Fermeture de la traverse des Chaudières aux automobilistes

Les communautés du Nord comptent sur des aéroports locaux et régionaux sécuritaires et bien entretenus pour demeurer reliées. Ces aéroports appuient également des services aériens essentiels, dont ceux de réapprovisionnement des communautés,...

Air Transat et Porter Airlines, deux des plus importantes compagnies aériennes au Canada, mettent aujourd'hui en oeuvre leur entente de partage de code. Cette dernière permet désormais de combiner les vols domestiques de Porter Airlines depuis et...

Nova Bus, membre du Groupe Volvo et l'un des principaux fabricants d'autobus urbains en Amérique du Nord, est heureux d'annoncer que la New York State Metropolitan Transportation Authority (MTA) lui a octroyé un contrat pour l'achat de cinq LFSe+, le...

Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les usagers que le pont-jetée de Hull et le pont Union de la traverse des Chaudières seront fermés aux automobilistes aux fins de travaux de réparation durant les périodes...