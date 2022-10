Avis aux médias - Le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr., fera une annonce nationale





GATINEAU, QC, le 18 oct. 2022 /CNW/ - Le ministre sera accompagné par le sénateur Hassan Yussuff.

Une séance de photo et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le mercredi 19 octobre 2022 Heure : 11 h 30 (HAE) Endroit : Édifice Sir-John-A.-Macdonald, salle 200 144, rue Wellington Ottawa

Seuls les membres de la tribune parlementaire peuvent participer à la période de questions et réponses, qui aura lieu sur place et via Zoom. Les médias qui ne sont pas membres de la tribune parlementaire peuvent communiquer avec [email protected] pour obtenir l'accès temporaire.

Veuillez préciser à [email protected] si vous assisterez à l'événement en personne ou virtuellement. Des renseignements complémentaires seront fournis aux personnes inscrites.

