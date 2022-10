D'illustres Canadiens nommés au premier conseil d'administration émérite de la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada





OTTAWA, ON, le 18 oct. 2022 /CNW/ - Cette semaine, à l'occasion du 25e anniversaire de sa création, la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada a annoncé la mise sur pied de son prestigieux conseil d'administration émérite. Présidé par Thomas d'Aquino, renommé défenseur des arts et ancien président du Musée des beaux-arts du Canada, ce premier conseil émérite se compose notamment de sommités canadiennes, telles que Mark Carney, ancien gouverneur de la Banque du Canada, et Beverley McLachlin, juge en chef du Canada qui a occupé le plus longtemps ce poste. Parmi les autres membres émérites, notons plusieurs philanthropes visionnaires, ainsi que Michael Audain, Fred Fountain, Julie Lassonde, Nancy McCain, Rob Sobey and Michael Tims, tous des mécènes de la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada.

«?Ces éminents champions des arts visuels au Canada ont été nommés en reconnaissance de leur service distingué envers la Fondation?», soutient Ann Bowman, présidente du conseil d'administration de la Fondation. «?Ils se veulent des ambassadeurs exemplaires pour la Fondation et font preuve d'un engagement reconnu envers la collecte de fonds affectés aux différents projets du Musée des beaux-arts.?» La Fondation et son nouveau conseil d'administration émérite appuieront le Musée dans le cadre de diverses initiatives clés, notamment le financement du Fonds de dotation des artistes canadiens à Venise et de plusieurs expositions de classe mondiale, ainsi que l'amélioration de la collection nationale.

D'ajouter Mme Bowman : «?Sous le leadership de Tom, notre conseil d'administration émérite nous aidera à trouver des philanthropes à l'échelle du Canada pour différents projets prioritaires alignés avec la nouvelle vision stratégique du Musée.?» Fondée en 1997, la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada a recueilli plus de 69 millions de dollars en dons, facilité l'obtention de plus de 76 millions de dollars en dons artistiques, et créé plus de 25 fonds de dotation à l'appui de la recherche, de l'érudition et des acquisitions.

«?Je crois que je parle pour nous tous lorsque j'affirme que ces nominations nous touchent profondément?», déclare Mme McLachlin. «?Nous sommes tous d'avis que, grâce à notre rôle, nous saurons inspirer la population à soutenir le Musée des beaux-arts du Canada. Nous souhaitons mettre en place un cercle diversifié et inclusif de philanthropes inspirés par les efforts du Musée visant à enrichir la collection, renforcer la collectivité, faire entendre les voix autochtones et accroître leur représentation.?»

De plus, lors de l'assemblée générale annuelle de la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada qui s'est tenue à Ottawa en septembre dernier, son conseil d'administration a invité les Mécènes distingués Glen Bloom et Carol Weinbaum, et Sandra Pike à joindre ses rangs.

