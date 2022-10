Le fournisseur pakistanais de portefeuilles numériques et de cartes de paiement déploie les technologies Extended Threat Defense de Verimatrix afin de renforcer son dispositif de sécurité





Regulatory News:

Verimatrix, (Euronext Paris : VMX) (Paris:VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour que le fournisseur de porte-monnaie numérique pakistanais, SadaPay, a récemment déployé les technologies Verimatrix XTD (Extended Threat Defense). SadaPay fournit des services financiers modernes aux personnes non bancarisées du Pakistan et est l'une des start-ups fintech ayant réalisé la levée de fonds la plus importante du pays.

SadaPay est l'une des applications de paiement les plus courantes et les mieux notées au Pakistan. Elle permet aux clients d'effectuer des achats en ligne, d'envoyer de l'argent, de payer des factures et de retirer de l'argent gratuitement dans tous les distributeurs automatiques du pays, et ce, avec une grande facilité et rapidité. Les créateurs de l'application étaient conscients que son succès reposerait sur un concept unique alliant simplicité, rapidité et fiabilité. Grâce à la solution Verimatrix XTD, cette société innovante est aujourd'hui en mesure de déployer des dispositifs de protection complets pour les applications mobiles, tout en garantissant un suivi permanent des applications de ses clients de manière à identifier et à stopper les éventuelles attaques.

"SadaPay souhaite mettre fin à la complexité des opérations bancaires et simplifier les transactions financières grâce à des technologies de pointe tout en offrant une expérience client exceptionnelle et unique", a déclaré Brandon Timinsky, CEO et fondateur de SadaPay. "Nous sommes ravis de déployer les solutions de cybersécurité primées de Verimatrix afin de protéger nos applications mobiles ainsi que pour surveiller et défendre nos points d'entrées contre les attaques potentielles."

"La mission de SadaPay, de répondre aux besoins des personnes non bancarisées en leur proposant des services simples et gratuits, s'accompagne également d'un engagement à protéger les informations de ses utilisateurs ainsi que de leur argent - nous nous réjouissons que les technologies XTD de Verimatrix contribuent à soutenir cette démarche", a déclaré Juha Högmander, vice-president cybersecurity business de Verimatrix.

A propos de Sadapay

SadaPay apporte des services financiers modernisés au Pakistan, où 87 % des 222 millions d'habitants sont officiellement non bancarisés. La société a levé 20 millions de dollars auprès d'investisseurs fintech de premier plan afin de réinventer les services bancaires et de rendre les opérations financières si simples que toute autre méthode est désormais impensable. Visitez www.sadapay.pk.

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d'aujourd'hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.

Communiqué envoyé le 18 octobre 2022 à 11:50 et diffusé par :