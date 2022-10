AWS va lancer une région d'infrastructure en Thaïlande





Amazon Web Services (AWS), une société d'Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN), a annoncé aujourd'hui son intention d'ouvrir une région d'infrastructure en Thaïlande. La nouvelle région AWS Asie-Pacifique (Bangkok) se composera de trois zones de disponibilité, s'ajoutant aux 87 zones de disponibilité existantes dans 27 régions géographiques. À l'échelle mondiale, AWS a maintenant annoncé des plans pour 24 zones de disponibilité supplémentaires dans huit autres régions AWS en Australie, au Canada, en Inde, en Israël, en Nouvelle-Zélande, en Espagne, en Suisse et en Thaïlande. La prochaine région AWS en Thaïlande permettra aux développeurs, aux startups et aux entreprises, ainsi qu'aux organisations gouvernementales, éducatives et à but non lucratif d'exécuter leurs applications et de servir les utilisateurs finaux à partir des centres de données AWS situés en Thaïlande, garantissant ainsi que les clients souhaitant conserver leurs données en Thaïlande peuvent le faire. De plus, dans le cadre de son engagement dans la région, AWS prévoit un investissement estimé à plus de 5 milliards de dollars (190 milliards de bahts) en Thaïlande sur 15 ans. Pour plus d'informations sur AWS Global Infrastructure, rendez-vous sur aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure.

« Nous nous engageons à soutenir la transformation numérique de la Thaïlande grâce à nos investissements dans les infrastructures locales et au rythme rapide de l'innovation, en aidant les clients basés en Thaïlande à libérer tout le potentiel du cloud pour transformer la façon dont les entreprises et les institutions servent leurs parties prenantes », déclare Prasad Kalyanaraman, vice-président des services d'infrastructure chez AWS. « La région AWS Asie-Pacifique (Bangkok) permettra aux organisations de construire avec des technologies AWS telles que l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, l'analyse de données et l'Internet des objets. Grâce à ces nouveaux outils, AWS permet aux gouvernements de mieux interagir avec les citoyens, aux entreprises d'innover pour leur prochaine phase de croissance et aux entrepreneurs de créer des entreprises et d'être compétitifs à l'échelle mondiale. »

« Le projet d'AWS visant à construire des centres de données en Thaïlande est une étape importante qui apportera des services de cloud computing avancés à de nouvelles organisations et nous aidera à concrétiser notre ambition Thaïlande 4.0 de créer une économie numérisée et basée sur la valeur », déclare Son Excellence M. Supattanapong Punmeechaow, vice-premier ministre de Thaïlande et ministre de l'Énergie. « Le gouvernement royal thaïlandais est ravi de collaborer avec AWS, le premier fournisseur mondial de services en cloud, pour apporter une infrastructure de cloud sécurisée et résiliente de classe mondiale en Thaïlande. L'investissement d'AWS améliorera la compétitivité du pays, générera d'importants avantages économiques à long terme et contribuera à constituer une main-d'oeuvre hautement qualifiée. »

« Une région AWS en Thaïlande aidera les entreprises et les agences gouvernementales à fournir des services numériques améliorés qui profiteront aux citoyens de notre pays pour les décennies à venir », déclare Son Excellence M. Chaiwut Thanakamanusorn, ministre du ministère thaïlandais de l'Économie et de la Société numériques (MDES). « MDES et AWS ont travaillé ensemble pour soutenir la transformation numérique du gouvernement en modernisant l'infrastructure existante et en améliorant les opérations. L'investissement d'AWS rapprochera notre pays de l'avenir numérique de la Thaïlande. »

« Les services de cloud sont l'un des moteurs les plus essentiels d'une économie numérique. Nous saluons les projets d'AWS visant à construire une région en Thaïlande, ce qui contribuera à faire progresser notre position en tant que pôle d'innovation en Asie et destination de choix pour les investissements », déclare M. Narit Therdsteerasukdi, secrétaire général du Thailand Board of Investment. « La région AWS Asie-Pacifique (Bangkok) contribuera à stimuler la compétitivité mondiale du pays, tout en stimulant l'innovation et la productivité économique dans toutes les industries en Thaïlande. »

Les régions AWS se composent de zones de disponibilité qui placent l'infrastructure dans des lieux géographiques séparés et distincts, avec une distance suffisante pour réduire considérablement le risque qu'un événement unique ait un impact sur la continuité des activités des clients, mais suffisamment proche pour fournir une faible latence pour les applications à haute disponibilité qui utilisent plusieurs zones de disponibilité. Chaque zone de disponibilité dispose d'une alimentation, d'un refroidissement et d'une sécurité physique indépendants et est connectée par l'intermédiaire de réseaux redondants à latence ultra-faible. Les clients AWS axés sur la haute disponibilité peuvent concevoir leurs applications pour qu'elles s'exécutent dans plusieurs zones de disponibilité et dans plusieurs régions afin d'obtenir une tolérance aux pannes encore plus grande.

La nouvelle région AWS Asie-Pacifique (Bangkok) permettra aux clients ayant des préférences ou des exigences en matière de résidence des données de stocker en toute sécurité des données en Thaïlande tout en offrant une latence encore plus faible dans tout le pays. Les clients, des startups aux entreprises en passant par les organisations gouvernementales et les organisations à but non lucratif, pourront utiliser les technologies avancées du leader mondial du cloud pour stimuler l'innovation. AWS offre le portefeuille de services le plus large et le plus complet qui soit, y compris analyse, calcul, base de données, Internet des objets (IoT), apprentissage automatique, services mobiles, stockage et autres technologies de cloud.

Les organisations thaïlandaises font partie des millions de clients actifs utilisant AWS dans plus de 190 pays à travers le monde. Les organisations thaïlandaises qui choisissent AWS pour exécuter leurs charges de travail afin d'accélérer l'innovation, d'accroître l'agilité et de réaliser des économies de coûts incluent 2C2P, CP All Plc., Digital Economy Promotion Agency, Energy Response Co. Ltd. (ENRES), Papyrus Studio, PTT Global Public Company Limited, PTT Oil and Retail Business Public Company Limited, Siam Cement Group, Sukhothai Thammathirat Open University, la Bourse de Thaïlande, etc. Pour des cas d'utilisation mettant en évidence la manière dont ces organisations thaïlandaises utilisent les services AWS pour transformer leur entreprise, rendez-vous sur : press.aboutamazon.com/news-releases/news-release-details/aws-launch-infrastructure-region-thailand

Les partenaires basés en Thaïlande font partie du réseau de partenaires AWS (APN), qui comprend plus de 100 000 éditeurs de logiciels indépendants (ISV) et intégrateurs de systèmes (SI) dans le monde entier. Les partenaires AWS créent des solutions et des services innovants sur AWS et l'APN fournit aux clients une assistance commerciale, technique, marketing et de mise sur le marché. Les SI AWS, les partenaires de conseil et les ISV aident les entreprises et les clients du secteur public à migrer vers AWS, à déployer des applications critiques et à fournir une gamme complète de services de surveillance, d'automatisation et de gestion pour les environnements des clients. Parmi les exemples de partenaires thaïlandais d'AWS figurent DailiTech, G-Able Public Company Limited, National Telecom Public Company Limited, NTT (Thailand) Ltd. et True IDC. Les ISV d'AWS en Thaïlande, dont 2C2P et Amity, utilisent déjà AWS pour fournir leurs logiciels à des clients du monde entier et prévoient de servir leurs clients thaïlandais de la région AWS Asie-Pacifique (Bangkok) lors du lancement. Pour la liste complète des membres APN, rendez-vous sur aws.amazon.com/partners, et pour les cas d'utilisation de DailiTech, National Telecom et NTT (Thailand) Ltd, rendez-vous sur : press.aboutamazon.com/news-releases/news-release-details/aws-launch-infrastructure-region-thailand

Investissement AWS en Thaïlande

La prochaine région AWS Asie-Pacifique (Bangkok) est le dernier en date des investissements en cours d'AWS en Thaïlande pour fournir aux clients des technologies cloud avancées et sécurisées. Depuis 2020, AWS a lancé 10 emplacements périphériques Amazon CloudFront à Bangkok. Amazon CloudFront est un réseau de diffusion de contenu (CDN) hautement sécurisé et programmable qui accélère la diffusion de données, de vidéos, d'applications et d'API aux utilisateurs du monde entier avec une faible latence et des taux de transfert élevés. En 2020, AWS a lancé AWS Outposts en Thaïlande. AWS Outposts est une famille de solutions entièrement gérées fournissant une infrastructure et des services AWS à pratiquement n'importe quel emplacement sur site ou périphérique pour une expérience hybride réellement cohérente.

AWS prévoit d'approfondir ses investissements en Thaïlande avec le lancement d'une prochaine zone locale AWS à Bangkok. Les zones locales AWS sont un type de déploiement d'infrastructure AWS qui place le calcul, le stockage, les bases de données et d'autres services sélectionnés plus près d'une grande population, de l'industrie et des centres informatiques, permettant ainsi aux clients de fournir aux utilisateurs finaux des applications qui nécessitent une latence de quelques millisecondes.

Pour soutenir la croissance de l'adoption du cloud en Thaïlande, AWS continue d'investir dans le perfectionnement des développeurs locaux, des étudiants et de la prochaine génération de responsables informatiques en Thaïlande grâce à des programmes tels qu'AWS re/Start, AWS Academy et AWS Educate. Ces programmes de formation AWS aident les apprenants de tous horizons et expériences à se préparer à des carrières dans le cloud. Des cours universitaires aux programmes de formation à temps plein en passant par des contenus d'apprentissage à son propre rythme, les programmes de formation AWS offrent un accès à une formation professionnelle qui peut aider les individus à démarrer ou à poursuivre leur carrière dans le cloud. Huit établissements d'enseignement supérieur thaïlandais à Bangkok, Chiang Rai et Pathum Thani ont intégré les cours AWS Academy à leurs programmes. AWS travaille aussi directement avec des organisations telles que Siam Cement Group pour aider à développer les compétences cloud recherchées et à former les employés. AWS prévoit de collaborer avec le ministère thaïlandais de l'Économie et de la société numériques sur un plan de compétences et de fournir un soutien pour former plus de 1 200 employés avec des compétences dans le cloud, des cours numériques à la demande et des événements de formation facilités afin que les employés du gouvernement puissent développer les compétences nécessaires pour mettre en oeuvre des technologies de cloud à grande échelle, prendre de meilleures décisions commerciales basées sur les données et inventer de nouveaux services pour améliorer la réussite des citoyens.

Pour continuer à favoriser l'entrepreneuriat en Thaïlande, AWS offre un soutien aux startups en démarrage par l'intermédiaire du programme AWS Activate. Ce programme donne accès à des conseils et à des entretiens individuels avec des experts AWS, une assistance technique, un mentorat commercial et la possibilité d'accéder à un maximum de 100 000 USD en crédits de service AWS, le tout gratuitement. AWS travaille également avec la communauté du capital-risque, les accélérateurs de startups et les incubateurs pour aider les startups à se développer dans le cloud. En Thaïlande, cela inclut des organisations d'accélération telles qu'AIT The Startup et Stormbreaker pour soutenir la croissance rapide du portefeuille des sociétés.

En 2021, AWS a étendu son programme Startup Ramp à l'ASEAN. Ce programme est dédié à soutenir les jeunes entrepreneurs en démarrage dans la création, le lancement et la croissance de solutions dans les domaines de la santé, du gouvernement numérique, des villes intelligentes, de l'agriculture et de la technologie spatiale. AWS Startup Ramp s'efforce d'éliminer les obstacles aux entrepreneurs qui souhaitent avoir un impact dans le secteur public en fournissant des révisions de conception technique et d'architecture, un mentorat, des crédits et une assistance avec des plans de mise sur le marché pour aider à naviguer dans les exigences réglementaires et de sécurité complexes. Les startups à leurs débuts travaillant à trouver une adéquation produit-marché et à rencontrer leurs premiers clients peuvent postuler pour devenir Startup Ramp Innovators, et celles qui ont des clients payants axés sur la croissance et le développement peuvent postuler pour devenir membres Startup Ramp afin d'accéder aux avantages du programme.

Depuis 2017, AWS EdStart, l'accélérateur de startups de technologie éducative AWS, aide les entrepreneurs à créer la prochaine génération de solutions d'apprentissage, d'analyse et de gestion de campus en ligne. Les membres d'AWS EdStart en Thaïlande incluent Gantik, OpenDurian et Vonder. En utilisant AWS EdStart, ces membres ont créé des solutions innovantes qui aident les étudiants à prendre des décisions éclairées tout au long de leur parcours scolaire, offrent des opportunités d'apprentissage expérientiel aux écoles primaires et secondaires à travers le pays et permettent un mentorat virtuel entre étudiants et entrepreneurs.

Engagement envers la durabilité

Amazon s'est engagé à devenir une entreprise plus durable et à atteindre la neutralité carbone dans l'ensemble de ses opérations d'ici 2040, 10 ans avant l'Accord de Paris, dans le cadre du The Climate Pledge. Amazon a cofondé The Climate Pledge et est devenu son premier signataire en 2019. Dans le cadre de son engagement Climate Pledge, Amazon est en bonne voie pour alimenter ses opérations avec 100 % d'énergie renouvelable d'ici 2025, cinq ans avant l'objectif initial de 2030. Amazon est le plus grand acheteur d'énergie renouvelable au monde et, fin 2021, l'entreprise a atteint 85 % d'énergie renouvelable dans l'ensemble de ses activités. Consultez la méthodologie publique d'Amazon pour en savoir plus sur son approche. Les organisations qui déplacent des charges de calcul vers le cloud AWS peuvent bénéficier de l'effet net des efforts de développement durable d'Amazon pour réduire leur empreinte carbone.

