Une étude mondiale de Lenovo sur les directeurs techniques renforce la vision d'un avenir plus intelligent basé sur une «nouvelle informatique»

À l'occasion du «Tech World», l'événement mondial sur l'innovation organisé par Lenovo, la Société publie aujourd'hui une nouvelle étude mondiale portant sur 500 directeurs techniques (CTO, pour Chief Technology Officer) de différents secteurs et pays. Ceux-ci y font part de leurs perceptions quant à l'avenir des technologies.

L'étude révèle d'intéressants points de vue des CTO mondiaux sur la façon dont l'informatique traditionnelle continuera d'évoluer vers une «nouvelle architecture informatique», où le matériel des clients, l'informatique de pointe, le cloud computing, les réseaux et l'intelligence artificielle travailleront tous ensemble pour remédier aux difficultés communes des CTO en leur offrant des solutions au fur et à mesure qu'ils procèdent à la numérisation de tous les secteurs, partout dans le monde.

«Constater que notre vision d'une nouvelle architecture informatique trouve un écho aussi fort parmi les CTO du monde entier est un grand encouragement pour nous, a déclaré M. Yong Rui, CTO de Lenovo. Cette conclusion de l'enquête est extrêmement précieuse à l'heure où le secteur des TIC continue d'innover et de créer de nouvelles capacités technologiques pour l'avenir. L'étude nous fournit des informations précises sur les priorités et les attentes des CTO dans le monde et nous utiliserons ces connaissances pour aider nos clients à exploiter au mieux leurs données et pour les guider dans la transformation de leurs entreprises.»

Les principales conclusions de l'enquête menée par Lenovo auprès de plus de 500 CTO sont les suivantes:

Le passage à un environnement de travail hybride accroît l'importance des composantes de l'architecture informatique: Les CTO ont généralement un avis positif sur l'architecture technologique de leur organisation: 43% la qualifient d'«améliorée», 39% estiment qu'elle est «facile à utiliser» et 6% seulement la jugent «déficiente». Pour les CTO, les éléments qui gagnent en importance sont les appareils intelligents (76%), l'IdO intelligent (70%) et les solutions basées sur des scénarios (76%). Les CTO pensent qu'à l'avenir le cloud, les logiciels et l'informatique seront des composantes clés d'un environnement de travail hybride, 84% d'entre eux étant optimistes quant à l'avenir du cloud hybride.

La cybersécurité et l'accessibilité des technologies émergentes représentent des défis majeurs, d'après les CTO: Les répondants des États-Unis (63%), du Brésil (61%) et de l'Inde (71%) considèrent que, pour leur organisation, la cybersécurité est un défi majeur qu'il leur faut relever. Pour les CTO des États-Unis (64%) et du Royaume-Uni (67%), la réglementation et la conformité sont également des préoccupations majeures. Les questions de compatibilité liées à l'infrastructure de l'entreprise et à l'expérience utilisateur sont essentielles lorsque les CTO prennent des décisions d'achat, de mise à niveau, de migration et de retrait de l'infrastructure informatique de leur organisation.

Selon les CTO, il est possible d'utiliser davantage encore la technologie au travail: Dans chacune des cinq composantes de l'architecture (Client - Edge - Cloud - Réseau - Intelligence), de nombreux CTO voient pour leur entreprise des opportunités d'utiliser les dimensions de l'infrastructure informatique davantage encore qu'elles ne le font déjà - notamment des composantes comme le MEC 5G (72%), le cloud de périphérie public (67%), l'IdO de périphérie (65%) et le cloud de périphérie privé (58%). La plupart des CTO (82%) soulignent l'importance des fournisseurs tiers lorsqu'il s'agit de résoudre les problèmes et les défis liés à l'architecture technologique. La plupart des CTO pensent que les composantes de l'edge computing (en particulier l'edge intelligent, l'edge sécurité et la collaboration «Appareil-Edge-Cloud», etc.) seront importantes à l'avenir.

Le concept de «nouvelle informatique» de Lenovo trouve un écho parmi les CTO du monde entier: Plus de 4 sur 5 d'entre eux déclarent que le concept de «nouvelle informatique» énoncé par Lenovo décrit «extrêmement bien» ou «très bien» l'avenir des TIC (technologies de l'information et des communications). Outre ces cinq composantes de la «nouvelle informatique» (Client - Edge - Cloud - Réseau - Intelligence), les CTO ont cité des domaines tels que la R&D/l'innovation (9%), la gestion des données (7%) et la sécurité (6%) comme d'autres composantes qui auront également leur importance dans le façonnement de l'avenir de l'architecture technologique.



À propos de l'étude mondiale de Lenovo sur les CTO

Le travail sur le terrain pour cette étude a consisté en une enquête quantitative réalisée du 26 juillet au 12 août 2022 auprès de 500 CTO d'organisations de taille moyenne à grande à travers le monde. Un nombre presque identique de répondants a été interrogé dans les pays suivants: Brésil, Chine, Allemagne, Inde, Japon, Royaume-Uni et États-Unis. Les répondants étaient des CTO d'entreprises et d'organisations comptant au moins 250 employés au total.

À propos de Lenovo

