La Cérémonie d'ouverture lance officiellement l'Édition spéciale du Mondial des métiers 2022





BRAMPTON, Ontario, 18 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hier soir, le coup d'envoi de l'Édition spéciale du Mondial des métiers 2022 (ESMM2022) pour les épreuves de Mécanique industrielle a été donné au Collège Sheridan à Brampton, Ontario, au Canada, lors de la Cérémonie d'ouverture. Skills/Compétences Canada, l'organisation membre canadienne de WorldSkills, sera l'hôte des épreuves de Mécanique industrielle dans le cadre de l'Édition spéciale du Mondial des métiers 2022 (ESMM2022) tenue du 17 au 21 octobre 2022 au Collège Sheridan, plus précisément au Campus Davis du Centre des métiers spécialisés Magna à Brampton, Ontario.



Parmi les invités spéciaux présents à la Cérémonie d'ouverture, mentionnons notamment le Dr Rouble, président de Skills/Compétences Canada, Carol Altilia, doyenne et vice-présidente, Affaires académiques du Collège Sheridan, et l'Honorable Jill Dunlop, ministre des Collèges et Universités, qui ont prononcé un discours de bienvenue félicitant les concurrents et concurrentes d'avoir réussi à atteindre ce concours prestigieux. La Cérémonie d'ouverture a notamment également été marquée par une vidéo d'introduction inspirante présentée par WorldSkills International et par une présentation spéciale de chacun des concurrents et concurrentes et des experts et expertes des neuf pays et régions membres participants. Ces concurrents et concurrentes seront en lice pour décrocher le titre de champion ou championne du monde alors qu'ils se mesureront les uns aux autres au cours des trois prochains jours.

Le Mondial des métiers est la compétition de compétences la plus importante et la plus influente au monde. Il représente le meilleur de l'excellence internationale dans les métiers spécialisés et les technologies. Pour représenter leur pays, les concurrents et concurrentes devaient se mériter le droit de le faire par le biais de les Olympiade canadiennes. Grâce à l'engagement des partenaires et des membres de WorldSkills, 62 concours de métiers spécialisés seront tenus dans le cadre de 29 événements tenus dans 26 villes situées dans 15 pays et régions entre le 7 septembre et le 26 novembre 2022. L'Édition spéciale du Mondial des métiers 2022 remplace officiellement le Mondial des métiers de Shanghai 2022, annulé en mai en raison des restrictions liées à la pandémie.

« L'Édition spéciale du Mondial des métiers 2022 est une occasion pour les concurrents et concurrentes de se mesurer aux meilleurs dans le monde. Elle représente également une occasion de mettre en valeur les carrières incroyables qui s'offrent à notre main-d'oeuvre de demain et leur importance pour l'économie de notre pays », déclare Shaun Thorson, directeur général de Skills/Compétences Canada.

La Cérémonie de clôture, durant laquelle les résultats de la compétition seront annoncés, aura lieu le 21 octobre, de 19 h 30 à 20 h 30, à l'Hôtel Courtyard Marriott Brampton Toronto.

Cet événement est soutenu par nos partenaires canadiens, y compris notre partenaire financier, le gouvernement du Canada, et notre partenaire international Samsung.

À propos de Skills/Compétences Canada

Fondé en 1989, Skills/Compétences Canada est un organisme national à but non lucratif qui, de concert avec les employeurs, les éducateurs, les syndicats et les gouvernements, fait la promotion des professions dans les métiers et les technologies auprès des jeunes Canadiens et Canadiennes. Pour obtenir des renseignements à propos de l'ESMM2022, consultez le lien suivant : www.skillscompetencescanada.com/fr/.

