Cirium intègre des données d'une précision optimale en matière d'émissions de CO2 et de suivi des vols à sa base de données des flottes





Cirium, la société d'analyse des compagnies aériennes, a annoncé l'intégration des données relatives aux émissions de CO2 des avions et des données de suivi par satellite, à sa vaste solution d'analyse des flottes, Fleets Analyzer.

Jeremy Bowen, PDG de Cirium, a déclaré: "Cirium a mis l'accent sur la précision et la fusion des données que la société fournit à ses clients. En regroupant les données sur le suivi des vols et les émissions de CO2 des appareils et nos données inégalées sur la flotte, les entreprises ont la possibilité de surveiller les avions et disposent d'une vue d'ensemble, ce qui permet d'analyser l'approvisionnement, la demande et la liquidité de la compagnie aérienne."

Les données relatives aux émissions de CO2 des avions ont été saluées par les principales compagnies aériennes, comme American Airlines et Virgin Atlantic, en raison de leur précision, et intégrées par Cirium dans son outil d'analyse de flotte, avec les données avancées de suivi des vols par satellite pour chaque aéronef. Ceci permet d'offrir une couverture complète de l'utilisation des appareils à fuselage étroit et large partout dans le monde.

Ces améliorations importantes viennent s'ajouter au vaste volume de données sur la flotte proposé par cette solution - plus de 450 000 dossiers uniques d'aéronefs, regroupant 770 types d'appareils différents - créant ainsi l'outil d'analyse de flotte le plus flexible et le plus complet aujourd'hui disponible sur le marché, et offrant une qualité de données inégalée.

Une nouvelle analyse réalisée à l'aide de cette solution montre par exemple que les émissions totales de CO 2 issues des vols commerciaux internationaux ont enregistré une diminution de 23% en septembre 2022, en comparaison avec la même période de 2019.

Alors que le nombre de vols a diminué de 15% pendant cette période, l'analyse indique une réduction de 9,5% des émissions moyennes de CO 2 par vol en septembre 2022, en comparaison avec la même période de 2019.

Ceci représente une baisse totale de 16,2 millions de tonnes d'émissions de CO 2 en glissement annuel.

L'analyse démontre également une réduction structurelle des émissions de CO 2 par vol commercial depuis le début de la pandémie. En effet, la combinaison de la livraison ou d'une remise en service d'un appareil plus avancé d'un point de vue technologique et de la diminution du nombre de vols long courrier en étaient les principaux moteurs. Ceci est confirmé par le rétrécissement de l'écart, ces derniers temps, avec la reprise des vols long courrier.

Ces aperçus peuvent être analysés d'une multitude de façons. Les données peuvent, par exemple, porter sur la comparaison entre des vols réels réalisés par l'Airbus A320neo et l'A320ceo, un modèle plus ancien, ou des types d'appareils concurrents tels le Boeing 737 Max.

Les données peuvent être réparties en plus de 100 catégories, par exemple par liste de numéros de série du constructeur, de compagnies aériennes, de bailleurs, de pays et autres.

Cirium Fleets Analyzer, qui détient les données les mieux étayées et documentées relatives à la flotte, est la première solution à fournir des données sur la mobilité aérienne électrique et avancée. La solution tire désormais parti des données les plus avancées en matière de suivi de vols, grâce au partenariat conclu par Cirium et Aireon, et aux émissions inégalées et propriétaires générées par le transport aérien. Complément d'informations.

À propos de Cirium

Cirium rassemble des données et des analyses puissantes pour faire changer le monde. La société fournit des informations acquises sur des décennies d'expérience dans le secteur, qui permettent aux agences de voyage, aux constructeurs aéronautiques, aux aéroports, aux compagnies aériennes et aux institutions financières, entre autres, de prendre des décisions logiques et réfléchies qui façonnent l'avenir du voyage, augmentent les revenus et améliorent l'expérience client.

Pour en savoir plus, veuillez suivre l'actualité de Cirium sur LinkedIn ou Twitter ou consulter le site www.cirium.com

