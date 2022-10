Partenariat exclusif entre Younited et OneFor pour permettre des prêts à la consommation : une collaboration idéale





Le portefeuille de Younited s'adresse désormais aux familles modernes en Allemagne par le biais de OneFor, une application européenne de monnaie numérique pour les consommateurs.

Des prêts à la consommation de 1 000 à 50 000 ? avec une période de remboursement allant jusqu'à 84 mois sont disponibles pour les clients en Allemagne via l'application OneFor.

Le processus de demande de prêt est entièrement numérique et rapide grâce à une interface transparente entre OneFor et Younited.

MUNICH, 18 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Younited, la plateforme de crédit à la consommation avec une licence bancaire européenne établie depuis 2008, et OneFor, ont uni leurs forces et établi un partenariat exclusif offrant des prêts personnels instantanés pour les particuliers. OneFor, créée en 2020, est une application numérique innovante de financement et d'argent pour les consommateurs qui offre une large gamme de services, notamment des comptes familiaux sans frontières avec plusieurs cartes de débit connectées, alimentées par Mastercard International.

L'objectif de ce partenariat exclusif est de tirer parti des synergies dans le domaine du commerce interentreprises en s'appuyant sur les offres des parties. Cet objectif est atteint d'une part en utilisant l'accès direct aux clients de OneFor et, d'autre part, grâce au parcours sans faille du client vers l'environnement Younited avec les offres de prêt.

Avec cette coopération, OneFor fait un pas de plus vers l'élargissement de son portefeuille de produits dans le but de permettre à ses clients de demander un prêt instantané auprès de Younited de manière simple et transparente en utilisant un processus de demande numérique spécialement créé. Le montant des prêts Younited vont de 1 000 à 50 000 ? avec des taux d'intérêt fixes et une période de remboursement de 6 à 84 mois.

Dans un environnement « business-to-consumer » très fragmenté, le partenariat exclusif entre Younited et Onefor offre aux consommateurs un accès beaucoup plus facile, via l'application OneFor, aux prêts simples et transparents de Younited, y compris un processus d'approbation et un décaissement rapides.

Michael Herrschlein, PDG de Younited Allemagne, a déclaré : « Aujourd'hui plus que jamais les familles sont toujours concentrées sur la gestion de leurs besoins financiers et parfois confrontées à des défis. Qu'il s'agisse de l'achat ou du financement d'un bien immobilier, d'une voiture ou d'appareils ménagers, ou encore de l'éducation des enfants en Allemagne et à l'étranger. L'environnement économique actuel a rendu la situation encore plus difficile. C'est précisément pourquoi nous considérons le partenariat avec OneFor comme un complément extrêmement utile. »

Par ailleurs, Ilir Aliu, directeur général de OneFor, a confirmé : « En tant que fournisseur de services financiers entièrement numériques, OneFor s'engage à offrir à ses clients des services à valeur ajoutée qui résolvent réellement un problème et facilitent leur vie quotidienne. Le lancement de l'offre de prêts à tempérament en coopération avec Younited est un excellent exemple de l'utilisation de la technologie et de la collaboration pour offrir une véritable valeur ajoutée. En plus des services de compte et de transfert, nos clients, initialement en Allemagne, peuvent demander un prêt personnel jusqu'à 50 000 euros directement via l'application OneFor et bénéficier du processus de demande entièrement numérique et de la décision de prêt rapide. »

À propos de Younited

La société Younited SA est l'un des principaux fournisseurs de crédit instantané en Europe. Une innovation constante, une technologie de pointe et une expérience utilisateur exceptionnelle ont permis à près d'un million de clients d'avoir accès à un crédit rapide, simple, transparent et 100 % digital de 1 000 à 50 000 ? et des durées de prêt allant jusqu'à 84 mois. Implantée en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et au Portugal, Younited génère plus de 2 milliards d'euros de volume d'affaires annuel, avec près de 50 % de son activité hors de France, où elle a été fondée. En 2021, l'entreprise a reçu le prix Fintech de l'UE. L'entreprise a lancé le processus pour devenir une B-Corp certifiée.

Pour en savoir plus : https://www.younited-group.com

À propos de OneFor

OneFor Holding GmbH, basée en Allemagne, est une société fintech innovante qui propose diverses applications financières et monétaires numériques et des services techniques, notamment des services de compte, de paiement, de négociation, de prêt et de carte. Elle bénéficie d'un partenariat avec Mastercard International qui soutient son offre de cartes. OneFor permet un compte familial sans frontières, transformant les transactions uniques en moments de connexion, créant des expériences partagées et augmentant l'inclusion financière qui alimente le développement économique. En tant que start-up paneuropéenne, OneFor dispose d'équipes aux Pays-Bas, en Allemagne, en Suisse et dans plusieurs pays d'Europe du Sud-Est.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.onefor.com

