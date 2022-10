METRO appuie le Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques (GIFCC)





MONTRÉAL, le 18 oct. 2022 /CNW Telbec/ - METRO annonce son appui au Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques, également connu en anglais sous l'acronyme « TCFD1 », devenant le premier détaillant alimentaire et de pharmacie canadien à s'engager ainsi publiquement. L'entreprise améliorera ainsi la divulgation des risques potentiels et des occasions liés aux changements climatiques à ses actionnaires et autres parties prenantes.

« Nous visons à accroître la résilience de notre entreprise pour faire face aux risques climatiques physiques et de transition, en continuant d'intégrer les risques et occasions liés aux changements climatiques dans notre gouvernance, notre stratégie, notre gestion des risques et nos indicateurs et objectifs, comme le recommande le Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques (GIFCC). Nous sommes convaincus qu'une approche combinant la mitigation et la résilience climatique créera de la valeur pour l'ensemble de nos parties prenantes et pour la société », a déclaré Eric La Flèche, président et chef de la direction, METRO inc.

Par ailleurs, METRO reconnait le rôle essentiel que jouent les entreprises dans la lutte contre les changements climatiques. Son ambition est de réduire ses émissions de gaz à effet de serre afin d'aider à limiter le réchauffement climatique en consacrant ses efforts aux secteurs clés sur lesquels elle a un contrôle opérationnel direct. Dans son 3e plan de responsabilité (RE) 2022-20262 qui couvre ses activités alimentaires et de pharmacie, l'entreprise s'est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES) de 37,5 % d'ici 2035 par rapport à 2020. Elle a d'ailleurs réduit l'intensité de ses émissions de GES de 14 % entre 2015 et 2020. Étant consciente du travail qu'il reste à faire et de l'importance de limiter la hausse de la température mondiale, METRO poursuit ses efforts et s'engage à évaluer de manière rigoureuse la faisabilité et les coûts de l'atteinte des cibles net zéro du Science Based Targets initiative (SBTi3).

À propos de METRO inc.

Avec un chiffre d'affaires annuel de 18 milliards de dollars, METRO inc. est un chef de file dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie au Québec et en Ontario. Sa raison d'être est de Nourrir la santé et le bien-être de nos communautés. Par ses activités de détaillant, franchiseur, distributeur et fabricant, elle exploite ou approvisionne un réseau de quelque 950 magasins d'alimentation sous plusieurs bannières dont Metro, Metro Plus, Super C et Food Basics, de même que de quelque 650 pharmacies principalement sous les bannières Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy et Food Basics Pharmacy, procurant de l'emploi à près de 90 000 personnes. Pour plus de détails, visitez corpo.metro.ca.

