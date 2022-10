Verne Global et Ficolo démarrent leur collaboration sur une plateforme de centre de données en Europe du Nord





Verne Global, fournisseur de solutions de centres de données durables pour l'informatique haute intensité, annonce que Ficolo Oy, exploitant de trois centres de données à énergie durable en Finlande, opérera désormais sous la marque Verne Global. Les deux entreprises sont rattachées au portefeuille Digital 9 Infrastructure plc (D9) de Triple Point, composé d'actifs d'infrastructure numérique essentiels. Les deux entreprises répondront désormais conjointement à la demande croissante des clients en matière de services de centres de données durables répartis sur plusieurs sites.

Ficolo permet à la plateforme Verne Global de disposer de 23 MW supplémentaires de capacité de centre de données, avec un potentiel d'expansion de 90 MW sur ses trois sites d'Helsinki ("the Air"), de Pori ("the Rock") et de Tampere ("the Deck"). Les trois installations sont alimentées par des sources d'énergie 100 % durables - notamment par l'installation de production d'énergie solaire propre à Ficolo - et elles redistribuent le surplus de chaleur aux réseaux de chauffage urbain. La société propose des services de colocation et de connectivité, ainsi qu'une gamme de services de cloud hybride, et sa clientèle se compose d'organisations nationales et internationales.

"Les trois sites de Ficolo apportent une capacité supplémentaire importante à la plateforme commune de centres de données de Verne Global; ensemble, et avec le soutien de D9, nous occupons une position forte pour répondre à la demande croissante de services de centres de données durables et à prix prévisible, y compris de la part des hyperscalers", a déclaré Dominic Ward, PDG de Verne Global. "Au-delà de la possibilité d'offrir à nos clients une sélection de quatre sites nordiques - tous conçus dans un souci de durabilité - l'expertise de Ficolo en matière de services d'infrastructure de cloud hybride nous permettra d'offrir aux entreprises davantage de flexibilité dans la gestion et le support de leurs applications."

La plateforme de centres de données de Verne Global compte également un campus alimenté à 100 % par des énergies renouvelables en Islande, dont la capacité construite atteindra 40 MW en 2023, et dont le potentiel pourra être étendu à 100 MW ou plus. Elle exploite par ailleurs un hub de centre de données stratégique dans la City de Londres, connecté à l'ensemble des principaux fournisseurs de réseaux et de cloud, constituant ainsi un emplacement idéal pour les charges de travail à faible latence.

"Le fait de travailler ensemble sous une même marque permettra aux nombreux clients internationaux et nationaux de Ficolo de profiter d'une plus large gamme de services offerts par la nouvelle plateforme en Islande et à Londres. Et naturellement, les clients de Verne Global peuvent à présent profiter de l'offre de Ficolo", a déclaré Seppo Ihalainen, PDG et cofondateur de Ficolo.

La nouvelle équipe élargie de Verne Global veillera à offrir un support client de premier plan. La société déploie également des pratiques d'excellence en matière de conception technique cohérentes dans le but de réduire l'empreinte carbone des clients et d'optimiser les performances de ses activités sur ses cinq sites.

"Nous poursuivons nos efforts de convergence entre les investissements du portefeuille D9 et tirerons parti des opportunités partagées au sein de notre portefeuille de centres de données nordiques. L'exploitation de Ficolo sous la marque Verne Global en fait partie", a déclaré Thor Johnsen, directeur de Digital 9 Infrastructure plc de Triple Point. "L'offre d'une gamme de centres de données dans les pays nordiques et dans nos sites à faible latence dans les zones métropolitaines nous permet de proposer à nos clients des solutions de cloud privé et de calcul de performance à faible émission de carbone, avec des coûts optimisés. Notre approche holistique du marché mondial de l'infrastructure numérique nous ouvre des perspectives uniques pour de nouveaux investissements et des solutions de bout en bout innovantes pour nos clients, intégralement renouvelables et durables."

A propos de Verne Global

Verne Global propose des solutions de centres de données durables grâce auxquelles les entreprises peuvent faire évoluer leur infrastructure numérique de façon rentable, tout en réduisant leur impact sur l'environnement. Les quatre centres de données nordiques de la société, situés en Islande et en Finlande, sont tous alimentés par des sources d'énergie 100 % renouvelables à prix prévisibles et sont construits pour des charges de travail de haute intensité. Son centre de données hyperconnecté du centre de Londres est quant à lui le site optimal pour les applications nécessitant une faible latence et une connectivité élevée.

Les experts sur site de Verne Global apportent un soutien inégalé pour garantir des opérations optimisées aux clients de toutes industries.

