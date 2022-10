Bill Morneau siégera au conseil d'administration de la Banque CIBC





TORONTO, le 18 oct. 2022 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) a annoncé aujourd'hui que Bill Morneau se joindra à son conseil d'administration à compter du 1er novembre 2022.

M. Morneau a été ministre des Finances du Canada et député de 2015 à 2020, période au cours de laquelle il a joué un rôle clé dans l'élaboration de politiques économiques progressistes, durables et inclusives. Il a également participé activement à de grands forums socio-économiques internationaux, dont ceux du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et de l'OCDE, où il a défendu les enjeux liés aux changements climatiques et à l'économie numérique. De 1990 à 2015, il a dirigé Morneau Shepell, qui est devenue le plus important fournisseur de services de ressources humaines et de régimes de retraite au Canada sous sa direction.

« Bill Morneau est un leader accompli qui possède une vaste expérience du gouvernement, des politiques publiques et des affaires, ainsi qu'une solide expertise sur le plan international, a déclaré Kate Stevenson, présidente du conseil d'administration de la Banque CIBC. Sa vision stratégique et l'étendue de son leadership dans les secteurs public et privé profiteront à notre conseil d'administration alors que nous supervisons l'exécution de la stratégie de croissance de la Banque CIBC axée sur la clientèle et sur sa raison d'être. »

M. Morneau est également un philanthrope actif pour plusieurs organisations et causes. Il est titulaire d'un baccalauréat de l'Université Western Ontario, d'une maîtrise en sciences économiques de la London School of Economics et d'une maîtrise en administration des affaires de l'INSEAD.

