Match2One, une société Verve Group, lance la toute première application dans Shopify pour offrir aux commerçants de nouveaux outils générateurs de revenus





Verve Group annonce aujourd'hui que Match2One, sa plateforme publicitaire intuitive destinée aux petites entreprises de l'e-commerce, a lancé une application dans Shopify, offrant aux commerçants une application en libre-service facile à installer pour la construction, la maintenance, l'optimisation et la mesure de publicités programmatiques.

L'application de Match2One est la première plateforme facile à utiliser pour générer des revenus supplémentaires pour les commerçants utilisant Shopify. La plateforme permet aux commerçants d'automatiser leurs campagnes et de tirer au maximum parti de leurs dépenses, alors qu'ils sont face à une économie affaiblie, mais en même temps à des opportunités liées à la période de fêtes et au trimestre le plus important pour les détaillants.

En quelques clics seulement, un commerçant peut lancer une campagne publicitaire afin de compléter ses budgets Google et Facebook existants. Verve Group procure ainsi aux PME le pouvoir de l'internet ouvert utilisé par les grandes marques, juste avant le lancement de la période de fêtes.

L'application Match2One dans le Shopify App Store fournit aux utilisateurs:

un accès à un inventaire sur 93% du web ouvert

des données de performance et des solutions d'optimisation en temps réel

des connexions à toutes les grandes plateformes côté offre (SSP)

des commandes de sécurité de marque faciles à utiliser pour garantir les meilleurs placements publicitaires

un studio de création intuitif pour toute taille de publicité, doté de modèles et de capacités d'animation.

En permettant aux utilisateurs d'automatiser toute forme de publicité, la plateforme en libre-service Match2One rationalise le processus généralement à forte intensité de main-d'oeuvre et manuel lié à l'exécution de campagnes numériques pour les vendeurs Shopify.

Les coûts et la complexité ont créé une importante barrière à l'entrée aux publicités programmatiques et conduit les petites entreprises à dépendre de jardins clos, avant tout en raison de leur accessibilité et échelle. Toutefois, la plateforme Match2One permet aux commerçants de diversifier efficacement les dépenses publicitaires et de maintenir un contrôle accru sur leurs campagnes. Elle a été développée pour démocratiser la programmatique et s'assurer que toutes les entreprises puissent avoir accès au même inventaire, sans nécessiter d'expérience programmatique préalable ni d'importantes ressources marketing.

"Notre application en libre-service place l'automatisation entre les mains des publicitaires qui étaient jusqu'à présent exclus de l'écosystème programmatique", déclare Mikael Kreuger, PDG de Match2One, une société Verve Group.

"Notre mission est de permettre à toutes les entreprises d'atteindre leurs audiences cibles via des campagnes efficientes. Dans cette optique, les commerçants sur Shopify qui installent l'application recevront un bonus dans leur solde de compte pour soutenir leurs budgets publicitaires. Nous voulons élargir l'adoption des publicités programmatiques et les rendre accessibles à toutes les entreprises."

Depuis son récent lancement sur le Shopify App Store, l'application a déjà obtenu des résultats substantiels. Alexander Eriksson, chez Boulevard49, un utilisateur de l'application de Match2One sur Shopify, déclare: "L'appli Match2One fait tout le travail pour trouver les bonnes audiences au bon endroit. Depuis la construction de bannières dans le Creative Studio jusqu'aux résultats publicitaires, chaque étape est réalisée sans effort. Il s'agit d'un véritable guichet unique de la publicité programmatique."

À propos de Match2One (www.match2one.com)

Membre de l'écosystème des technologies publicitaires de Verve Group, Match2One a été créé avec une mission unique: rendre les technologies programmatiques disponibles, faciles à utiliser, accessibles et transparentes. La plateforme publicitaire de Match2One permet à de nombreux utilisateurs de créer des campagnes intelligentes sans connaissances préalables, et son optimisation par IA automatise les campagnes et fournit des résultats supérieurs qui s'améliorent avec le temps. Créé en 2015 et disposant de bureaux à Stockholm, Londres, Kiev et Sydney, Match2One reçoit la confiance de milliers de publicitaires indépendants dans plus de 80 pays.

À propos de Verve Group (www.verve.com)

Verve Group a créé une manière plus efficiente et axée sur la confidentialité pour acheter et monétiser les activités publicitaires. Verve Group est un écosystème de technologies d'offre et de demande fusionnant les données, les médias et les technologies afin de générer des résultats et de la croissance pour les annonceurs et les éditeurs, indépendamment du dispositif, de la localisation et de l'utilisateur. Avec 22 bureaux dans le monde et une priorité accordée à l'assistance aux publicitaires visionnaires, les solutions de Verve Group reçoivent la confiance de plus de 90 des 100 principaux annonceurs aux États-Unis, de 4 000 éditeurs à l'échelle mondiale, et des plus grandes plateformes côté demande. Verve Group est une filiale de Media and Games Invest (MGI).

