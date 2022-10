MarchédesPME.ca ? TELUS Affaires inaugure une nouvelle plateforme pour mieux soutenir les entrepreneurs et favoriser l'achat local et responsable





En ce mois de la PME, TELUS Affaires continue à investir dans les entreprises d'ici



MONTRÉAL, 18 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS Affaires célèbre le mois de la PME avec le lancement du Marché des PME , une nouvelle plateforme en ligne qui contribue au rayonnement des commerces locaux, y compris ceux des lauréats passés du programme #AidonsNosPME.

Cette plateforme aidera les propriétaires d'entreprise du pays en augmentant leur visibilité auprès des consommateurs soucieux d'acheter localement et de manière responsable à l'approche de la période des Fêtes. Les utilisateurs pourront effectuer des recherches par lieu, mots-clés et catégories afin de découvrir des PME locales exceptionnelles. Les visiteurs du site pourront en apprendre davantage sur les propriétaires, leur entreprise et leur impact communautaire, et accéder facilement au site web et aux comptes de médias sociaux de chaque commerce pour mieux les encourager.

« Les petites entreprises sont au coeur de l'économie et des collectivités du pays. TELUS s'est engagée à soutenir les entreprises d'ici avec la campagne #AidonsNosPME, et le Marché des PME s'inscrit dans cette volonté de favoriser l'achat local, a déclaré Ali Barakat, Ventes et Solutions d'affaires, Québec et Provinces de l'Atlantique, TELUS. Les entreprises qui demanderont à figurer sur la plateforme pourront gagner en visibilité et élargir leur clientèle sans avoir à débourser un sou. C'est une manière de plus pour nous de créer un futur meilleur et d'épauler les propriétaires d'entreprise qui partagent nos valeurs sociales dans le monde numérique. »

À propos du programme #AidonsNosPME

Ce mois d'octobre marque aussi la fin du troisième volet du programme #AidonsNosPME, qui a permis à 30 entreprises locales réparties dans l'ensemble du pays de bénéficier chacune de plus de 25 000 $ sous forme de technologies, de financement et de publicité. Plusieurs entreprises québécoises se sont démarquées, dont Les Mauvaises herbes .

Les Trappeuses, qui était initialement un populaire blogue sur l'écoresponsabilité et le « faire soi-même » (DIY), fut transformé, par les fondatrices Marie Beaupré, Mariane Gaudreau et Audrey Woods, en une entreprise sociale qui a un impact direct dans leur communauté. L'entreprise offre des produits écologiques pour la maison ainsi que de nombreux ateliers qui permettent aux clients d'apprendre à fabriquer leurs propres cosmétiques et produits ménagers. Les fondatrices font ainsi la promotion d'un mode de vie respectueux de l'environnement tout en créant des occasions d'emploi pour les femmes.

« Lorsque nous avons appris que nous étions récipiendaires d'une bourse du programme #AidonsnosPME de TELUS Affaires, nous étions euphoriques! Cette récompense nous permettra d'investir dans notre entreprise, mais aussi de bénéficier de technologies encore plus performantes, a déclaré Marie Beaupré, copropriétaire des Mauvaises herbes. Soixante-dix pour cent de nos ventes se passent en ligne. Il est essentiel que nous continuions à y investir pour le succès de notre mission sociale. »

TELUS Affaires appuie les propriétaires de PME en leur offrant du financement pour réaliser leurs rêves, des services innovants pour gagner du temps et des solutions technologiques pour prospérer dans l'univers numérique. TELUS Affaires a fourni à des entreprises locales plus de trois millions de dollars en subventions annuelles, en publicité et en mentorat dans le cadre de la campagne #AidonsNosPME ainsi que dans celui du Défi pour les petites entreprises et du concours TELUS Pitch, qui l'ont précédée.

Pour en savoir plus sur le MarchédesPME.ca, sur les lauréats 2022 De la campagne #AidonsNosPME et sur les offres exceptionnelles destinées aux propriétaires d'entreprise, consultez telus.com/AidonsNosPME .

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d'exploitation annuels de 17 milliards de dollars et à 17 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Notre vocation sociale consiste à miser sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des changements sociaux et des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d'activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. D'année en année, TELUS se voit décerner de nombreuses distinctions par des sociétés indépendantes reconnues pour leur expertise en matière de réseau. Ces honneurs confirment la puissance et la vitesse de nos réseaux de calibre mondial ainsi que notre volonté d'offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui nous relient aux personnes, aux ressources et à l'information qui rendent nos vies meilleures.

Présente dans 28 pays, TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l'expérience client numérique. Elle conçoit, produit et livre des solutions de modération de contenu et d'intelligence artificielle de prochaine génération pour des entreprises internationales créatrices de marché. Elle est active au sein de secteurs en forte croissance, comme ceux de la technologie et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique et des technologies financières.

TELUS Santé est une entreprise mondiale de soins de santé qui offre des solutions de soins préventifs et de mieux-être pour les employés et leur famille. En plus d'offrir un service à la clientèle inégalé à déjà plus de 50 millions de personnes, l'équipe TELUS et 100 000 professionnels de la santé s'appuient sur les capacités numériques et les outils d'analyse des données de TELUS pour transformer les résultats des soins curatifs, préventifs et de santé mentale partout dans le monde. Plus grand fournisseur de données utiles et de solutions numériques en son genre, TELUS Agriculture & Biens de consommation permet une production efficace et durable, des semis jusqu'à l'épicerie. Grâce à la traçabilité de bout en bout, elle contribue à améliorer la salubrité et la qualité des aliments et d'autres produits destinés aux consommateurs.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l'entreprise et à sa détermination visionnaire de connecter avec passion tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, les membres de l'équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert depuis 2000 plus de 900 millions de dollars et 1,8 million de jours de bénévolat à la collectivité, sans compter leurs contributions en nature, leur temps et les programmes qu'ils ont mis sur pied. La générosité sans précédent des membres de l'équipe et leur incroyable action bénévole ont d'ailleurs fait de TELUS l'entreprise la plus généreuse au monde. Ensemble, créons un futur meilleur.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur Twitter (@TELUSnews) et sur Instagram (@Darren_Entwistle).

Pour tout renseignement complémentaire, les membres des médias sont priés de joindre :

Relations publiques de TELUS

Stéphanie Dussault

[email protected]

