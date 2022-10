Les premiers ministres des provinces et territoires annoncent les lauréats des Prix pour l'innovation en santé mentale et le traitement des dépendances





OTTAWA, ON, le 18 oct. 2022 /CNW/ - Les premiers ministres des provinces et territoires ont dévoilé aujourd'hui le nom des lauréats des Prix du Conseil de la fédération (CDF) pour l'innovation en santé mentale et le traitement des dépendances. Présentés dans chaque province et chaque territoire, ces prix viennent récompenser des individus ou des organismes qui excellent dans ce domaine et se sont distingués par des initiatives novatrices ayant eu des effets positifs sur la santé mentale et le traitement des dépendances.

Les lauréats des Prix pour l'innovation en santé mentale et le traitement des dépendances sont :

Programme de jour en santé mentale et traitement des dépendances - Kainai Wellness Centre (Blood Tribe Department of Health) - Alberta

- Cherokee Bent - Colombie-Britannique

- Colombie-Britannique Centre de santé mentale pour enfants KIDTHINK inc. - Manitoba

- Managed Alcohol Program du Status of Women Council de St. John's - Terre-Neuve-et- Labrador

- Terre-Neuve-et- Thérapie d'acceptation et d'engagement par télécounseling pour proches aidants - D re Pamela Durepos , Nicole Cormier , Chandra MacBean - Nouveau-Brunswick

- Nouveau-Brunswick Supporting Wellbeing - Territoires du Nord-Ouest

- Territoires du Nord-Ouest Institut des familles solides, Application complémentaire IFS - Nouvelle-Écosse

- Nouvelle-Écosse Mary Ugyuk - Nunavut

- Service communautaire The Path Home - LOFT (Leap of Faith Together) - Ontario

- Programme de soutien par les pairs, Association canadienne pour la santé mentale - chapitre de l'Île-du-Prince-Édouard - Île-du-Prince-Édouard

- Île-du-Prince-Édouard Équipe-toi : accompagne un proche en santé mentale - Québec

- Québec Mentally Safe Minecraft Server (MS²) - CMHA-SK - Saskatchewan

- Chris Spencer - Yukon

«?Au nom de tous les premiers ministres, je souhaite féliciter les lauréats de ces prix pour leur travail diligent et novateur dans le domaine de la santé mentale et du traitement des dépendances, a déclaré Heather Stefanson, première ministre du Manitoba et présidente du CDF. Il est essentiel que nous continuions à avoir des discussions ouvertes sur la santé mentale et sur les meilleurs moyens d'aider les nombreux Canadiens qui sont touchés par des problèmes de santé mentale. »

Chaque lauréat recevra un certificat signé par le premier ministre de sa province ou de son territoire ainsi qu'une bourse de 5?000 dollars pour soutenir l'initiative visée par son prix et encourager l'innovation.

Le Conseil de la fédération regroupe les premiers ministres des 13 provinces et territoires. Il permet aux premiers ministres de travailler ensemble, de tisser des liens plus étroits, de favoriser des relations constructives entre les provinces et les territoires et de faire preuve de leadership sur des questions importantes pour les Canadiens.

DOCUMENT D'INFORMATION : RENSEIGNEMENTS SUR LES LAURÉATS

Lauréats des Prix du CDF pour l'innovation en santé mentale et

le traitement des dépendances

Programme de jour en santé mentale et traitement des dépendances - Kainai Wellness Centre (Blood Tribe Department of Health) - Alberta

Les membres de la nation Kainai ont été affectés par la crise des opioïdes et la consommation d'autres drogues dans leur communauté. Le Programme de jour en santé mentale et traitement des dépendances (Day Treatment Mental Health and Addictions Program), créé en 2014, met à contribution une équipe de gens qualifiés et des approches novatrices qui s'attaquent aux problèmes profonds et qui font appel à la sagesse des aînés et aux gardiens du savoir, ainsi qu'à des cérémonies traditionnelles. Ce programme est conçu pour sensibiliser, renseigner et soutenir les personnes qui souffrent de troubles associés à la consommation de substances illicites et d'alcool et qui ne participent pas aux programmes de traitement en établissement. La clientèle y acquiert une variété de compétences permettant de faire face aux envies irrépressibles de drogue ou d'alcool. Le programme partage des ressources sur divers sujets importants tels que la sensibilisation à la dépendance, la physiologie de la dépendance, la prévention des rechutes, le deuil et la perte, les traumatismes, la fatigue compassionnelle, la gestion de la colère, l'art d'être parent, les relations saines et les techniques d'adaptation, entre autres. À ce jour, plus de 341 personnes ont profité de ce programme, qui a entraîné des guérisons individuelles, familiales et à l'échelle de toute la communauté.

Cherokee Bent - Colombie-Britannique

Cherokee Bent est née sur le territoire traditionnel non cédé de la nation Nlaka'pamux. À 18 ans, Cherokee s'est sentie appelée, par le biais de ses enseignements traditionnels, à devenir une cheffe du rétablissement de la toxicomanie et des problèmes de santé mentale à Vancouver en s'impliquant dans des centres de traitement pour les adultes et les adolescents. Dans le cadre du travail qu'elle a accompli auprès de la régie régionale de santé Vancouver Coastal Health, Cherokee a conçu et livré aux prestataires de soins de santé un programme de cours sur la prestation de soins adaptés sur le plan culturel à l'intention des jeunes toxicomanes. Elle a aussi enseigné aux prestataires de soins comment mieux travailler avec les jeunes autochtones des communautés rurales et éloignées. Cherokee a coécrit et pris la vedette d'un film éducatif pour enseigner au personnel de la santé le recours à la sécurisation culturelle et l'importance de l'humilité dans le travail auprès de personnes toxicomanes.

Centre de santé mentale pour enfants KIDTHINK Inc. - Manitoba

Le Centre KIDTHINK propose un modèle de soins qui regroupe des psychologues, des psychiatres, des travailleurs sociaux, des ergothérapeutes et d'autres professionnels. Ensemble, ils forment une équipe vraiment multidisciplinaire qui travaille de concert pour offrir aux enfants et à leur famille les normes de soin les plus élevées. Dans le cadre du programme de subventions pour les soins au client (Client Care Subsidy Program), l'équipe clinique multidisciplinaire de KIDTHINK offre environ 13 heures d'intervention en santé mentale fondée sur des données probantes aux enfants de 12 ans et moins à faible revenu et à leur famille, en proposant notamment des services pour une variété de difficultés sociales, affectives et comportementales légères à modérées. Les problèmes de santé mentale et les difficultés prises en charge sont, sans s'y limiter, l'anxiété, la dépression, les troubles du comportement, le TDAH et les difficultés et incapacités d'apprentissage. KIDTHINK reconnaît l'importance de réduire les obstacles à l'accès à des services en santé mentale et privilégie les interventions préventives et rapides en offrant des services aux enfants avec ou sans diagnostic.

Managed Alcohol Program du Status of Women Council de St. John's - Terre-Neuve-et-Labrador

Le Managed Alcohol Program (MAP) de Terre-Neuve-et-Labrador est un projet pilote amorcé en 2021. Sous l'autorité du Status of Women Council de St. John's, il vise à aider les femmes et les personnes non binaires dont la consommation d'alcool comporte des risques et provoque des méfaits. L'approche de réduction des méfaits de l'équipe du MAP offre aux personnes participantes un approvisionnement sécuritaire et stable en alcool, accompagné d'un soutien social et de santé. Le MAP travaille avec l'autorité de santé Eastern Health pour l'évaluation et l'admissibilité de la clientèle, pour établir le dosage sécuritaire d'alcool qui leur convient et pour assurer une réévaluation en continu et des services de soins primaires. Bien que les programmes de gestion contrôlée de l'alcool soient de plus en plus reconnus comme des outils efficaces, le MAP du Conseil du statut de la femme de St. John's est unique en son genre, car il se concentre sur les femmes et les personnes non binaires et offre une combinaison novatrice d'intervention directe, de programmes en établissement et dans des sites satellites, de recherche et d'apprentissage. En plus des avantages directs pour les personnes participantes, le MAP partage largement les enseignements tirés de ce projet pilote afin d'élargir les services de consommation d'alcool contrôlée à d'autres organismes et à encore plus de segments de la population. Le MAP a créé un modèle de collaboration interservices qui pourrait servir d'exemple pour d'autres organismes souhaitant effectuer un travail similaire.

Thérapie d'acceptation et d'engagement par télécounseling pour proches aidants - Dre Pamela Durepos, Nicole Cormier, Chandra MacBean - Nouveau-Brunswick

La thérapie d'acceptation et d'engagement (TAE) par télécounseling pour les proches aidants d'une personne vivant avec la démence au Nouveau-Brunswick a été conçue et lancée par la Dre Pamela Durepos, de l'Université du Nouveau-Brunswick, et par Nicole Cormier et Chandra MacBean de la Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick. Le programme de télécounseling de la TAE est également le premier programme de la TAE pour les aidants de personnes atteintes de démence au Canada et son objectif global est d'améliorer l'accès à des services de santé mentale de haute qualité (par exemple, la psychothérapie) pour tous les aidants de personnes atteintes de démence au Canada. Plus précisément, la TAE est un programme individualisé qui permet de trier les personnes participantes en fonction de ce qui les afflige - dépression, anxiété et niveau de stress - afin de détecter celles qui ne peuvent attendre pour une thérapie et pourraient avoir besoin de soins immédiats. Ce service est offert dans les deux langues officielles sans frais, grâce à la technologie (téléphone, messages textes ou vidéoconférence) qui permet de réduire les obstacles à l'accès et d'évaluer si les personnes participantes devront recevoir des soins habituels ou prendre part au programme de TAE. La TAE est une forme de psychothérapie fondée sur l'acceptation et la pleine conscience. Elle est différente de la thérapie cognitivo-comportementale. La TAE a fait ses preuves pour réduire l'anxiété et la dépression et accroître l'acceptation et la souplesse psychologique. Une étude sur les bienfaits et la faisabilité de la TAE par télécounseling pour les proches aidants est en cours. Le programme devrait être offert au-delà des frontières du Nouveau-Brunswick.

Supporting Wellbeing - Territoires du Nord-Ouest

Supporting Wellbeing (SWB) est un programme de formation mis sur pied par un expert autochtone en santé mentale. Il vise à fournir des outils aux prestataires de programmes sur le terrain. Dirigé par un comité exécutif formé d'On the Land (OTL) leaders (littéralement «?des leaders présents sur le terrain?»), ce programme permet de mieux préparer les prestataires des programmes OTL à atténuer et à réagir aux défis en santé mentale en environnement éloigné. Compte tenu de la prévalence des traumatismes engendrés par la colonisation, il n'est pas rare que les personnes participantes (et le personnel) éprouvent des difficultés en santé mentale lorsqu'ils sont sur le terrain. Durant cette formation, les leaders s'informent sur plusieurs sujets lorsqu'ils planifient et offrent des programmes OTL sur les traumatismes - traumatismes intergénérationnels, intervention en prévention du suicide, résolution de conflits et soins du suivi des personnes participantes, entre autres. Après avoir suivi la formation, les leaders sont ainsi mieux outillés pour aider les personnes vivant de la détresse, pour atténuer les risques et réduire l'épuisement professionnel. Cette démarche améliore la capacité des personnes participantes à s'engager dans des programmes OTL et à en optimiser les bienfaits. SWB contribue à accroître les programmes OTL sur les Territoires, à accroître l'intelligence émotionnelle des membres de la communauté et à augmenter la capacité de la communauté à offrir un soutien mutuel et à susciter un regain d'intérêt pour les cultures, les langues et les manières d'être autochtones.

Institut des familles solides, Application complémentaire IFS - Nouvelle-Écosse

L'Institut des familles solides, établi à Lower Sackville, est un organisme de bienfaisance lauréat de nombreux prix. Ses travaux axés sur l'innovation et la recherche lui ont permis de mettre sur pied une nouvelle façon d'offrir des programmes de santé mentale qui réduit les listes d'attente et rend les soins plus accessibles. L'Institut des familles solides offre des services en santé mentale fondés sur des données probantes, dans les deux langues, à l'intention des enfants, des adolescents, des adultes et des familles au moyen d'un accompagnement personnel téléphonique associé à du soutien en ligne ou à des documents imprimés. Leur application complémentaire a été développée pour s'intégrer à leur plateforme de santé mentale en ligne et permet aux clients de bénéficier d'un accès à leurs plateformes éducatives, même lorsqu'ils travaillent hors ligne, contribuant ainsi à réduire la fracture numérique.

Mary Ugyuk - Nunavut

Mary Ugyuk oeuvre depuis 2010 comme coordonnatrice du bien-être au hameau de Taloyoak. Au départ, elle offrait du mentorat de groupe en prénatalité et pour les adolescents, avant de travailler à élargir les programmes existants et à en créer de nouveaux pour sa communauté. Mary a mis sur pied un centre pour adultes (un lieu de rencontre sécuritaire et sans alcool ouvert 7 soirs par semaine), un chalet pour aînés, l'Elder's Cabin, un service de scooters pour personnes à mobilité réduite, une soupe populaire, un centre pour les jeunes et les aînés, un camp culturel estival sur le terrain, une corvée annuelle de nettoyage des berges et du territoire de la communauté, un souper communautaire des bénévoles pour Noël, le programme de forfaits repas et de dindes surgelées The Turkey Has Landed, pour le temps des Fêtes, et les programmes Lily Love et Elder Love. Elle organise aussi un thé des aînés et une journée culturelle des aînés chaque semaine, ainsi qu'une émission de radio mettant les aînés en vedette. Mary a joué un rôle clé dans la création et le fonctionnement des programmes de bien-être d'un point de vue local (au lieu d'une approche régionale ou territoriale). En étant offerts à l'échelle de la communauté, ces programmes peuvent être rapidement adaptés au besoin pour une prestation efficace et fonctionnelle.

Service communautaire The Path Home - LOFT (Leap of Faith Together) - Ontario

Le service communautaire The Path Home (le chemin vers la maison) de LOFT (Leap of Faith Together) est un modèle de logements supervisés spécialisé pour les patients en transition à besoins complexes qui doivent retourner dans leur communauté. Il a fait l'objet d'un projet pilote, a été mis à l'essai puis a été offert aux clientèles dans tous les secteurs desservis par LOFT. Il poursuit deux objectifs : répondre aux besoins non satisfaits et combler les lacunes du système en travaillant en collaboration avec des partenaires du système de santé, et offrir des soins spécialisés et exceptionnels, en fonction des besoins, afin de permettre aux personnes de demeurer dans leur milieu en toute sécurité. Ce modèle novateur est conçu pour aider les personnes aux prises avec des défis importants en santé mentale, dépendances ou démence et aux comportements réceptifs, qui ont des besoins en santé physique et en soins, qui n'ont plus à être hospitalisés mais doivent quand même recevoir des soins continus. The Path Home offre aux personnes vulnérables la possibilité de vivre dans la dignité et parvient à réduire les taux de patients en autre niveau de soins (ANS) dans les hôpitaux.

Programme de soutien par les pairs, Association canadienne pour la santé mentale, chapitre de l'IPÉ - Île-du-Prince-Édouard

Le Programme de soutien par les pairs pris en charge par le chapitre de l'ÎPÉ de l'Association canadienne pour la santé mentale aide les personnes vivant des problèmes de dépendances ou de santé mentale en leur offrant les services de mentors spécialement formés qui ont vécu des problèmes comme les leurs et sont rétablis, et qui peuvent guider et donner de l'espoir à d'autres personnes qui vivent la même chose. Ce programme a recours à des spécialistes en soutien par les pairs et à des rencontres individuelles et assure l'accompagnement de la clientèle lors de rendez-vous. Les spécialistes en soutien par les pairs font preuve d'empathie devant les luttes et la douleur affective pouvant accompagner la maladie mentale. Ils partagent leurs réflexions et renseignent la clientèle sur le parcours vers la guérison et offrent du soutien en défendant l'intérêt des personnes, en offrant des ressources pour le logement ou pour la prévention du suicide, des stratégies d'adaptation et des groupes de soutien, en plus d'aider à combler les écarts entre la clientèle et les services de santé mentale disponible dans la province. Les avantages globaux pour les insulaires comme pour les Canadiens sont évidents. Bien qu'il existe des programmes similaires ailleurs au Canada, le succès du Programme de soutien par les pairs à l'ÎPÉ constitue un exemple de modèle que pourraient adopter les autres provinces et territoires.

Équipe-toi : accompagne un proche en santé mentale - Québec

L'Association québécoise des parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale (AQPAMM), qui accompagne les familles et l'entourage des personnes vivant avec un trouble de santé mentale, a vite réagi aux conditions imposées par la pandémie pour continuer d'offrir des services et joindre notamment les jeunes plus durement touchés dans ce contexte. Avec l'appui de partenaires (Bell Cause pour la cause et la Fondation du Grand Montréal), l'AQPAMM a développé une formation interactive en ligne, disponible sur téléphone mobile pour les jeunes de 13 à 25 ans : Équipe-toi : accompagne un proche en santé mentale de même qu'une formation s'adressant aux intervenants jeunesse : Équipe-toi : accompagne un jeune en santé mentale. En misant sur les moyens de communication privilégiés des jeunes et en s'appuyant sur des stratégies innovantes comme la pair-aidance et l'autosoins, l'initiative de l'AQPAMM contribue au développement des connaissances en matière de santé mentale et offre des outils aux jeunes afin de les aider à faire face à des situations complexes en lien avec la santé mentale.

Mentally Safe Minecraft Server (MS²) - CMHA-SK - Saskatchewan

Mentally Safe Minecraft Server (MS²) est un programme interactif de jeux par ordinateur qui vise à lutter contre la cyberintimidation et ses effets sur la santé mentale. Mis sur pied par le chapitre saskatchewanais de l'Association canadienne pour la santé mentale (CMHA-SK), MS² a été créé et programmé par des jeunes de la Saskatchewan vivant avec des troubles de santé mentale, en tenant compte d'éléments déclencheurs et significatifs pour eux. La surveillance des plateformes de clavardage est assurée par des accompagnateurs jeunesse de la CMHA-SK, des travailleurs en santé mentale de divers chapitres de l'Association dans la province, des jeunes oeuvrant en soutien des pairs et des bénévoles. Ces plateformes permettent aux jeunes de poser des questions en toute confidentialité à des travailleurs en santé mentale concernant la santé mentale ou la façon et les endroits où obtenir des services. Les jeux offerts affichent les coordonnées de lignes d'aide en Saskatchewan, et MS2 propose un espace-rencontre pour les groupes virtuels où les jeunes peuvent se renseigner sur divers outils pour la santé mentale. Un conseil apparaît à l'écran de MS² toutes les 10 minutes et on organise en plus des événements créatifs pour souligner la Semaine de la santé mentale et mettre à contribution la créativité des joueurs.

Chris Spencer - Yukon

Résidente de Whitehorse, Chris Spencer se passionne pour la santé mentale et le bien-être des gens de sa communauté. Chris a fondé la Yukon Disc-versity Guild, un club de disc golf offrant un espace sécuritaire aux femmes, aux jeunes et aux membres des communautés 2SLGBTQQIA+. Chris a décidé d'axer son club autour du disc golf (un sport de lancer de disques s'apparentant au Frisbee et utilisant les règles du golf) pour les avantages qu'offre ce sport qui permet d'être en pleine nature et de socialiser pour les personnes qui ont des difficultés avec leur bien-être affectif, et parce que le disc golf est peu coûteux et peut être pratiqué par tout le monde, peu importe sa forme physique. La création de ce club a aussi permis l'émergence de nouveaux modèles d'identification dans la communauté. Il donne de l'espoir et inspire les jeunes, leur permet de profiter d'espaces extérieurs plus sécuritaires et favorise des modes de vie sains pour les femmes et les personnes 2SLGBTQQIA+. Chris a aussi fondé le groupe de soutien par les pairs Feed your inner light, destiné aux personnes aux prises avec un trouble alimentaire diagnostiqué ou non. Chris siège au Comité consultatif queer pour les personnes trans et non binaires du Yukon et s'implique aussi à la ligne d'aide de l'Association canadienne pour la santé mentale (CMHA Reach Out Support Line).

SOURCE Les premiers ministres des provinces et territoires

Communiqué envoyé le 18 octobre 2022 à 10:50 et diffusé par :