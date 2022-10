DE LA MINE AU MONNAYAGE : LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE PRÉSENTE SA TOUTE PREMIÈRE PIÈCE D'INVESTISSEMENT EN OR DE SOURCE UNIQUE, FRUIT D'UN PROCÉDÉ D'AFFINAGE ENTIÈREMENT SÉPARÉ





La nouvelle pièce d'investissement de 1 oz en or pur à 99,99 % de la Monnaie est issue d'une source unique : la mine Meliadine d'Agnico Eagle dans le territoire du Nunavut, au Canada.

OTTAWA, ON, le 18 oct. 2022 /PRNewswire/ -- Pour répondre à la demande croissante du marché par rapport à une plus grande transparence quant à la source de ses métaux précieux et pour faire valoir ses capacités d'affinage en constante évolution, la Monnaie présente sa toute première pièce d'investissement en or extrait d'une seule mine. La pièce d'investissement de 50 $ de 1 oz en or pur à 99,99 % 2022 ? Feuille d'érable en or ? est entièrement composée d'or extrait par Agnico Eagle dans sa mine Meliadine située au Nunavut, au Canada, et affiné de façon experte par la Monnaie selon un protocole de séparation rigoureux. Cette pièce d'investissement spéciale en or sera bientôt en vente dans le réseau de distributeurs officiels de produits d'investissement de la Monnaie.

« Les investisseurs en métaux précieux font depuis longtemps confiance à la Monnaie royale canadienne pour le degré de pureté inégalé et les caractéristiques de sécurité de pointe de ses produits d'investissement. En tant que société détenant une certification "bonne livraison" de la LBMA, ils peuvent aussi s'assurer que la Monnaie s'approvisionne de façon responsable de l'or et l'argent qu'elle affine, affirme Marie Lemay, présidente de la Monnaie royale canadienne. En lançant une nouvelle pièce d'investissement en or provenant exclusivement de la mine Meliadine d'Agnico Eagle, nous démontrons aussi que nous pouvons offrir des produits d'investissement ayant le plus haut niveau d'intégrité possible tout en garantissant qu'ils proviennent d'une seule et même mine canadienne ».

« Agnico Eagle est fière d'être une partenaire de choix en tant que source fiable d'or produit de façon responsable pour la toute première pièce d'investissement en or de source unique de la Monnaie royale canadienne, déclare Ammar Al-Joundi, président et chef de la direction des Mines Agnico Eagle. Nous avons bâti une culture basée sur un comportement responsable et mettons en valeur de façon responsable les ressources minérales canadiennes au Nunavut depuis plus de 13 ans. Nous nous efforçons d'être un bon employeur et un bon voisin et sommes fiers de la valeur que nous apportons aux collectivités locales et à la société en général. Nous croyons que l'exploitation minière, lorsqu'elle est bien menée, peut contribuer à bâtir un monde meilleur. »

Le revers de la toute première pièce en or pur de source unique de la Monnaie présente une gravure riche en détails d'une feuille d'érable à sucre conçue par Walter Ott, la marque distinctive de notre collection de pièces d'investissement Feuille d'érable. Ce motif central est entouré de nombreuses lignes radiales minutieusement gravées.

En dessous figure une marque de sécurité microgravée en forme de feuille d'érable contenant le chiffre « 22 », uniquement visible à la loupe, qui indique l'année d'émission.

À côté de la marque de sécurité, la marque privée d'un globe terrestre flottant au-dessus d'une main symbolise la provenance unique de l'or pur à 99,99 % de la pièce, qui est également protégée par la technologie anti-contrefaçon pour produits d'investissement ADNMC.

Cette pièce d'investissement en or exceptionnelle est présentée dans un emballage en format de poche renfermant un certificat de pureté et d'authenticité signé par l'essayeur en chef de la Monnaie.

Depuis sa fondation en 1957, Agnico Eagle est devenue la plus importante société d'exploitation aurifère au Canada et le troisième producteur d'or en importance au monde. La mine Meliadine, qui a commencé sa production commerciale en 2019, est sa deuxième mine d'or dans le district de Kivalliq, au Nunavut.

Vous trouverez des images de cette nouvelle pièce et de la mine Meliadine ici.

À l'exception de quantités limitées dans ses boutiques d'Ottawa et de Winnipeg, la Monnaie ne vend pas ses produits d'investissement directement au public, conformément au modèle de distribution privilégié par les principaux émetteurs de produits d'investissement du monde. Nous invitons les acheteurs voulant se procurer les nouvelles pièces d'investissement à communiquer avec un marchand de produits d'investissement digne de confiance.

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. Reconnue comme l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde, elle propose toute une gamme de produits spécialisés de très grande qualité et des services connexes à l'échelle internationale. Pour en savoir plus sur la Monnaie et ses produits et services, visitez le www.monnaie.ca. Suivez la Monnaie sur Twitter, Facebook et Instagram.

À propos d'Agnico Eagle

Agnico Eagle est une grande société canadienne d'exploitation aurifère qui produit des métaux précieux à partir d'exploitations au Canada, en Australie, en Finlande et au Mexique. Elle dispose d'une filière de projets d'exploration et de mise en valeur de grande qualité dans ces pays ainsi qu'aux États-Unis et en Colombie. Agnico Eagle est une partenaire de choix dans l'industrie minière et est reconnue mondialement comme chef de file pour ses pratiques sur les plans environnemental, social et de la gouvernance. La société a été fondée en 1957 et a continuellement généré de la valeur pour ses actionnaires, déclarant un dividende en espèces chaque année depuis 1983.

Alex Reeves, Chef principal, Affaires publiques, Téléphone : 613-884-6370, [email protected]; Natalie Frackleton, Gestionnaire des communications externes, Mines Agnico Eagle Limitée, Téléphone : 819-759-3700, poste 4102905, [email protected]

