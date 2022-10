Sayona octroie un contrat majeur et confie le transbordement et l'expédition ferroviaire du concentré à l'entreprise Solurail Logistique Inc.





LA MOTTE, QC, le 18 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Au terme d'un processus d'appel d'offre pour la location de 110 gondoles servant au transport de son concentré de lithium, Sayona est fière de s'adjoindre les services de Solurail Logistique Inc., une entreprise de Val-d'Or, spécialisée en transbordement de vrac et en logistique ferroviaire.

Alors que la demande pour le lithium croît partout en Amérique du Nord, Solurail Logistique Inc. sera responsable d'acheminer les produits de Sayona au Québec, au Canada ou ailleurs. Leurs installations et leurs équipements à la fine pointe de la technologie, de même que leur capacité à effectuer des opérations d'envergure en toute sécurité, en font un partenaire de choix pour mener à bien ces opérations.

« Nous sommes très heureux de collaborer avec une entreprise locale qui permettra à Sayona d'approvisionner aisément par rail ses clients tout en s'enracinant davantage dans la région. Pour nous, l'emplacement stratégique de Solurail en Abitibi-Témiscamingue et l'expertise qu'ils ont développée en matière de transbordement et d'expédition de marchandise sont des éléments clés qui contribueront à l'atteinte de nos objectifs communs. Dans une approche commerciale proactive proposée par Solurail Logistique Inc., nous sommes heureux de partager publiquement l'entente d'une valeur approximative de 43 millions $ », a commenté M. Laliberté.

Sayona prévoit entrer en production dans le premier quart de 2023 au site du Complexe Lithium Amérique du Nord de La Corne et acheminer son concentré au Port de Trois-Rivières afin de le rendre disponible à ses clients.

Les équipements visés par l'entente seront disponibles pour le début des opérations prévu en mars 2023.

À propos de Sayona

Sayona est une entreprise se consacrant à l'exploration et à la mise en valeur de gisements de lithium, la matière première entrant dans la fabrication des batteries électriques. L'entreprise travaille au développement de divers projets situés au Québec. Elle possède notamment le complexe Lithium Amérique du Nord qui entrera en production au printemps 2023. Le complexe deviendra une pièce maîtresse du pôle lithium qu'elle souhaite implanter en Abitibi-Témiscamingue. À cet égard, Sayona possède les gisements Authier et Tansim. Sayona détient également 60 % du projet Moblan et 100 % du projet de Lac-Albert, tous les deux situés sur le territoire Eeyou Istchee Baie-James.

L'entreprise est une filiale de Sayona Mining Limited qui est inscrite en bourse à la Australian Securities Exchange. Grâce à une valeur supérieure à 2 milliards de dollars canadien, elle a fait son entrée dans le S&P/ASX200 qui comprend les 200 sociétés ayant les plus grandes capitalisations boursières au pays. La quasi-totalité des activités de Sayona Mining Limited sont au Québec.

