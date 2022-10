LA GAMME DE MONITEURS 2022 DE LG EST MAINTENANT OFFERTE AU CANADA





Conçus pour les jeux, la créativité et les installations professionnelles, les moniteurs UltraGear et DualUp 2022 de LG vous font profiter des plus récentes innovations.

TORONTO, le 18 oct. 2022 /CNW/ - LG Electronics Canada (LG) annonce la mise en marché de sa gamme de moniteurs 2022 au Canada, avec le lancement des modèles UltraGearMC 48GQ900, 32GQ950 et 32GQ850, ainsi que du modèle DualUp 28MQ780. Ces modèles sont conçus pour l'utilisateur moderne et offrent des performances de haut niveau pour le jeu et le travail.

Moniteurs de jeu UltraGearMC 2022 de LG

Les moniteurs de jeu UltraGearMC 48GQ900 (OLED UHD), 32GQ950 (UHD) et 32GQ850 (QHD) 2022 de LG rehaussent les installations de jeu avec des caractéristiques techniques qui agrémentent parfaitement les jeux à forte intensité graphique sur toutes les plateformes. Les nouveaux modèles sont dotés d'un éclairage hexagonal à l'arrière du moniteur, qui se synchronise avec les sons dynamiques et les effets visuels du jeu, ce qui ajoute un attrait esthétique et une touche de personnalisation.

Le Canada assiste maintenant à l'arrivée du premier moniteur de jeu UltraGear OLED de LG, c'est-à-dire le modèle 48GQ900. Récompensé par des prix Red Dot et iF Design, l'écran 4K à affichage autoémissif de 48 po bénéficie d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz (surcadençage à 138 Hz), d'un temps de réponse de 0,1 ms, d'une précision des couleurs impeccable et d'une conception entièrement sans bordure. Parfait pour les jeux sur ordinateur et sur console, le nouveau modèle offre l'incroyable reproduction des couleurs et le contraste de l'écran OLED, et dispose du revêtement antireflet à faible réflexion de LG, qui réduit les distractions visuelles afin que les utilisateurs puissent se concentrer pleinement sur le jeu. De plus, le 48GQ900 est équipé d'une télécommande spécialement conçue pour accroître le confort de jeu et d'un socle élégant qui assure une stabilité optimale sans empiéter sur l'espace de bureau de l'utilisateur.

Le moniteur UltraGear 32GQ950 de LG est une centrale de jeu d'une résolution de 4K (3 840 x 2 160) qui trouvera certainement sa place sur la liste de souhaits de nombreux joueurs. L'écran de jeu Nano IPS de 1 ms est le premier modèle 4K de LG à mettre en oeuvre la technologie ATW Polarizer, qui améliore la capacité de l'écran à fournir des couleurs vives et précises, ainsi que des noirs profonds et sombres sur un grand angle de visionnement. Certifié VESA DisplayHDRMC 1000, le moniteur de 32 po de LG offre également une luminosité maximale élevée (1 000 nits) et une couverture de l'espace colorimétrique DCI-P3 de 98 %. En outre, il se connecte facilement aux ordinateurs et aux consoles grâce à deux ports HDMI 2.1.

Avec le taux de rafraîchissement le plus élevé de la nouvelle gamme, c'est-à-dire 240 Hz avec surcadençage à 260 Hz, et un temps de réponse de 1 ms, le moniteur UltraGear 32GQ850 de 32 po offre les performances fluides et rapides que les jeux les plus récents requièrent. Certifié AdaptiveSync Display par VESA, cet écran de LG est doté d'un panneau Nano IPS QHD (2 560 x 1 440) et de la technologie ATW Polarizer, qui garantit des images fluides et des couleurs homogènes, quel que soit le point de vue. Le modèle 32GQ850, également certifié DisplayHDRMC 600 par VESA, couvre 98 % de l'espace colorimétrique DCI-P3 et possède une conception sans bordure sur trois côtés qui permet aux joueurs de se plonger plus profondément dans l'action.

Tous les moniteurs UltraGearMC 2022 de LG sont dotés de la technologie HDMI 2.1, qui offre une bande passante 2,5 fois plus élevée que la technologie HDMI 2.0 et qui permet de transférer des fichiers non compressés jusqu'à 4K à 120 Hz et 8K à 30 Hz sans perte de couleurs. Les joueurs peuvent donc apprécier des mouvements plus fluides, des couleurs vives et des graphismes en haute résolution.

Les moniteurs UltraGearMC de LG combinent plusieurs fonctionnalités pour offrir une expérience de jeu immersive.

Les moniteurs UltraGear MC 2022 de LG constituent une avancée sur le plan esthétique par rapport aux modèles 2021. Le rétroéclairage hexagonal procure une expérience de jeu unique et personnalisée, qui se synchronise avec le jeu et confère un attrait visuel à l'ensemble de l'installation.

2022 de LG constituent une avancée sur le plan esthétique par rapport aux modèles 2021. Le rétroéclairage hexagonal procure une expérience de jeu unique et personnalisée, qui se synchronise avec le jeu et confère un attrait visuel à l'ensemble de l'installation. Tous les moniteurs UltraGear MC 2022 de LG sont compatibles avec Nvidia MD G-SYNC MD et AMD FreeSync MD Premium (Premium Pro sur les modèles 32GQ950 et 32GQ850) pour éviter les effets de déchirement et de sautillement d'écran.

2022 de LG sont compatibles avec Nvidia G-SYNC et AMD FreeSync Premium (Premium Pro sur les modèles 32GQ950 et 32GQ850) pour éviter les effets de déchirement et de sautillement d'écran. Les taux de rafraîchissement élevés de 120 à 240 Hz (surcadençage à 260 Hz) garantissent un jeu sans décalage sur toutes les plateformes et pour tous les types de jeux.

Le moniteur UltraGear MC 32GQ950 de LG est doté de la technologie DisplayHDR MC 1000 de VESA, offrant une luminosité allant jusqu'à 1 000 cd/m 2 , tandis que le moniteur UltraGear MC 32GQ850 de LG est doté de la technologie DisplayHDR MC 600 de VESA avec une luminosité allant jusqu'à 600 cd/m 2 .

32GQ950 de LG est doté de la technologie DisplayHDR 1000 de VESA, offrant une luminosité allant jusqu'à 1 000 cd/m , tandis que le moniteur UltraGear 32GQ850 de LG est doté de la technologie DisplayHDR 600 de VESA avec une luminosité allant jusqu'à 600 cd/m . Les moniteurs UltraGearMC 32GQ950 et 32GQ850 de LG sont équipés de la technologie Mini DEL Nano IPS pour afficher des images plus lumineuses et plus claires. Des zones de gradation uniques permettent d'offrir un contrôle du rétroéclairage précis et un rapport de contraste supérieur. La technologie de gradation locale complète à 1 560 points basée sur la technologie Mini DEL est incluse afin d'offrir une expérience de jeu quasi parfaite ainsi que des couleurs et des noirs rehaussés.

Au Canada, le moniteur UltraGearMC 48GQ900 de LG est maintenant offert chez Best Buy Canada et Amazon Canada au prix de 1 999,99 $. Quant à lui, le modèle 32GQ950 est en vente chez Best Buy Canada au prix de 1 699,99 $ et il est possible de se procurer le modèle 32GQ850 chez Best Buy Canada au prix de 1 149,99 $.

Caractéristiques techniques :



Modèle 48GQ900 32GQ950 32GQ850 Taille /

Rapport Taille 48 po 32 po 32 po Résolution UHD 4K UHD 4K QHD 3 840 x 2 160 3 840 x 2 160 2 560 x 1 440 Excellente

qualité

d'image Panneau OLED IPS IPS Technologie Nano IPS - O O Luminosité (typ.) - 750 nits 450 nits Espace colorimétrique

(typ.) 98,5 % du spectre DCI-P3 (32 po) 98 % du spectre DCI-P3

/ (27 po) 99,5 %du spectre DCI-

P3 98 % du spectre DCI-P3 Couleur calibrée O O O Étalonnage du matériel O O O HDR HDR10 DisplayHDRMC 1000 de VESA DisplayHDRMC 600 de VESA Conception Cadre pratiquement sans

bordure Cadre pratiquement sans

bordure sur quatre côtés Cadre pratiquement sans bor-

dure sur trois côtés Cadre pratiquement sans bor-

dure sur trois côtés Socle Socle V-Wing Socle V-Wing Socle V-Wing Confort

oculaire Mode Lecture O O O Protection contre le

scintillement O O O Con-

vi_

via_

lité Inter-

face ThunderboltMC 3 - - - USB de type CMC - - - DisplayPort O O O HDMI O O O Jeu Synchronisation

adaptative Compatible avec la techno-

logie

NVIDIA G-SYNC Free Sync Premium d'AMD Compatible avec la technologie

NVIDIA G-SYNC FreeSync Premium Pro d'AMD Compatible avec la technologie

NVIDIA G-SYNC FreeSync Premium Pro d'AMD Réticule O O O Compteur FPS O O O Mode jeu O O O Stabilisateur de noir O O O Synchronisation à action

dynamique O O O Éclairage hexagonal O O O Logi-

ciel Commande à l'écran

(partage d'écran, mes

préréglages d'écran,

image dans l'image) O O O LG Calibration Studio O O O Centre de commande Ul-

traGearMC de LG - - - Com-

mo-

dité Socle Installation murale 200 x

300 Inclinaison -5 ~ 15°, hauteur ré-

glable 110 mm Pivotement, montage mural

100 x 100 Inclinaison -5 ~ 15°, hauteur ré-

glable 110 mm Pivotement, montage mural

100 x 100 Économie d'énergie intel-

ligente O O O Changement d'entrée

automatique - - - Touche définie par l'utili-

sateur O O O

Moniteur DualUp 2022 de LG

Alors que LG continue à développer sa technologie d'écran IPS 21:9, le lancement du modèle DualUp 28MQ780 de LG constitue une avancée grâce à sa conception ergonomique unique. Il libère de l'espace sur le bureau et permet d'effectuer plusieurs tâches à la fois de façon plus efficace grâce à une nouvelle configuration empilée pivotante au format d'image 16:18, pour libérer de la place sur votre bureau sans que vous ayez à renoncer à l'espace d'écran d'un moniteur double.

Le modèle DualUp 28MQ780 de LG offre un espace d'écran aussi grand que deux moniteurs QHD de 21,5 po disposés de manière empilée et sans bordure. Un spectre chromatique élevé, un écran SDQHD (2 560 x 2 880) Nano IPS de 28 po, et 98 % du spectre DCI-P3 : voilà qui permet aux utilisateurs d'explorer les contenus HDR de la façon dont ils étaient destinés à être vus.

Le socle ergonomique intégré au moniteur crée un poste de travail flexible qui s'adapte aux besoins de l'utilisateur. Il a été conçu pour optimiser la configuration du bureau selon les désirs des utilisateurs, en permettant des mouvements vers l'avant ou l'arrière, le pivotement, la rotation, l'inclinaison et plus encore.

Le modèle DualUp 28MQ780 de LG, riche en fonctionnalités, est doté des caractéristiques techniques suivantes :

La prise en charge de la technologie USB de type C permet de connecter des écrans, des appareils mobiles avec un seul câble, et des haut-parleurs stéréo de 7 W x 2 canaux avec Waves MaxxAudio MD , afin que les utilisateurs puissent profiter d'effets sonores réalistes et d'un son puissant. Cela vous permet d'utiliser l'espace supplémentaire du bureau et d'y installer d'autres appareils et articles.

, afin que les utilisateurs puissent profiter d'effets sonores réalistes et d'un son puissant. Cela vous permet d'utiliser l'espace supplémentaire du bureau et d'y installer d'autres appareils et articles. Grâce au multiport pour HDMI, DisplayPort et USB 3.0, il est possible de connecter plusieurs appareils en même temps.

Le socle ergonomique de LG a évolué par rapport au socle précédent, avec des fonctions améliorées d'inclinaison, de pivotement et d'extraction. Il peut pivoter jusqu'à ±335°, ce qui est supérieur aux ±280° des précédents socles ergonomiques. Le vaste éventail de positions qu'il offre vous permettra de personnaliser la hauteur, l'angle et la profondeur de votre moniteur afin d'obtenir la position la plus ergonomique pour votre corps

Le modèle DualUp 28MQ780 de LG est maintenant offert chez les principaux détaillants tels que Best Buy Canada et Amazon Canada à partir de 849,99 $.

Caractéristiques techniques :



Modèle 28MQ780 Taille /

Rapport Taille 27,6 po Résolution SDQHD 2 560 x 2 880 Excellente

qualité

d'image Panneau Nano IPS Luminosité (typ.) 300 nits Espace colorimétrique (typ.) 98 % du spectre DCI-P3 Couleurs calibrées O Calibration H/L - Capteur d'étalonnage - HDR HDR 10 Conception Cadre pratiquement sans bordure sur

trois côtés O Socle Socle ergonomique Confort

oculaire Mode Lecture O Protection contre le scintillement O Mode Faiblesse chromatique O Convivialité Interface USB de type CMC O Chargement de l'ordinateur portable 96 W DisplayPort O HDMI O Jeu Synchronisation adaptative - Mode jeu - Stabilisateur de noir - Synchronisation à action dynamique - Logiciel Commande à l'écran (partage

d'écran, mes préréglages d'écran,

image dans l'image) O Contrôleur double O Son Haut-parleur O (Waves MaxxAudioMD) Commodité Socle Inclinaison (-25~15°) Hauteur (130 mm) Rotation (-335~335°) Pivotement (sens antihoraire) Montage mural (100 x 100) Économie d'énergie intelligente -

À propos de LG Electronics Canada inc.

LG Electronics Canada inc. est la filiale canadienne de LG Electronics inc., un innovateur technologique et manufacturier mondial dont les ventes représentent 56 milliards de dollars américains et dont le siège social est situé à Séoul, en Corée du Sud. LG Electronics Canada inc., qui a des bureaux à Toronto, est composée de quatre unités d'affaires : électroménagers pour la maison, divertissement pour la maison, solutions professionnelles et solutions d'amélioration de la qualité de l'air. LG Electronics Canada s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléviseurs, des solutions audio et des appareils portables, des appareils ménagers, des solutions résidentielles et commerciales d'amélioration de la qualité de l'air, des moniteurs d'ordinateur et des ordinateurs portables, ainsi que des solutions d'affichage numérique OLED et DEL de pointe. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site lg.ca.

SOURCE LG Electronics Canada

Communiqué envoyé le 18 octobre 2022 à 07:30 et diffusé par :