Avis aux Médias - La gouverneure générale investira 44 personnes au sein de l'Ordre du Canada





OTTAWA, ON, le 18 oct. 2022 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, investira trois compagnons (C.C.), sept officiers (O.C.) et 34 membres (C.M.) au sein de l'Ordre du Canada.

L'une des plus hautes distinctions honorifiques de notre pays, l'Ordre du Canada reconnaît des personnes pour leurs réalisations soutenues et comporte trois grades : Compagnon, Officier et Membre. Les Officiers et les Membres peuvent être promus au sein de l'Ordre en reconnaissance d'autres réalisations, pourvu qu'ils aient continué à oeuvrer au service du pays d'une manière exceptionnelle et extraordinaire.

Liste des personnes nommées qui participeront à la cérémonie

Date : le jeudi 20 octobre 2022

Heure : 11 h

Lieu : salle de bal de Rideau Hall

Notes pour les médias :

Afin de garantir votre accès à la cérémonie, veuillez confirmer votre présence auprès du Bureau de presse de Rideau Hall à [email protected] .

. Les représentants des médias sont priés de se présenter à l'entrée Princesse Anne au plus tard à 10 h 45 le jour de la cérémonie.

Veuillez noter que le port du masque est obligatoire.

Des photos de la cérémonie prises par le photographe officiel de la gouverneure générale seront fournies sur demande.

Le Bureau de presse de Rideau Hall se fera un plaisir de coordonner des entrevues avec les récipiendaires après la cérémonie.

Lien connexe :

Information sur les distinctions honorifiques

Restez branchés :

Suivez GouverneurGeneralCanada sur Facebook, Instagram, Twitter et YouTube.

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Communiqué envoyé le 18 octobre 2022 à 09:00 et diffusé par :