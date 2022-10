HS Group forme un partenariat stratégique avec Mercator Partners, un gérant d'actifs dans le domaine du développement durable





HS Group, l'un des plus importants fournisseurs de capitaux à long terme pour les investissements alternatifs, a le plaisir d'annoncer un partenariat stratégique avec Mercator Partners, un gérant d'actifs axé sur le développement durable.

Créé en 2018, Mercator est un gestionnaire d'actifs alternatifs se consacrant aux opportunités liées à la décarbonisation dans les industries de base. La société combine une équipe de construction de portefeuille expérimentée et éprouvée avec un processus d'investissement différencié construit autour de la recherche primaire. Scott Hobart, cofondateur et directeur informatique, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer avec HS Group, une équipe qui a démontré sa capacité à aider au développement de gestionnaires de placements alternatifs de premier plan avec une forte appréciation de l'opportunité d'investissement structurel sur plusieurs décennies qui s'offre sur la voie de la décarbonisation de l'industrie. »

Mercator a lancé le Mercator Convergence Fund, un mandat long/short equity mondial de faible valeur d'actif net, en avril 2019. La stratégie s'inspire largement du cadre de la taxonomie de l'UE pour informer le positionnement. Mercator est étroitement alignée avec le milieu universitaire et a exploité les ressources de laboratoires nationaux ayant entamé un travail innovant pour soutenir le mouvement visant à réduire la dépendance envers les carburants fossiles. Martin Fransson, cofondateur, dirige la recherche primaire et a obtenu son PhD en physico-chimie, axé prioritairement sur la science des matériaux et la catalyse, à Princeton. Le troisième cofondateur, Matthew Cross, supervise la recherche spécifique d'actions. En 2021, Mercator a été la première plateforme de gestion d'actifs à s'associer avec le Centre Andlinger pour l'énergie et l'environnement de Princeton dans le cadre de son programme E-ffiliates. Chris Grieg, chercheur scientifique principal au Centre Andlinger, a affirmé : « Le milieu universitaire juge très utile de renforcer les liens avec la gestion d'actifs et nous sommes heureux de constater les progrès réalisés par Mercator alors que la société continue de se développer. »

Mercator apporte également son soutien à des fondateurs cherchant à commercialiser une propriété intellectuelle innovante offrant une voie vers la décarbonisation, avec de récents investissements d'amorçage couvrant des modèles d'affaires proposant une élimination flexible et permanente du dioxyde de carbone et de nouvelles approches pour la conception de réacteurs dans le domaine de l'énergie de fusion.

Commentant la décision de HS Group d'ajouter Mercator à son cercle grandissant de partenariats avec des gestionnaires d'actifs alternatifs, Michael Garrow, directeur informatique, a déclaré : « Nous avons reconnu dans Mercator une équipe qui a identifié très tôt l'opportunité d'investir autour de la décarbonisation de l'industrie alors que s'intensifie l'urgence de lutter contre les changements climatiques. » M. Garrow a ajouté : « Nous pensons que le processus d'investissement qu'elle a construit autour de la recherche primaire, qui capitalise sur des sources d'information non traditionnelles, met la société dans une bonne position pour exploiter ce qui pourrait bien s'avérer être la plus importante réaffectation de capital de l'histoire. »

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 18 octobre 2022 à 09:00 et diffusé par :