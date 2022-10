Le programme de marque de confiance Voilà Vérifié vient d'être lancé - l'« obligation de diligence » est hautement prioritaire





Le Conseil canadien de l'identification et de l'authentification numériques (CCIAN) a officiellement lancé le programme de marque de confiance Voilà Vérifié, le premier et seul programme de certification permettant de déterminer la conformité des services d'identité numérique au Cadre de confiance pancanadienMC (CCP).

Le CCIAN, qui est une coalition sans but lucratif de plus de 115 membres publics et privés, développe des études et des occasions pour permettre au Canada de participer pleinement, avec assurance et en sécurité, à une économie numérique mondiale.

« Il n'y a pas de solution d'identité universelle, mais c'est essentiel de s'assurer qu'une solution remplit une obligation de diligence précise, estime Joni Brennan, présidente du CCIAN. Avec le CCP, et maintenant Voilà Vérifié, une occasion d'adopter un cadre enraciné dans la confiance ? et d'apprendre à obtenir une reconnaître de la conformité ? s'offre à nous. Voilà Vérifié identifie ceux qui joignent le geste à la parole', autrement dit qui fournissent un accès sécuritaire et sûr à l'économie numérique mondiale. »

Le CCP du CCIAN est un cadre public pour les solutions d'identité qui définit l'obligation de diligence en ce qui concerne les clients et les particuliers. Le programme Voilà Vérifié offre une occasion de vérification et d'évaluation qui permet aux fournisseurs conformes au CCP d'obtenir une marque de confiance publique. Le résultat? Une visibilité franche des solutions dignes de confiance, sécuritaires, fiables et efficaces.

« Le CCP appliqué à une échelle mondiale représente une formidable occasion dans tous les secteurs, affirme Franklin Garrigues, vice-président, Écosystèmes externes à la Banque TD et vice-président du Conseil du CCIAN. Voilà Vérifié est enraciné dans la sécurité, la protection et la fiabilité. Ce programme donne la certitude d'avoir un accès sécuritaire à l'économie numérique mondiale. »

Voilà Vérifié offre une occasion d'accroître les investissements au niveau provincial dans des solutions d'identité numérique. Les gouvernements provinciaux qui ont lancé des services d'identité peuvent à présent obtenir leur propre marque de confiance, et les provinces qui sont sur le point d'entrer sur le marché des solutions numériques peuvent le faire avec assurance en recherchant des fournisseurs qui ont une marque de confiance Voilà Vérifié.

« Le virage numérique est un grand pas pour les gouvernements, et Voilà Vérifié donne à présent aux leaders provinciaux les moyens de le faire avec assurance en faisant appel à des fournisseurs de solutions qui vont protéger d'abord et avant tout les utilisateurs ultimes », souligne Colleen Boldon, Directeur, Programmes de laboratoire numérique et d'identification numérique, Services publics et gouvernement intelligent, Province du Nouveau-Brunswick et membre du Conseil du CCIAN.

Selon Ruth Puente, gestionnaire du programme de vérification de la marque de confiance Voilà Vérifié, un aspect important du développement du programme a consisté à s'assurer que ses procédures s'alignaient sur l'Organisation internationale de normalisation (ISO).

« Voilà Vérifié vérifie les solutions conformes au CCP d'une manière inclusive mais diligente. Le programme, qui a été développé en s'alignant sur les normes ISO, permet de prendre des décisions en connaissance de cause dans un écosystème de solutions d'identité qui grandit rapidement. »

Ruth Puente, qui est basée à Madrid, en Espagne, apporte une perspective et une expertise internationales au programme Voilà Vérifié, en plus d'une profonde expérience des politiques gouvernementales et des affaires publiques reliées à Internet, de l'innovation en matière de confiance et de lprotection de la vie privée, et des cadres et de la certification de l'identité numérique.

« Notre priorité consiste à fournir un service de grande qualité, à assurer la protection des clients et à donner davantage accès à des solutions de confiance, explique Ruth Puente. Nous avons formé des équipes d'experts internationaux pour effectuer des évaluations et pour superviser le processus à travers des lentilles impartiales. »

Les entités chargées d'évaluer la conformité au CCP à l'intérieur du programme Voilà Vérifié sont des évaluateurs accrédités, conseillers en préparation et laboratoires d'essais connus.

Le premier évaluateur accrédité et conseiller en préparation officiel est KUMA, un membre du CCIAN qui appartient au secteur privé et une société-conseil mondiale en protection de la vie privée, sécurité et identité qui se spécialise dans les solutions de cybersécurité sur mesure ? et qui est à présent le premier et seul évaluateur du monde à offrir des évaluations d'identité aux États-Unis, au Canada et au R.-U.

« KUMA apporte au programme Voilà Vérifié la même expertise que nous offrons à nos clients depuis plus d'une décennie, déclare Michael Magrath, directeur délégué de l'identité numérique chez KUMA. Nous nous employons, avec le CCIAN, à créer des occasions d'expansion pour les solutions d'identité partout au Canada et dans le monde. »

Le Conseil de supervision de la marque de confiance Voilà Vérifié (CSMC) prendra toutes les décisions finales en matière de vérification en fonction des rapports fournis par les entités accréditées. Le CSMC, qui est composé de bénévoles tiers ayant une expertise internationale en gestion de l'identité, audit, conformité, cybersécurité, sécurité de l'information et droit, est l'organe supérieur de Voilà Vérifié. Il est assujetti à des politiques d'impartialité, de confidentialité et de conflits d'intérêts.

« Voilà Vérifié m'offre une occasion unique de partager mon expérience comme conseiller et auditeur en sécurité de l'information, conformité et identité, ce dont je suis honoré, dit Björn Sjöholm, entrepreneur en cybersécurité chez Seadot et président du CSMC.

Les fournisseurs se tournent vers le programme Voilà Vérifié pour plusieurs raisons, avant tout parce que cela leur permet de se démarquer sur le marché. Les détenteurs d'une marque de confiance se démarquent de la concurrence en saisissant des occasions d'affaires mondiales grâce à une reconnaissance et une crédibilité internationales.

« Voilà Vérifié met sur la carte des solutions d'identité de renommée internationale, indique Dave Nikolejsin, président du Conseil du CCIAN. C'est la voie de l'avenir. Avec la croissance latérale de la conformité au CCP dans tous les secteurs ? public et privé ? nous établissons une valeur de confiance commune. Le lancement de Voilà Vérifié est une avancée monumentale qui va permettre au Canada d'influencer une économie numérique mondiale sécuritaire et sûre. »

Voilà Vérifié est prêt à servir votre entité aujourd'hui. Pour en savoir davantage et obtenir votre trousse de demande, consultez l'aperçu du programme sur le site Web du CCIAN ou écrivez à [email protected].

À PROPOS DU CCIAN

Le CCIAN est une coalition grandissante d'organisations des secteurs public et privé, qui font un effort considérable et soutenu pour que le Canada participe pleinement et d'une manière sécuritaire et avantageuse à l'économie numérique mondiale. En relevant les défis et en profitant des occasions, le Canada a la possibilité de réaliser au moins trois pour cent du PIB non réalisé ou 100 milliards de dollars de croissance potentielle d'ici 2030. C'est impératif de saisir cette opportunité dans une société numérique alors que nous devons composer avec les aléas de la pandémie de COVID-19. Apprenez-en davantage sur le mandat du CCIAN.

À PROPOS DE KUMA

Cela fait presque une décennie que Kuma fournit une expertise en protection de la vie privée, sécurité et identité à diverses agences gouvernementales locales, d'État et fédérales, à des organismes sans but lucratif et à des entreprises, souvent dans des secteurs hautement réglementés. La confiance est profondément enracinée dans leur éthos et elle est illustrée dans le travail qu'ils livrent dans tous les engagements. Au fil des ans, Kuma a acquis et maintenu la confiance de ses clients et s'est taillé une réputation en adaptant ses services de cybersécurité afin de répondre aux besoins des petites et grandes entreprises, tout en se conformant aux normes nationales. Kuma, qui rejette le principe d'une approche « universelle », bâtit des relations de travail durables avec ses clients à mesure que leurs postures à l'égard de la sécurité, de la protection de la vie privée et de l'identité gagnent en maturité. Pour plus de renseignements, visitez http://www.kuma.pro.

À PROPOS DE SEADOT

Seadot Cybersecurity est exploité par des entrepreneurs qui mettent nettement l'accent sur une sécurité efficace et efficiente. Les fondateurs ont une vaste expérience de la sécurité de l'information et de la sécurité des technologies de l'information. Seadot offre des services de cybersécurité à des organisations qui ont des attentes élevées à l'égard de la conformité et de la sécurité réglementaires. Les clients de Seadot mènent principalement leurs activités dans les pays nordiques et le nord de l'Europe. Les services de Seadot comprennent la gestion de la sécurité de l'information, la sécurité des logiciels, les opérations liées à la sécurité des technologies de l'information, et la conformité de la cybersécurité. Seadot est un évaluateur accrédité de la Kantara Initiative.

