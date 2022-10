Confidentialité des données : attentes et comportement des consommateurs québécois





TORONTO, le 18 oct. 2022 /CNW/ - GetApp Canada révèle sa dernière enquête, pour laquelle 230 consommateurs québécois ont été interrogés. Le premier article analyse l'utilisation des données personnelles des clients, tandis que le second volet, publié aujourd'hui, explore les pratiques des Québécois quant à la confidentialité de leurs données.

Les attentes des consommateurs québécois quant à la confidentialité des données

33 % des consommateurs québécois sondés ont vu leur préoccupation liée à la confidentialité des données augmenter depuis 2021. Les deux tiers restants disent que leur préoccupation n'a pas changé en un an. Les opinions divergent concernant le port de la responsabilité de la protection de la vie privée numérique : 40 % des consommateurs estiment que cela incombe aux entreprises et 34 % au gouvernement fédéral. Près de deux tiers (64 %) des Québécois sondés ignorent si le Canada dispose d'une loi générale relative à la protection des données.

80 % des participants évaluent les pratiques de confidentialité des données d'une entreprise avant de faire affaire avec elle. Ils sont 70 % à s'informer de la réputation de l'entreprise avant de magasiner en ligne, et 22 % le font systématiquement. La finalité de l'utilisation des données personnelles joue un rôle important : 64 % des Québécois s'estiment heureux de les partager si cela permet d'obtenir de meilleurs produits ou services, et 66 % lorsque cela se traduit par des produits plus personnalisés. 68 % des sondés préfèrent être exposés à plus de publicités en ligne que de partager leurs informations personnelles.

Le comportement des Québécois en matière de protection des données

Les répondants effacent "souvent" (39 %) ou "parfois" (46 %) les fichiers témoins de leur navigateur. S'ils sont 43 % à accepter généralement toutes les options des formulaires d'autorisation des cookies lors de leur activité en ligne. 40 % des sondés en refusent certains, et 10 % les refusent tous. Ils sont 7 % à fermer la fenêtre en cliquant sur la croix.

La navigation en ligne en mode privé est utilisée par 15 % des Québécois "souvent" et 26 % "parfois". Cependant, 14 % des répondants ignorent l'existence du mode incognito. Pour le magasinage en ligne, 42 % des consommateurs préfèrent créer leur compte à l'aide d'un nom d'utilisateur et mot de passe. Ils sont 40 % à le faire en tant qu'utilisateur invité, et 18 % utiliser un de leur profil de réseaux sociaux existant.

Tessa Anaya, analyste de contenu pour cette étude, déclare : « Alors que le commerce électronique continue de se développer et de prendre de nouvelles formes, le partage des données personnelles en ligne pourrait devenir plus normalisé. Les consommateurs sont, dans une certaine mesure, disposés à partager tous types de données. Néanmoins, un peu plus de la moitié des consommateurs interrogés se sentent confiants dans la protection de leurs données, ce qui pourrait suggérer qu'il s'agit d'un risque accepté lié aux achats en ligne. »

« Certains Québécois cherchent à protéger leurs données personnelles en effectuant des recherches avant de partager leurs données. Ils contournent les vendeurs pour faire des recherches sur les entreprises via les avis des clients, les sites de médias sociaux et les sites Web de tiers. Les entreprises qui souhaitent rassurer les consommateurs soucieux de leur vie privée doivent inclure les sites web externes dans leur gestion de la réputation. »

À propos de GetApp Canada

GetApp est le moteur de recommandation dont les petites et moyennes entreprises ont besoin pour faire le bon choix de logiciel. GetApp permet aux PME canadiennes de remplir leur mission en leur fournissant des avis d'utilisateurs et des informations sur-mesure issues de données, nécessaires lors de décisions d'achat de logiciels.

Pour plus d'informations, visitez le site francophone fr.getapp.ca. Pour lire nos précédents rapports, visitez fr.getapp.ca/blog.

