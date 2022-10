Alithya établit un partenariat avec OneWorldSIS afin d'élargir son offre en matière d'enseignement supérieur





Ce partenariat complétera l'écosystème en pleine expansion de solutions Microsoft Dynamics 365.

MONTRÉAL, le 18 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Groupe Alithya inc. (TSX: ALYA) (NASDAQ: ALYA) (« Alithya ») est ravi d'annoncer la signature d'une entente de partenariat avec OneWorldSIS Inc. (« OneWorldSIS »), le fournisseur du système de gestion académique OneWorldSIS qui favorise la transformation numérique d'établissements d'enseignement.

Bien que les systèmes CRM gèrent les relations entre les étudiants et une université donnée, les bureaux du registraire ont recours au système de gestion académique (« Student Information System » [SIS] en anglais) pour consigner les données, ce qui aide les établissements à traiter et à gérer les principales opérations.

Ce nouveau partenariat permettra à Alithya d'augmenter sa présence actuelle sur le marché des solutions d'enseignement supérieur et de mieux répondre aux besoins en transformation numérique de ce secteur d'activités en Amérique du Nord. Plus particulièrement, Alithya pourra élargir son offre relative au CRM Microsoft Dynamics 365 et proposer une solution conçue en fonction des besoins opérationnels et des fonctions administratives des établissements d'enseignement.

Citation de Henry Hickman, chef de la direction de OneWorldSIS :

« Un système de gestion académique constitue une technologie essentielle que l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur doivent mettre en place dans le cadre de leurs transformations numériques du XXIe siècle. Nous sommes heureux qu'Alithya partage la vision de OneWorldSIS qui propose un système de gestion académique conçu pour la réalité d'aujourd'hui aidant les établissements à optimiser l'efficacité et à gérer le cycle de vie complet des étudiants, du recrutement jusqu'à ce qu'ils deviennent des anciens diplômés. »

Citation de Damien Dumas, responsable de la pratique d'enseignement supérieur chez Alithya :

« L'ensemble du secteur de l'enseignement supérieur en Amérique du Nord met à jour ses systèmes patrimoniaux. Ce partenariat stratégique avec OneWorldSIS reflète l'objectif d'Alithya visant à aider les établissements d'enseignement supérieur de toute taille à moderniser leurs infrastructures technologiques grâce à un écosystème Microsoft comprenant un système de gestion académique, une gestion financière, un CRM, ainsi qu'un éventail complet de solutions complémentaires et de services de mise en oeuvre. »

Une collaboration gagnant-gagnant

L'entente de partenariat renforce la position d'Alithya, qui est reconnue à titre de conseiller de confiance au sein du secteur de l'enseignement supérieur en raison de sa vaste expérience en matière d'architecture moderne de logiciels et de l'expertise inégalée de sa pratique d'enseignement supérieur. Cette collaboration gagnant-gagnant permettra également à OneWorldSIS de tirer parti de l'expertise d'Alithya dans le secteur de l'enseignement supérieur afin d'élargir la portée et l'adoption de son système de gestion académique novateur.

Selon le Tambellini Group, un cabinet d'analystes renommé du secteur de l'enseignement supérieur, les investissements dans les systèmes de gestion académique ont bondi de 98 % en 2021, affichant la hausse annuelle la plus importante quant aux choix d'un système étudiant au cours des dix dernières années. L'organisation prévoit aussi que la hausse des investissements se poursuivra au fil de l'évolution des systèmes et du sentiment d'urgence qui habite les établissements pour améliorer l'expérience des étudiants, ainsi que l'efficacité opérationnelle.

À propos d'Alithya

Alithya est un chef de file de confiance en Amérique du Nord en stratégie et en transformation numérique qui emploie environ 3 900 professionnels dévoués et hautement qualifiés au Canada, aux États-Unis et à l'échelle internationale. Membre de l'Inner Circle de Microsoft, l'échelon le plus élevé du réseau mondial des partenaires de Microsoft sur le plan des applications d'affaires et récipiendaire de deux prix Partenaires Microsoft de l'année 2022, Alithya a aidé des centaines de clients à générer de la valeur grâce à la technologie Microsoft.

Lancée en 2020, la pratique d'éducation supérieure d'Alithya a été adoptée par les universités canadiennes à la recherche d'un conseiller de confiance pour les accompagner dans le cadre de la transformation numérique de leurs processus organisationnels uniques.

À propos de OneWorldSIS :

OneWorldSIS offre des solutions d'éducation permettant aux utilisateurs et aux clients de disposer de processus organisationnels à la fine pointe. Développé sur la puissante et extensible plateforme Microsoft Dynamics 365, OneWorldSIS constitue un changement radical dans la façon dont les organisations et les établissements d'enseignement gèrent leurs activités académiques et leurs fonctions administratives. Fondée en 2010, OneWorldSIS, dont le siège social se trouve à Charlottesville en Virginie, aux États-Unis, dispose d'une vaste clientèle mondiale constituée d'établissements d'enseignement sur cinq continents.

