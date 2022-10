Pandémie de la COVID-19 - Le gouvernement du Québec présente le bilan de la dernière journée

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, pour les dernières 24 heures, au Québec, font état de : 1 021 nouveaux cas, pour un total de 1?216 859 personnes infectées*?;16 nouveaux décès, pour un total de 16?905 décès, soit?;1 décès...

La violence familiale et la violence fondée sur le sexe sont de graves problèmes de santé publique qui sont étroitement liés à des problèmes de santé mentale et qui peuvent avoir des conséquences durables pour les victimes et les personnes qui les...