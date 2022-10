Mon commerce en ligne fait équipe avec le Mouvement Desjardins pour faire grandir le potentiel numérique des commerces de détail d'ici





MONTRÉAL, le 18 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Mon commerce en ligne a le plaisir d'annoncer un partenariat avec le Mouvement Desjardins pour appuyer ses membres oeuvrant dans le commerce de détail à adopter des technologies et des services numériques afin d'augmenter leur compétitivité et accroître leurs ventes en ligne.

Mon commerce en ligne s'adresse aux entreprises québécoises du commerce de détail comptant moins de 100 employés et possédant un maximum de 4 succursales. Tous les services offerts par le programme sont facilement accessibles sur une seule plateforme en ligne, selon les besoins et les disponibilités des participant.e.s.

Ce programme, crée par l'Association québécoise des technologies (AQT) en partenariat avec l'École des entrepreneurs du Québec (ÉEQ) avec l'appui de deux paliers de gouvernement, permet également aux entreprises d'améliorer leurs opérations et optimiser leur visibilité. Deux facteurs incontournables aujourd'hui, alors que les détaillants québécois compétitionnent contre des géants.

Un accompagnement personnalisé

Ce partenariat s'inscrit dans l'offre de transformation numérique que le Mouvement Desjardins a mis en place afin d'appuyer ses membres dans la transformation numérique de leur entreprise. Ainsi, les PME membres Desjardins du secteur du commerce de détail pourront accéder, selon le forfait choisi, à un diagnostic numérique abrégé ou complet, à plus de 100 heures de formations en ligne, et jusqu'à 14 heures d'accompagnement personnalisé avec des spécialistes du numérique et des affaires en profitant d'une réduction de 50 % sur le prix des forfaits.

« Propulser la croissance des entreprises d'ici est l'une des missions de Desjardins. Ce partenariat stratégique s'avère une alliance naturelle qui permettra aux commerçants d'ici de bénéficier d'un levier déterminant dans leur transformation numérique afin d'accroître leur compétitivité. » -- Marc Lapointe, Directeur général adjoint de l'AQT

« Pour répondre aux attentes de leurs clients, demeurer compétitives et augmenter leur productivité, les entreprises se doivent d'évoluer et d'embrasser le virage technologique. La transformation numérique est fondamentale afin d'assurer leur pérennité. Il fait partie de la mission de Desjardins d'accompagner les entrepreneurs sur cette voie et ce partenariat en est une démonstration, souligne Jean-Yves Bourgeois, premier vice-président, Services aux entreprises chez Desjardins. »

Rappelons que le Mouvement Desjardins est l'un des partenaires stratégiques sélectionnés par le gouvernement du Québec dans le cadre de son Offensive en transformation numérique (OTN). Le projet Mon commerce en ligne de l'AQT fait partie des projets financés à ce jour par cette initiative.

Pour en savoir plus, visitez : moncommerceenligne.org/desjardins

À propos de Mon commerce en ligne

Mon commerce en ligne est une initiative de l'Association québécoise des technologies (AQT) en partenariat avec l'École des entrepreneurs du Québec (EEQ) subventionnée par les gouvernements du Québec et du Canada pour soutenir le commerce de détail québécois dans l'adoption des technologies et des services numériques.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 404 milliards de dollars. Il a été nommé parmi les 100 meilleurs employeurs 2022 au Canada par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

