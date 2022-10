USB-IF annonce la publication d'une nouvelle spécification USB4® pour tirer profit des performances USB 80 Gbit/s





USB Implementers Forum (USB-IF), l'organisation de soutien pour l'avancement et l'adoption de la technologie USB, a annoncé aujourd'hui la publication de la spécification USB4® Version 2.0, une mise à jour majeure offrant des performances USB 80 Gbit/s sur le câble et connecteur USB Type-C®. La spécification USB4 mise à jour double la bande passante globale maximale de l'USB pour plus de performances sur les écrans, le stockage et les concentrateurs et stations d'accueil USB. Les spécifications USB Type-C et USB Power Delivery (USB PD) ont également été mises à jour pour prendre en charge ce niveau supérieur de performances de données.

Les spécifications mises à jour peuvent maintenant être téléchargées par les développeurs de produits sur www.usb.org.

« Pour les ingénieurs, l'USB4 se définit par son tunneling multiprotocole qui le différencie architecturalement de ses prédécesseurs, l'USB 3.2 et USB 2.0 », déclare Brad Saunders, président du conseil d'administration et PDG d'USB-IF. « Cette spécification technique mise à jour étend la vitesse de l'USB4 et les performances du protocole de données, permettant aux fabricants de développer des produits capables de fournir aux utilisateurs finaux des ports USB 80 Gbit/s en plus des ports USB 40 Gbit/s et USB 20 Gbit/s existants. »

Les principales caractéristiques de la solution USB 80 Gbit/s mise à jour incluent :

Fonctionnement jusqu'à 80 Gbit/s, utilisant une nouvelle architecture de couche physique basée sur le codage de signal PAM3, sur des câbles passifs USB Type-C 40 Gbit/s existants et de nouveaux câbles actifs USB Type-C 80 Gbit/s. En option pour certaines applications telles que l'alimentation d'écrans USB4 à très hautes performances, l'interface de signal USB Type-C peut être configurée de manière asymétrique pour fournir jusqu'à 120 Gbit/s dans un sens tout en conservant 40 Gbit/s dans l'autre.

et de nouveaux câbles actifs USB Type-C 80 Gbit/s. Mises à jour des protocoles de données et d'affichage pour mieux utiliser l'augmentation de la bande passante disponible Les mises à jour de l'architecture de données USB permettent désormais à la tunnellisation de données USB SuperSpeed améliorée de dépasser 20 Gbit/s. Aligné sur DisplayPorttm révision 2.1 et PCI Express® révision 4.

Rétrocompatibilité avec toutes les versions d'USB précédentes.

Les directives d'identification des solutions et des câbles USB 80 Gbit/s certifiés suivront le nouveau programme unifié de marque et de marketing USB-IF. Pour rappel, les noms de spécifications USB et la terminologie technique ne sont pas destinés à être utilisés lors de la description des capacités USB aux consommateurs finaux. Le logo certifié USB-IF et les détails de la marque sont disponibles sur www.usb.org/logo-license.

Les USB Developer Days 2022 comprendront une formation technique détaillée couvrant les dernières mises à jour des spécifications USB4, USB Type-C et USB PD. Les informations d'inscription pour les deux événements suivants sont disponibles sur www.usb.org.

USB Developer Days ? Seattle

1-2 novembre 2022

Grand Hyatt Seattle, Seattle, Washington, États-Unis





1-2 novembre 2022 Grand Hyatt Seattle, Seattle, Washington, États-Unis USB Developer Days ? Séoul

15-16 novembre 2022

Grand Hyatt Seoul, Séoul, Corée du Sud

