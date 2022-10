MSCI dévoile de nouvelles solutions indicielles axées sur le client pour les propriétaires d'actifs





MSCI Inc. (NYSE : MSCI), l'un des principaux fournisseurs d'outils et de services d'aide à la décision pour la communauté mondiale des investisseurs, a annoncé le lancement des Institutional Client-Designed Indexes (iCDI), renforçant ainsi les capacités des propriétaires d'actifs institutionnels à personnaliser et à adapter les indices qui sous-tendent leurs stratégies d'investissement.

Les fonds de pension, les fonds souverains, les fonds de dotation et autres propriétaires d'actifs institutionnels font de plus en plus évoluer leurs stratégies d'investissement pour tenir compte des impacts d'un marché en rapide mutation, avec des ajustements allant des changements dans la rotation des facteurs à l'adoption de leurs propres objectifs uniques d'investissement ESG et climatique. Les MSCI iCDI sont conçus pour permettre aux propriétaires d'actifs de modifier la méthodologie d'un indice au fur et à mesure de ces changements, au lieu de changer complètement d'indice lorsque leurs stratégies d'investissement évoluent.

Soutenus par des données et des analyses impartiales de l'équipe de recherche de solutions MSCI, les propriétaires d'actifs peuvent sélectionner les critères d'indice initiaux pour un iCDI, qui peuvent cibler des considérations ESG, climatiques, factorielles, thématiques ou autres. La solution iCDI sélectionnée peut servir d'indice pour un mandat indexé géré par le propriétaire d'actifs en interne ou par un gestionnaire d'actifs tiers.

Les propriétaires d'actifs peuvent s'appuyer sur les informations fournies régulièrement par la recherche de solutions pour identifier les sources de performance, quantifier les risques et les opportunités en évolution et ajuster de manière proactive leur méthodologie d'indexation si nécessaire afin de garantir son adéquation continue à leur stratégie spécifique. En plus des vérifications régulières de l'indice, le suivi de l'iCDI comprend :

L'analyse des risques et des performances, y compris les caractéristiques extra-financières comme les facteurs ESG, climatiques et thématiques ;

Des recherches thématiques pertinentes pour l'iCDI ;

Une analyse de stress test reflétant l'impact potentiel de l'évolution de la situation économique et financière.

Sebastien Lieblich, responsable des licences indexées chez MSCI, a déclaré : « Les mandats d'investissement des propriétaires d'actifs vont au-delà des stratégies basées sur la capitalisation boursière, car des facteurs tels que le changement climatique, les évolutions réglementaires et géopolitiques remodèlent rapidement les marchés et les économies mondiales. Avec une inflation record qui entraîne une volatilité sur un large éventail de marchés, les investisseurs ont également été mis au défi de réévaluer leurs stratégies d'allocation d'actifs. En travaillant avec les plus grands investisseurs institutionnels du monde, MSCI a vu la nécessité d'une solution indicielle que les propriétaires d'actifs pourraient faire évoluer au fil du temps, à mesure qu'ils ajustent leurs stratégies d'investissement en réponse aux nouveaux développements et aux changements dans leurs perspectives de performance et de risque. Le lancement des iCDI représente un changement radical dans la manière dont les propriétaires d'actifs peuvent accéder aux solutions de MSCI, mettant la personnalisation et le suivi proactif au premier plan de l'investissement basé sur les indices.

À propos de MSCI Inc.

MSCI est un fournisseur de premier plan d'outils et de services d'aide à la prise de décisions critiques destinés à la communauté mondiale des investisseurs. Forts d'une expérience de plus de 50 ans dans le domaine de la recherche, des données et de la technologie, nous donnons la possibilité à nos clients de prendre de meilleures décisions d'investissement en leur permettant de comprendre et d'analyser les facteurs clés liés au risque et au rendement et de constituer des portefeuilles plus performants en toute confiance. Nous créons des solutions de pointe, basées sur la recherche, que nos clients utilisent pour acquérir une connaissance plus approfondie du processus d'investissement et améliorer la transparence tout au long de celui-ci.

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations font référence à des événements ou des résultats futurs et comportent des risques pouvant entraîner une divergence substantielle par rapport aux résultats ou performances réels. Par conséquent, il est conseillé de ne pas se fier indûment à celles-ci. Les risques pouvant influencer les résultats ou performances sont détaillés dans le rapport annuel de MSCI sur le formulaire 10-K pour l'exercice budgétaire clos au 31 décembre dernier et déposé auprès de la SEC. MSCI ne s'engage pas à actualiser ces déclarations prospectives. Aucune information figurant dans le présent communiqué ne constitue un conseil de placement ou ne doit être considéré comme tel. MSCI n'accorde aucun droit ni autorisation d'utiliser ses produits ou services sans licence appropriée. MSCI NE DONNE AUCUNE GARANTIE EXPLICITE NI IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER NI EU ÉGARD AUX INFORMATIONS CONTENUES DANS LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ ET DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 18 octobre 2022 à 12:00 et diffusé par :