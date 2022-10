Métiers spécialisés Ontario lance sa marque « Pour chaque compétence, des possibilités à l'infini »





TORONTO, le 18 oct. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Métiers spécialisés Ontario, nouvel organisme provincial chargé de la certification des métiers spécialisés, a dévoilé son image de marque officielle.

Métiers spécialisés Ontario a révélé son nouveau logo et son slogan à l'occasion d'un événement de lancement conjoint en compagnie de Mme Melissa Young, DG et registraire de l'organisme, et de M. Monte McNaughton, ministre du Travail, de l'Immigration, de la Formation et du Développement des compétences à Oriole Landscaping à Toronto.

Les quatre piliers colorés du logo représentent la diversité dans les métiers spécialisés en Ontario ainsi que les nombreuses possibilités de carrière qu'ils offrent. Les piliers diagonaux, s'élançant vers l'avant, symbolisent l'avenir radieux des métiers spécialisés.

Le slogan « Pour chaque compétence, des possibilités à l'infini » fait référence aux plus de 140 parcours professionnels qui existent dans les métiers spécialisés.

« Nous souhaitons démontrer aux gens qu'il existe pour chaque passion un métier spécialisé compatible, a expliqué Mme Melissa Young, DG et registraire de Métiers spécialisés Ontario. Cela signifie qu'il faut rectifier certaines idées préconçues et mettre de l'avant les nombreuses possibilités de carrière enrichissantes dans les métiers spécialisés. Nous espérons que notre image de marque saura inspirer les professionnels des métiers spécialisés d'aujourd'hui et de demain, tandis que nous nous efforçons de promouvoir l'Ontario comme l'endroit idéal où prospérer dans ce secteur. »

Au cours des prochaines semaines, Métiers spécialisés Ontario et le ministère du Travail, de l'Immigration, de la Formation et du Développement des compétences organiseront une série de foires de l'emploi dans toute la province, afin de promouvoir les emplois des métiers spécialisés auprès des jeunes et de leurs parents. Cette tournée prévoit des arrêts à Mississauga, London, Sudbury, Ottawa et Thunder Bay.

«L'Ontario fait face à la plus grave pénurie de main-d'oeuvre de la génération actuelle. Ceux qui occupent un emploi dans les métiers spécialisés ont donc un emploi pour la vie, a déclaré M. Monte McNaughton, ministre du Travail, de l'Immigration, de la Formation et du Développement des compétences. Notre gouvernement a mis sur pied MSO afin de moderniser les métiers spécialisés et le système d'apprentissage et de préparer adéquatement la prochaine génération à des carrières stimulantes et bien rémunérées dans l'industrie. L'image de marque de l'organisme se fait d'ailleurs le reflet de cette mission. »

Pour en savoir davantage sur le travail accompli par Métiers spécialisés Ontario, rendez-vous au https://www.skilledtradesontario.ca/.

À PROPOS DE MÉTIERS SPÉCIALISÉS ONTARIO

Métiers spécialisés Ontario se veut un guichet unique qui fait connaître les occasions qui existent dans les métiers spécialisés, tout en mettant de l'avant des carrières enrichissantes qui soutiennent l'économie de la province.

L'organisme s'acquitte notamment des responsabilités suivantes :

Mise en place de programmes d'apprentissage, y compris les normes de formation, les normes des programmes d'études et les examens de certification;

Gestion de la participation de l' Ontario au programme interprovincial du Sceau rouge;

participation de l' au programme interprovincial du Sceau rouge; Évaluation de l'expérience et des qualifications des personnes n'ayant pas suivi de programme d'apprentissage en Ontario ;

; Délivrance de certificats de qualification dans tous les métiers assortis d'un examen de certification;

Renouvellement des certificats de qualification pour les métiers à accréditation obligatoire;

Maintien d'un registre public répertoriant les personnes qui exercent un métier à accréditation obligatoire; et

Réalisation d'études de recherche portant sur l'apprentissage et les métiers.

Notre mission est de soutenir la réussite économique de l'Ontario en tant qu'autorité centrale responsable de l'établissement de normes de pointe dans les métiers spécialisés, et ce, afin de répondre aux possibilités d'aujourd'hui et aux défis de demain.

SOURCE Skilled Trades Ontario

Communiqué envoyé le 18 octobre 2022 à 12:06 et diffusé par :