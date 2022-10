33e SOCAN Awards : Les créateurs et éditeurs de musique canadiens en route vers l'or





Tom Cochrane, lauréat du Prix Empreinte culturelle de la SOCAN, honoré par un hommage musical inoubliable.

Les membres de Lighthouse intronisés au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens?; Drake, OZ, Boi-1da, Allison Russell, Murda Beatz, Keith Power, La Zarra et High Valley sont également parmi les artistes honorés lors de ce gala.

TORONTO, le 17 oct. 2022 /CNW/ - Plus de 500 créateurs et éditeurs de musique et d'autres leaders de l'industrie du Canada se sont réunis ce soir à l'occasion de la 33e édition des SOCAN Awards qui rend hommage aux réussites des créateurs et éditeurs de musique du pays dans une multitude de genres, dont le rap, la pop, le R&B, le rock, la musique pour le cinéma et la télévision, la musique dance, le folklore, le country et la musique classique, entre autres.

Le légendaire auteur-compositeur-interprète et philanthrope Tom Cochrane a reçu le Prix Empreinte culturelle de la SOCAN pour son incontournable succès « Life Is a Highway ». La chanson a été en vedette lors du magnifique numéro de clôture présenté par plusieurs vedettes et créateurs de musique incluant Bill Bell, Dala, Davide Direnzo, Molly Johnson, Jeff Jones, Alex Lifeson, Sam Roberts et Julian Taylor.

Ralph Cole, Paul Hoffert, Bob McBride, et Skip Prokop du légendaire groupe jazz-rock canadien Lighthouse ont été intronisés au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens afin de saluer l'union de ces créateurs de musique aux parcours éclectiques qui ont créé un son unique et emblématique qui perdure depuis cinq décennies. Lighthouse, en formation de 11 musiciens, nous a offert une prestation inoubliable de certains de leurs plus grands succès incluant « Sunny Days » et « One Fine Day ». Ralph Cole et Paul Hoffert étaient de la partie, mais malheureusement, Bob McBride et Skip Prokop nous ont quitté en 1998 et 2017, respectivement. Ce fut l'occasion de mettre en lumière leurs réalisations, leur dévouement et l'amitié qui les liait.

Animé par Amanda Parris de la CBC, le gala qui s'est déroulé au Sheraton Centre Toronto a également donné lieu à des prestations enlevantes de Snotty Nose Rez Kids et du rappeur Drezus, récipiendaires du tout premier Prix Vince-Fontaine pour la musique autochtone, ainsi que de Nonso Amadi, La Zarra, Alicia Creti, High Valley, tandis que le gagnant du Prix International de la SOCAN, OZ, a été célébré par un « DJ set » impressionnant de DJ TLO.

Parmi les autres premières de la soirée, citons le prix Prix de la Découverte de l'année - auteure-compositrice francophone décerné à La Zarra, le Prix de la Découverte de l'année - compositeur décerné à un compositeur de musique à l'image de la relève, Evan MacDonald, ainsi que le tout premier Prix SOCAN pour le droit de reproduction décerné à Éditions Studio V.

« Nous sommes ravis de pouvoir enfin présenter le gala des SOCAN Awards en personne après une absence de deux ans et encore plus ravis de remettre plusieurs nouveaux prix à ces créateurs, éditeurs et entreprises de musique », a déclaré Jennifer Brown, chef de la direction de la SOCAN. « Il est tellement essentiel de mettre en valeur la diversité musicale de notre pays et nous sommes impressionnés par l'incroyable talent de tous les gagnants de ce soir. »

Parmi les lauréats d'un prix spécial se trouvait également la superstar mondiale Drake qui a reçu le Prix SOCAN de l'Auteur-compositeur de l'année - interprète. Il s'est également mérité deux trophées dans la catégorie Rap pour ses chansons « Wants and Needs » et « Way 2 Sexy ».

Stephen « Koz » Kozmeniuk a reçu le Prix SOCAN de l'auteur-compositeur de l'année - producteur ainsi que le Prix SOCAN de la chanson internationale pour son chef-d'oeuvre « Levitating », interprétée par Dua Lipa.

Keith Power a reçu son cinquième Prix du compositeur de musique à l'image de l'année tandis que le rappeur et chanteur bbno $ a remporté le Prix SOCAN de la Découverte de l'année.

Side Door a reçu le prestigieux Prix SOCAN Partenaire en musique pour leur respect indéfectible des licences musicales sur leur plateforme en ligne. Cette plateforme jumelle les interprètes avec les hôtes, établit des connexions directes et simplifie le processus de réservation de spectacles et d'achat de billets. En agissant de manière aussi éthique et responsable, Side Door assure aux créateurs et aux éditeurs de musique une rémunération équitable pour leur travail.

Pour la liste complète des gagnants de l'édition 2022 du gala des SOCAN Award, consultez le www.socanawards.com .

Les commanditaires des SOCAN Awards 2022 sont Gowling WLG, YouTube Music, Anthem Entertainment, GC Partners, Hargraft Schofield LP, KPMG, Long & McQuade, Primary Wave, Proof Strategies, Recording Artists Collecting Society (ACTRA RACS), Yamaha Canada Music, Lake of Bays Brewing Co. et The Printing House (TPH). Partenaires caritatifs officiels : la Fondation SOCAN et le Fonds de bienfaisance Unison.

De son côté, la prochaine édition du Gala SOCAN honorant le talent des membres francophones de la SOCAN aura lieu le 7 mai 2023 à Montréal.

