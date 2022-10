CEM présente l'avenir de la digestion par micro-ondes





MATTHEWS, Caroline du Nord, 18 octobre 2022 /PRNewswire/ -- CEM Corporation, un fournisseur de premier plan de systèmes de préparation d'échantillons, a le plaisir de présenter le tout nouveau système automatisé de digestion par micro-ondes BLADETM. Le BLADE apporte vitesse, simplicité, flexibilité et performance à la préparation d'échantillons élémentaires. CEM a introduit le premier système de digestion par micro-ondes disponible dans le commerce en 1985 et transforme à nouveau la préparation des échantillons avec l'introduction du BLADE.

« CEM est une entreprise technologique à vocation scientifique, passionnée par la simplification de la science. La passion de CEM est de perturber les marchés avec des solutions innovantes qui offrent vitesse et simplicité... nous rendons les choses plus rapides, plus simples et plus petites. Nous pensons que la BLADE est une technologie révolutionnaire qui transformera complètement le monde de la digestion par micro-ondes dans les prochaines années », a déclaré Mike Collins, président et PDG de CEM.

Le BLADE a été conçu par des chimistes, pour des chimistes. En combinant les capacités d'ingénierie de classe mondiale de CEM avec plus de 100 ans de connaissances en matière de digestion par micro-ondes, CEM a travaillé avec ses clients au développement de cette technologie pour concevoir un système qui réponde aux besoins des laboratoires d'analyse élémentaire d'aujourd'hui. Dans cet esprit, BLADE a été conçu pour fournir les digestions les plus rapides de tous les systèmes au monde. Les récipients en quartz de haute pureté et les bouchons simples à enclencher éliminent l'assemblage des récipients et permettent aux laboratoires de préparer les échantillons pour la digestion en quelques secondes. Le lecteur de codes-barres intégré permet aux laboratoires de suivre un échantillon de la balance à l'analyse en toute simplicité.

Le BLADE est basé sur la technologie Single Mode Cavitytm (SMCtm) qui concentre la plus haute densité d'énergie micro-ondes directement sur l'échantillon, ce qui permet des digestions plus rapides et plus complètes en quelques minutes. Le BLADE est le seul système de digestion doté d'une automatisation séquentielle continue qui charge et décharge automatiquement les échantillons de la cavité, ce qui permet un traitement ininterrompu des échantillons et une plus grande disponibilité des instruments. Cette combinaison de technologies permet aux laboratoires de mélanger et d'assortir les échantillons et de les digérer automatiquement sans l'intervention d'un opérateur.

CEM Corporation, une société privée basée à Matthews, en Caroline du Nord, est un important fournisseur d'instruments de laboratoire. La société possède des filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, en France, au Japon, en Irlande et à Singapour ainsi qu'un réseau mondial de distributeurs. CEM conçoit et fabrique des systèmes pour les sciences de la vie, les laboratoires d'analyse et les usines de transformation du monde entier. Les produits de la société sont utilisés dans de nombreux secteurs d'activité, notamment dans le traitement des produits pharmaceutiques, biotechnologiques, chimiques et alimentaires, ainsi que dans la recherche universitaire.

