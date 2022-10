Lignes directrices provisoires révisées du CEPMB : leur ambiguïté pourrait réduire davantage la disponibilité des nouveaux médicaments pour la population canadienne





OTTAWA, le 18 oct. 2022 /CNW/ - Selon son interprétation initiale des Lignes directrices provisoires révisées du Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB), Médicaments novateurs Canada (MNC) pense qu'elles réduiront davantage la disponibilité des nouveaux médicaments au Canada en exacerbant un environnement réglementaire déjà imprévisible.

Une économie forte commence par une population en bonne santé qui peut y participer activement. Selon une étude récente du Conference Board of Canada sur les répercussions sanitaires et économiques de l'accès aux traitements révolutionnaires contre le cancer, s'ils avaient eu accès aux nouveaux médicaments au cours de la dernière décennie, les patients canadiens atteints de cancer auraient pu vivre jusqu'à 226 445 années supplémentaires, soit une valeur économique potentielle de 5,9 milliards de dollars.

Actuellement, seuls 18 % des nouveaux médicaments lancés dans le monde sont accessibles aux Canadiens qui bénéficient d'un régime public. MNC craint que si les Lignes directrices provisoires sont finalisées sans changements importants, elles réduiront davantage l'accès aux nouveaux médicaments et traitements pour les patients au pays.

MNC poursuivra l'évaluation des Lignes directrices provisoires en vue de soumettre des commentaires et des recommandations au CEPMB dans le cadre de la consultation actuelle qui se terminera le 5 décembre 2022.

