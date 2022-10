Teleperformance est reconnu parmi les 25 meilleurs employeurs dans le monde par Fortune et Great Place to Work® pour la deuxième année consécutive





Regulatory News:

Teleperformance (Paris:TEP), le leader mondial de la gestion externalisée de l'expérience client et citoyen et des solutions digitales associées, annonce faire partie du palmarès World's 25 Best Workplacestm 2022 établi de manière indépendante par l'institut Great Place to Work® et le magazine Fortune. Fort de sa 11ème place de ce prestigieux palmarès toutes entreprises et tous secteurs confondus dans le monde, Teleperformance est le mieux classé de son secteur. Teleperformance y avait fait son entrée en 2021 en se positionnant à la 25ème place. Seuls ont été retenus les groupes considérés comme des employeurs de référence à l'échelle mondiale, en figurant dans au moins cinq classements des meilleurs employeurs en Asie, en Europe, en Amérique latine, en Amérique du Nord ou en Australie.

14,8 millions d'employés présents partout dans le monde ont participé à l'enquête menée par l'institut Great Place to Work®. Les lauréats du World's 25 Best Workplacestm 2022 se sont distingués par l'excellence de leur expérience collaborateur au niveau international, la confiance que leur témoignent leurs salariés et la mise en place d'un environnement de travail juste et équitable pour tous.

« Pour les entreprises multinationales, offrir une expérience réussie et homogène pour tous leurs collaborateurs est de plus en plus difficile. Y parvenir est une performance très impressionnante, commente Michael Bush, directeur général de l'institut Great Place to Work®. Malgré les nombreux défis auxquels les entreprises du monde entier ont été confrontées en 2022, le bien-être de leurs collaborateurs est resté une priorité. Aucune difficulté n'est insurmontable pour les organisations qui accordent une grande attention à leurs collaborateurs. »

Le classement World's Best Workplacestm est extrêmement sélectif. L'institut Great Place to Work®, la référence mondiale en matière d'expertise de la qualité de vie au travail, a établi ce palmarès à partir d'audits rigoureux et d'enquêtes confidentielles menées auprès des collaborateurs. Pour être sélectionnées, les entreprises doivent faire partie des organisations certifiées Great Place to Work®.

Le prix Great Place to Work® est la seule distinction au monde qui récompense les cultures d'entreprise évaluées sur la qualité de l'expérience collaborateur. Les entreprises sont analysées sur leur capacité à créer un environnement de travail exceptionnel pour leurs collaborateurs, sans distinction d'origine ethnique, de sexe, d'âge, de handicap ou de tout autre critère lié à leur identité ou à leur mission.

« Figurer à nouveau parmi les 25 entreprises du classement World's Best Workplacestm et atteindre la 11ème place mondiale montre bien que nos 420 000 collaborateurs dans le monde reconnaissent notre fidélité à nos valeurs communes et la priorité absolue que nous portons à leur bien-être, déclare Daniel Julien, président-directeur général de Teleperformance. Ce classement indépendant est directement fondé sur les avis objectifs de nos employés dans le monde entier. Nous sommes fiers et honorés d'obtenir une telle distinction. Nous remercions nos collaborateurs pour la confiance qu'ils nous accordent, leur enthousiasme et leur dévouement, qui font de Teleperformance l'un des meilleurs employeurs mondiaux. »

Avec ce remarquable succès, le groupe accroît pour la deuxième année consécutive le nombre de pays certifiés « employeur de premier plan ». Ainsi, plus de 97 % de ses collaborateurs dans le monde travaillent actuellement dans un pays ayant obtenu une certification indépendante Great Place to Work®. Cette réalisation, unique dans le secteur, contribue à définir une nouvelle référence en matière d'excellence pour les grands employeurs du monde entier, tous secteurs confondus.

À propos du groupe Teleperformance

Teleperformance (TEP ? ISIN : FR0000051807 ? Reuters : TEPRF.PA ? Bloomberg : TEP FP), le leader mondial de la gestion externalisée de l'expérience client et citoyen et des solutions digitales associées, est le partenaire stratégique des plus grandes entreprises du monde dans de nombreux secteurs. Le groupe propose une offre de services One-Office composée de solutions digitales intégrées qui garantissent des interactions clients réussies et des processus métiers optimisés, reposant sur une approche intégrée High Touch-High Tech unique. Près de 420 000 collaborateurs répartis dans 88 pays prennent en charge des milliards de connexions en plus de 265 langues et sur environ 170 marchés dans une démarche d'excellence Simpler, Faster, Safer*. Cette mission s'appuie sur l'utilisation de solutions technologiques fiables, flexibles et intelligentes, des normes de sécurité et de qualité les plus élevées du secteur, dans une approche de Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) d'excellence. En 2021, Teleperformance a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 7 115 millions d'euros (8,4 milliards de dollars US, sur la base d'un taux de change de 1 euro = 1,18 dollar US) et un résultat net de 557 millions d'euros.

Les actions Teleperformance, cotées sur Euronext Paris, compartiment A, sont éligibles au service de règlement différé et appartiennent aux indices CAC 40, STOXX 600, S&P Europe 350 et MSCI Global Standard. Dans les domaines de la Responsabilité sociétale des entreprises, l'action Teleperformance fait partie de l'indice CAC 40 ESG depuis septembre 2022, Euronext Vigeo Euro 120 depuis 2015, de l'indice EURO STOXX 50 ESG depuis 2020, de l'indice MSCI Europe ESG Leaders depuis 2019, de l'indice FTSE4Good depuis 2018 et de l'indice S&P Global 1200 ESG depuis 2017.

* Plus simple, Plus rapide, Plus sûr.

Pour plus d'informations : www.teleperformance.com / Pour nous suivre sur Twitter : @teleperformance

Communiqué envoyé le 18 octobre 2022 à 11:50 et diffusé par :