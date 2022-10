CGTN : Ouvrant un nouveau chapitre, le PCC donne l'ordre du jour de son 20e Congrès national





BEIJING, 18 octobre 2022 /CNW/ - Le 20e Congrès national du Parti communiste de Chine (PCC) a lieu au moment où la Chine ouvre un nouveau chapitre pour édifier un pays socialiste moderne à tous égards.

Samedi, le PCC a communiqué les principaux sujets qui figureront à l'ordre du jour de son 20e Congrès national, précisant au passage que tous les préparatifs étaient terminés pour le congrès qui s'ouvrira à 10 h (heure locale) dimanche, à Beijing.

« Ce congrès définira les deux étapes de l'édification d'un grand pays socialiste moderne à tous égards et déterminera les tâches stratégiques et les mesures importantes à mettre en place pour les cinq prochaines années », a précisé Sun Yeli, porte-parole du congrès, lors d'une conférence de presse tenue samedi après-midi.

Selon le plan stratégique en deux étapes, la modernisation socialiste sera essentiellement réalisée entre 2020 et 2035. Entre 2035 et le milieu du XXIe siècle, la Chine deviendra un grand pays socialiste moderne, prospère, fort, démocratique, culturellement avancé, harmonieux et magnifique.

« Quelle que soit l'évolution du monde, la détermination et la volonté d'ouverture de la Chine ne seront pas ébranlées », a souligné Sun Yeli, ajoutant que le pays poursuivra résolument son cheminement vers une ouverture plus large et plus profonde au monde extérieur.

Ce sont 2 296 délégués représentant plus de 96 millions de membres du PCC et plus de 4,9 millions d'organisations de base du Parti qui participeront à cette semaine de congrès. Les qualifications de ces délégués ont été confirmées comme étant valides.

Sur la totalité, 771 délégués (33,6 %) travaillent en première ligne. En outre, on compte 619 femmes déléguées, soit 27 % du total : cette proportion a augmenté de 2,8 points par rapport à celle du 19e Congrès national du PCC il y a cinq ans.

Ordre du jour établi

L'ordre du jour du 20e Congrès national du PCC a été approuvé lors d'une réunion préparatoire présidée par Xi Jinping samedi après-midi.

D'après cet ordre du jour, les délégués devront entendre et étudier un rapport du 19e Comité central du PCC, examiner un rapport d'activité de la 19e Commission centrale du PCC pour l'inspection disciplinaire (CCDI), débattre et adopter un amendement aux Statuts du PCC et élire le 20e Comité central du PCC et la 20e CCDI.

Au cours de la réunion préparatoire, les participants ont également approuvé une liste de 243 membres du présidium du congrès et ont nommé Wang Huning au poste de secrétaire général du congrès.

Examen du rapport du 19e Comité central du PCC

Selon Sun Yeli, l'audition et l'examen du rapport présenté par le 19e Comité central du PCC feront partie des principaux points à l'ordre du jour.

Ce dernier a indiqué que les opinions de plus de 4 700 personnes avaient été sollicitées pour ce projet de rapport.

Le porte-parole a précisé que Xi Jinping, secrétaire général du Comité central du PCC, avait également tenu cinq symposiums pour entendre les opinions et suggestions de personnes issues de divers secteurs, notamment de personnalités qui ne sont pas membres du PCC, concernant ce projet de rapport.

Ce rapport, de même qu'un rapport de travail de la CCDI et un amendement aux Statuts du Parti, sera soumis à la délibération du congrès.

Amendement aux Statuts du Parti

Sun Yeli a expliqué que l'amendement aux Statuts du Parti lors du congrès intégrera les principaux points de vue théoriques et la réflexion stratégique qui seront définis dans le rapport présenté par le 19e Comité central du PCC au 20e Congrès national du PCC.

Le porte-parole a ajouté que cet amendement incarnerait pleinement les dernières réalisations en matière d'adaptation du marxisme au contexte chinois et aux besoins de l'époque.

Il a souligné qu'il intégrerait aussi les nouvelles idées, pensées et stratégies sur la gouvernance nationale que le Comité central du PCC a énoncées depuis le 19e Congrès national du PCC, tout en reflétant les dernières expériences en matière de développement et de travail du Parti.

Toujours selon Sun Yeli, l'amendement répondra aux nouvelles exigences pour faire avancer le développement et le travail du Parti face aux nouvelles circonstances et aux nouvelles tâches.

Élection des nouveaux hauts dirigeants du PCC

Après la clôture du 20e Congrès national du PCC, une nouvelle direction centrale sera élue lors de la première session plénière du 20e Comité central du PCC.

Sun Yeli a annoncé que les membres du nouveau Comité permanent du Bureau politique du 20e Comité central du Parti communiste chinois (PCC) rencontreront la presse après cette session plénière.

Le porte-parole a également répondu à des questions de journalistes chinois et étrangers sur certains des principaux enjeux qui feront l'objet de discussions lors du congrès, comme l'économie de la Chine, la gestion de la COVID-19, la question de Taïwan et les relations sino-américaines.

Évoquant la croissance économique de la Chine au cours des dix dernières années, Sun Yeli a déclaré que le pays avait sorti de la pauvreté la totalité de ses 98,99 millions de résidents ruraux pauvres à la fin de 2020, ce qui constitue un miracle dans l'histoire de l'humanité.

« Nous avons la confiance, la détermination et la capacité nécessaires pour atteindre de nouveaux objectifs et réaliser de plus grands miracles à l'avenir », a-t-il affirmé.

https://news.cgtn.com/news/2022-10-15/Striding-on-new-journey-CPC-unveils-agenda-of-20th-National-Congress-1e9HiFh4Xu0/index.html

Video - https://www.youtube.com/watch?v=wg8-fSfKtFU

