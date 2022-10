Lodbrok publie sa réponse au conseil d'administration de REC Silicon





Lodbrok Capital LLP, un des plus grands actionnaires de REC Silicon ASA, a publié la lettre suivante en réponse à la déclaration du 14 octobre 2022 du conseil d'administration de REC:

REC Silicon ASA ("REC")

Fornebuveien 84

PO Box 63

1324 Lysaker

Norvège

Attn: le conseil d'administration

RÉPONSE À LA DÉCLARATION DU CONSEIL DATÉE DU 14 OCTOBRE 2022

Les termes initialisés en majuscule ont le même sens que dans la lettre datée du 10 octobre 2022 (la "Lettre de Lodbrok")

17 octobre 2022

Chers directeurs,

Les fonds et comptes gérés ou conseillés par Lodbrok Capital LLP ("Lodbrok") au moment de cette lettre détiennent à présent un peu plus que 3% des actions dans REC (OSE: RECSI), faisant de Lodbrok le principal actionnaire de la société en dehors de Hanwha sur la base des registres d'actionnaires VPS, et détiennent encore près de 20% des 2023 des obligations garanties de premier rang. Comme mentionné dans la Lettre de Lodbrok, nous sommes investis dans REC depuis notre création en 2017 et avons soutenu l'entreprise durant des périodes difficiles par le passé. Nous pensons que la situation actuelle justifie à nouveau l'engagement actif de Lodbrok en sa capacité d'actionnaire pertinent.

Nous sommes déçus de voir que votre réponse du 14 octobre 2022 ne contient aucune mesure concrète pour améliorer la situation préoccupante décrite dans la Lettre de Lodbrok. Votre réponse passe en revue les qualifications et l'expertise du nouveau chef de la direction et des directeurs proposés, mais n'aborde pas la racine du problème, à savoir les potentiels conflits d'intérêts dans le fait que Hanwha choisisse efficacement un nouveau chef de la direction et directeur financier (ce dernier provenant directement de Hanwha) et exerce un contrôle avéré sur le conseil d'administration de REC à un moment où Hanwha négocie un contrat d'un enjeu potentiellement capital avec REC.

Depuis la Lettre de Lodbrok, nous mettons en avant les évolutions suivantes:

Lodbrok a, à la date des présentes, augmenté sa possession à un peu plus de 3% des actions émises Un nombre élevé d'actionnaires de REC nous ont exprimé leur sympathie à l'égard de nos préoccupations Certains clients actuels et potentiels de REC ont, de manière spontanée via des conseillers, fait connaître leur volonté de parler à Lodbrok, ce qui pourrait suggérer que les préoccupations transcendent la sphère actionnariale et touchent la chaîne de valeur élargie des entreprises ayant un intérêt dans les importants produits fabriqués par REC

En l'absence d'engagement direct du conseil d'administration ou de Hanwha vis-à-vis des mesures concrètes pour répondre aux suggestions de la Lettre de Lodbrok, nous rejetterons toutes les propositions de l'AGE et envisagerons, sans nous y limiter, les options suivantes:

Augmenter notre participation ou nous aligner sur les autres actionnaires pour être en mesure de convoquer une nouvelle assemblée générale avec un ordre du jour répondant aux préoccupations de gouvernance que nous avons décrites et pour lesquelles une majorité d'actionnaires sera selon nous en accord avec Lodbrok

La proposition d'une investigation indépendante de toutes questions afférentes qui, si elles reçoivent le soutien d'un vote à la majorité qualifiée, permettront à un tribunal norvégien d'exiger une investigation à la charge de l'entreprise

Soit a) repousser l'AGE afin d'identifier un autre candidat au conseil d'administration, indépendant ou issu d'un actionnaire (groupe) autre que Hanwha; ou b) Hanwha proposera et soutiendra l'élection d'un tel candidat lors de l'AGE, ce qui représenterait une étape importante dans la reconnaissance de nos préoccupations. Lodbrok reste disponible pour discuter de ces questions.

Nous sommes convaincus qu'il est dans l'intérêt de l'entreprise et de ses actionnaires de garantir une gouvernance optimale dans la situation actuelle, et Hanwha a les clés en main pour apaiser facilement les préoccupations formulées en coopération avec Lodbrok. Un conflit renouvelé sur la question de gouvernance pourrait entraîner des répercussions négatives sur la valeur actionnariale.

Nous encourageons vivement tous les actionnaires à prendre connaissance des préoccupations que nous avons exprimées et à voter lors de l'AGE.

Mikael Brantberg

Directeur des investissements

Lodbrok Capital LLP

Joachim Bale

Associé

Lodbrok Capital LLP

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 18 octobre 2022 à 10:30 et diffusé par :