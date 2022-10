PEDIGREE® Foundation annonce l'expansion de ses programmes au Canada, avec le lancement du premier programme canadien de subventions, afin de contribuer à mettre fin à l'abandon d'animaux de compagnie





100 000 $ octroyés sous forme de subventions, afin d'aider les refuges et de sauver des chiens dans l'ensemble du Canada

BOLTON, ON, le 18 oct. 2022 /CNW/ - Alors qu'au Canada, les refuges pour animaux de compagnie sont aux prises avec une augmentation des abandons ainsi qu'avec des contraintes en matière de ressources, PEDIGREE® Foundation annonce le lancement de son programme canadien de subventions. Il s'agit de son tout premier programme annuel au Canada, conçu pour contribuer à régler le problème des animaux de compagnie sans abri. Avec l'intensification de la crise partout en Amérique du Nord et avec plus de 80 0001 animaux ayant besoin de soutien dans l'ensemble du Canada, PEDIGREE® Foundation s'engage à verser 100 000 $ en 2022 sous forme de subventions; cette somme viendra en aide à huit organismes offrant des services de refuge et de sauvetage qui ont d'énormes besoins à satisfaire. PEDIGREE® Foundation dévoile aussi le nom des huit premiers bénéficiaires du programme pour l'année 2022-2023, établis dans diverses régions du Canada. Ces derniers ont tous été choisis en fonction du soutien qu'ils offrent à des programmes qui contribuent à trouver des foyers aimants pour les chiens.

Avec sa vision voulant qu'un jour, tous les chiens soient en sécurité, que l'on prenne soin d'eux, qu'ils soient bien nourris et aimés, PEDIGREE® Foundation -- un organisme à but non lucratif indépendant créé par Mars Petcare, fabricant de nourriture pour chiens sous la marque PEDIGREE® -- développe pour la première fois ses activités liées à l'octroi de subventions au Canada, dans un effort visant à accroître le nombre d'adoptions de chiens à l'échelle locale. Pour l'octroi de subventions en 2022, PEDIGREE® Foundation a sélectionné les refuges pour animaux suivants, établis dans diverses régions du Canada :

Les subventions vont mettre l'accent sur le soutien apporté aux refuges susmentionnés, en leur permettant de développer des programmes qui ont démontré leur capacité à accroître considérablement le nombre d'adoptions de chiens, y compris les programmes suivants :

Programmes de jumelage/comportement - qui accroissent la probabilité que les chiens provenant d'un refuge créent des liens avec leurs adoptants;

- qui accroissent la probabilité que les chiens provenant d'un refuge créent des liens avec leurs adoptants; Programmes de transport - qui facilitent le transport des chiens de régions où ils sont en surpopulation vers des régions où ils ont plus de possibilités d'être adoptés;

- qui facilitent le transport des chiens de régions où ils sont en surpopulation vers des régions où ils ont plus de possibilités d'être adoptés; Soutien apporté aux communautés éloignées - afin d'y offrir les soins médicaux requis, y compris des programmes de stérilisation/castration, dans le but de réduire la surpopulation des chiens sans abri.

« Compte tenu de notre travail avec les refuges et les organismes de sauvetage, nous savons d'expérience que ces derniers ont plus que jamais besoin d'un coup de pouce, déclare Debra Fair, directrice exécutive, PEDIGREE® Foundation. Les séjours des chiens dans les refuges sont de plus en plus longs; en faisant prendre pour la première fois de l'expansion à nos programmes à l'extérieur des États-Unis, en les implantant au Canada, nous franchissons une première étape cruciale pour régler la crise dans les refuges en Amérique du Nord, qui est de plus en plus sérieuse. Nous sommes fiers de pouvoir apporter du soutien à des refuges canadiens qui travaillent inlassablement, dans des conditions de plus en plus difficiles, pour aider chaque chien à trouver le foyer aimant qu'il mérite. »

Le programme canadien de subventions de PEDIGREE® Foundation ne représente que l'une des nombreuses façons dont Mars Petcare apporte son soutien à la crise que connaissent les refuges et déploie des efforts pour atteindre son objectif : A Better World For Pets.

Contribuer au règlement de la crise qui sévit dans les refuges, qui s'envenime en Amérique du Nord

Mars Petcare - fier membre de la famille de marques Mars - a également annoncé qu'en tant que plus grande entreprise du monde spécialisée dans les soins destinés aux animaux domestiques, elle mettrait tout son poids derrière le lancement du programme de bénévolat dans les refuges, le plus important du genre à être lancé à ce jour. S'inspirant de la loyauté, de l'appui et de l'amour inconditionnels dont les animaux de compagnie font preuve à l'égard des humains, Service Humans Needed, est une campagne menée dans l'ensemble de l'Amérique du Nord, qui vise à « renvoyer l'ascenseur » à nos animaux de compagnie, en leur offrant notre soutien, en faisant appel aux personnes aidantes pour venir en aide aux refuges et aux animaux de compagnie dans le besoin, grâce à du travail bénévole.

Afin de contribuer à atténuer certains des problèmes liés à la pénurie de ressources auxquels sont confrontés les refuges, les défenseurs des droits des animaux de compagnie et les fiers parents des animaux de compagnie sont encouragés à devenir des personnes aidantes dans le but d'apporter leur soutien, de nombreuses façons, aux animaux de compagnie dans leur communauté, y compris en faisant ce qui suit :

Faire du bénévolat dans des refuges locaux;

Faire du bénévolat à la maison en hébergeant ou en adoptant un animal;

Faire du bénévolat dans leurs plateformes de réseaux sociaux, en y parlant d'animaux de compagnie adoptables.

Pour donner vie au programme, Mars Petcare a aussi demandé le soutien de ses employés et collaborateurs dans l'ensemble de l'entreprise, en faisant ce qui suit :

Recruter 60 000 employés et collaborateurs de Mars dans l'ensemble de l'Amérique du Nord, afin qu'ils fassent du bénévolat dans des refuges, comme participer bénévolement à des activités dans plus de 60 refuges au Canada ;

; Encourager les employés et collaborateurs de Mars Food, Mars Pet Nutrition, Mars Inc., Mars Wrigley et Royal Canin à faire 500 000 heures de bénévolat, y compris 10 000 heures à l'échelle locale au Canada .

De plus, Mars Pet Nutrition Canada et ses marques apportent leur soutien à des refuges et à des animaux de compagnie dans le besoin, en faisant, sur une base continue, des dons en nature. À ce jour, en 2022, Mars Pet Nutrition Canada a donné plus d'un million de repas à des animaux dans le besoin, hébergés dans des refuges.

Pour en savoir plus sur la manière de répondre à l'appel en agissant concrètement et en faisant du bénévolat, les supporteurs peuvent visiter le site Web suivant : BetterCitiesforPets.com/ServiceHumans

Citations des responsables des refuges

« Grâce au soutien de PEDIGREE® Foundation, Animal Rescue Foundation pourra continuer à bâtir et à renforcer son programme de dressage des animaux, ce qui accroîtra le nombre d'adoptions de chiens et ce qui permettra à ces animaux d'avoir la meilleure vie qui soit », déclare Tanaya Jilg, directrice exécutive, Animal Rescue Foundation.

« Cochrane & Area Humane Society est tout simplement ravi et apprécie grandement d'avoir été sélectionné comme bénéficiaire du programme canadien de subventions PEDIGREE® Foundation. Au cours des deux dernières années, le nombre de chiens que nous avons accueillis qui présentaient des problèmes complexes de comportement a augmenté à un taux alarmant. La subvention qui nous est octroyée va financer des programmes de modification du comportement et de renforcement positif destinés aux chiens ayant des comportements plus problématiques, afin de favoriser leur adoptabilité. Cette subvention va également nous aider à préparer la réussite des adoptants et de ces chiens, en nous assurant d'offrir aux adoptants les conseils de notre personnel spécialisé en comportement sur la manière de prévenir les situations qui modifient le comportement ou de continuer à utiliser les techniques de renforcement positif. Nous sommes très reconnaissants; nous sommes convaincus que cette subvention nous offrira des possibilités de réadaptation et d'adoption pour tellement de chiens, qui le méritent tant », poursuit Janine Rossler, directrice exécutive, Cochrane & Area Humane Society.

« Merci à PEDIGREE® Foundation d'être venue à notre rescousse. Grâce à votre soutien, nous allons continuer à bâtir des programmes de réadaptation, à améliorer nos programmes d'éducation et à célébrer les relations avec les animaux, en confiant davantage d'animaux à l'adoption de manière permanente », ajoute l'équipe de Coveted Canines and Creatures Rescue.

« Nous sommes très enthousiastes en pensant aux occasions que la subvention octroyée par PEDIGREE® Foundation va créer, en nous permettant d'accroître le nombre d'adoptions dans les comtés de Hastings et de Prince Edward. En permettant à notre personnel et à nos bénévoles de mieux reconnaître et de corriger les problèmes de comportement que nous observons chez certains des chiens dont nous prenons soin, nous pouvons offrir un avenir meilleur à tous », ajoute Marilyn Lawrie, directrice exécutive, Humane Society, Hastings Prince Edward.

« Nous apprécions au plus haut point la généreuse subvention que nous verse PEDIGREE® Foundation. Grâce à ce soutien, nous allons aider 188 chiens en provenance des communautés du Nord, dans le cadre du programme de réinstallation d'animaux de compagnie; nous serons en mesure de leur trouver un foyer pour toujours, à Niagara », commente John Greer, directeur exécutif, SPCA de Niagara et de Humane Society.

« Dans notre communauté, personne ne devrait avoir à abandonner son animal de compagnie qu'il aime tant, faute de moyens pour lui acheter de la nourriture. Lorsque la pandémie a frappé, les membres de la communauté se sont souvent trouvés dans une situation où ils devaient choisir entre se nourrir ou acheter de la nourriture pour leur animal. En réaction à cette situation, nous avons créé OMHS Pet Food Bank (banque alimentaire pour animaux de compagnie OMHS), qui est devenue un service essentiel pour aider des animaux de compagnie, principalement des chiens et des chats, à rester au sein de leur famille. Par l'intermédiaire des organismes partenaires de la communauté, OMHS offre un « guichet unique », où il est possible de se procurer de la nourriture pour les humains et pour les animaux de compagnie, au titre de nos programmes de produits alimentaires destinés aux humains. Ce financement nous permettra de faire prendre de l'expansion à notre banque alimentaire, afin que davantage de chiens reçoivent des repas nutritifs et bénéficient d'une source de nourriture fiable, ce qui contribuera aussi à réduire le nombre de familles contraintes d'abandonner leur chien. Au nom des chiens en attente de leur foyer permanent, nous disons un immense merci à PEDIGREE® Foundation pour son soutien inestimable », poursuit Rick Perciante, directeur exécutif, Oakville & Milton Humane Society.

« L'organisme Ontario SPCA and Humane Society est reconnaissant pour le soutien que lui offre PEDIGREE® Foundation; ce soutien financier nous permettra d'aider encore plus d'animaux dans les communautés de l'ensemble de l'Ontario, ajoute Jennifer Bluhm, vice-présidente, Services communautaires, Ontario SPCA and Humane Society. Grâce à nos services de soutien communautaire, nous sommes en mesure d'offrir un avenir meilleur aux animaux et aux humains qui les adorent. »

« Nous sommes incroyablement reconnaissants envers PEDIGREE® Foundation pour son généreux soutien, commente Kathrin Delutis, chef de la direction, The Humane Society of Kitchener Waterloo & Stratford Perth. Cette subvention aura une incidence considérable sur les efforts que nous déployons pour sauver des vies au titre de notre programme de transfert, afin de permettre à un nombre plus élevé de chiens de trouver des foyers aimants au sein de nos communautés. »

À propos de PEDIGREE® Foundation

Nous estimons que chaque chien mérite un foyer aimant, et ce, pour toujours. PEDIGREE® Foundation, organisme caritatif indépendant au sens de l'article 501(c)(3) de l'Internal Revenue Code des États-Unis, a pour mission de mettre fin à l'abandon des animaux de compagnie. Aux États-Unis, près de 3,1 millions de chiens se retrouvent chaque année dans des refuges ou dans un organisme de sauvetage, mais près de la moitié d'entre eux ne trouvent jamais de foyer. L'organisme PEDIGREE® Foundation a été créé par Mars Petcare, fabricant de nourriture pour chiens sous la marque PEDIGREE®, dans le but d'accroître les taux d'adoption des chiens. À ce jour, nous avons octroyé plus de 5 800 subventions et près de 10 millions de dollars à des refuges et à des organismes de sauvetage américains venant en aide à des chiens dans le besoin. À PEDIGREE® Foundation, nous déployons des efforts pour qu'un jour, tous les chiens soient en sécurité, que l'on prenne soin d'eux, qu'ils soient bien nourris et aimés. Consultez le site Web PedigreeFoundation.or g pour voir comment vous pouvez aider.

À propos de Mars Petcare

Faisant partie de la société Mars, Incorporated, entreprise familiale qui, depuis plus d'un siècle, fabrique divers produits et offre différents services destinés aux humains et aux animaux domestiques que ces derniers adorent, les 85 000 collaborateurs de l'entreprise de Mars Petcare, répartis dans plus d'une cinquantaine de pays, n'ont qu'un seul objectif : OFFRIR UN MONDE MEILLEUR AUX ANIMAUX DE COMPAGNIE. Nous avons à notre actif 85 ans d'expérience. Notre portefeuille comptant presque 50 marques - y compris les marques PEDIGREE ®, WHISKAS®, ROYAL CANIN®, NUTROMC, GREENIES MC, SHEBA ®, CESAR®, IAMSMC et EUKANUBA MC - répond aux besoins des animaux de compagnie dans le monde sur les plans de l'alimentation et de la santé, sans oublier le Waltham Petcare Science Institute . Cet institut fait avancer la recherche dans les domaines de la nutrition et de la santé des animaux de compagnie depuis plus de 50 ans. Mars Petcare est aussi un chef de file dans le secteur des services de santé animale, grâce à un réseau international de plus de 2 000 hôpitaux et d'établissements de services diagnostiques pour animaux de compagnie, dont BANFIELD MC, BLUEPEARL MC, VCA MC, Linnaeus , AniCura et Antech . Nous avons également des activités dans les secteurs de l'innovation et de la technologie pour les animaux de compagnie, avec les services de dépistage sanitaire génétique et de tests ADN pour les chiens WISDOM PANELMC, le service de repérage de chiens par GPS WHISTLE MC et l'accélérateur LEAP VENTURE STUDIO ainsi que les programmes COMPANION FUND , qui stimulent l'innovation et la disruption dans l'industrie des soins destinés aux animaux de compagnie. Nous sommes aussi fermement résolus à offrir aux chiens des lieux sécuritaires et amusants, où ils peuvent séjourner et socialiser, comme les quelque 200 camps de jour et pensions Camp Bow Wow® . En tant qu' entreprise familiale et inspirés par nos principes, nous sommes privilégiés d'avoir la flexibilité de nous battre pour ce en quoi nous croyons - et pour ce pour quoi nous choisissons de nous battre : UN MONDE MEILLEUR POUR LES ANIMAUX DE COMPAGNIE.

1 Humane Canada.

SOURCE Mars Petcare

Communiqué envoyé le 18 octobre 2022 à 09:00 et diffusé par :