk of developing severe COVID-19 or death in TACKLE Phase III outpatient treatment trial. Disponible au : https://www.astrazeneca.com/content/astraz/media-centre/press-releases/2021/Evusheld-phiii-trial-positive-in-covid-outpatients.html. [Dernière consultation : septembre 2022]. vii Dong J, et al. Genetic and structural basis for recognition of SARS-CoV-2 spike protein by a two-antibody cocktail. Nat Microbiol. 2021;6(10):1233-1244. viii Robbie GJ, et al. A novel investigational Fc-modified humanized monoclonal antibody, motavizumab-YTE, has an extended half-life in healthy adults. Antimicrob Agents Chemother. 2013; 57 (12): 6147-53. ix Griffin MP, et al. Safety, tolerability, and pharmacokinetics of MEDI8897, the respiratory syncytial virus prefusion F-targeting monoclonal antibody with an extended half-life, in healthy adults. Antimicrob Agents Chemother. 2017; 61(3): e01714-16. x Domachowske JB, et al. Safety, tolerability and pharmacokinetics of MEDI8897, an extended half-life single-dose respiratory syncytial virus prefusion F-targeting monoclonal antibody administered as a single dose to healthy preterm infants. Pediatr Infect Dis J. 2018; 37(9): 886-892. xi Communiqué de presse d'AstraZeneca. New analyses of two AZD7442 COVID-19 trials in high-risk populations confirm robust efficacy and long-term prevention. Disponible au : https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2021/new-analyses-of-two-azd7442-covid-19-phase-iii-trials-in-high-risk-populations-confirm-robust-efficacy-and-long-term-prevention.html . [Dernière consultation : septembre 2022]. xii van Erp EA, et al. Fc-mediated antibody effector functions during respiratory syncytial virus infection and disease. Front Immunol. 2019; 10: 548.

SOURCE AstraZeneca Canada Inc.

Communiqué envoyé le 18 octobre 2022 à 13:36 et diffusé par :