Amélioration par Inmarsat des plans de service pour le haut débit en vol pour l'aviation d'affaires dans le cadre du programme Jet ConneX Evolution





Inmarsat transforme les plans de service pour sa solution haut débit en vol Jet ConneX (JX) afin d'offrir aux clients encore plus de performance et de débit et un meilleur rapport qualité-prix.

Les mises à jour sont introduites dans le cadre du programme révolutionnaire JX Evolution d'Inmarsat, dévoilé en début d'année et qui fait suite à une évaluation approfondie des tendances d'utilisation des passagers. Dans le cadre du programme, plusieurs plans de service existants ont été mis à niveau en vue d'offrir de précieux avantages aux clients comme des taux de téléchargement montant supérieurs sans frais. Cela répond à la demande croissante de visioconférence haute définition sur les plateformes collaboratives, dont Microsoft Teams et Zoom.

Le programme a également conduit au lancement de JX Edge, le premier d'une nouvelle série de plans de service haut de gamme sophistiqués dorénavant disponible via le réseau mondial de partenaires de distribution pour l'aviation d'affaires d'Inmarsat JX Edge est entré en service avec plusieurs clients à travers le monde ce mois-ci après avoir été très positivement accueilli par le marché, de nouveaux plans de service arriveront en 2023.

Kai Tang, responsable de l'aviation d'affaires chez Inmarsat, a déclaré : « En tant que fournisseur de connectivité de premier plan pour l'aviation d'affaires, Inmarsat a un aperçu unique de la manière dont la demande pour le haut débit en vol se transforme, que ce soit pour les affaires ou pour les loisirs. Nous pouvons par conséquent développer nos solutions avant toute évolution des marchés et rassurer les clients qu'à mesure que leurs besoins continuent d'évoluer, il en va de même pour la connectivité que nous offrons.

« JX Evolution est un parfait exemple de l'approche additive unique d'Inmarsat, qui ne peut être répliquée par d'autres et offre une alternative bienvenue aux trop grandes promesses non tenues de certains fournisseurs de connectivité. Le programme révolutionnaire offrira encore plus de valeur et de performance dans une période cruciale pour l'aviation d'affaires, avec un nombre de vols à présent supérieur à ce qu'il était avant la pandémie. »

Jet ConneX est entré en service commercial en novembre 2016 et a été activé sur plus de 1 250 jets d'affaires, offrant le même niveau de haut débit à large bande fiable et constant que ce qui était auparavant uniquement disponible au sol. Une utilisation record a été enregistrée depuis la pandémie, ce qui témoigne des attentes en croissance rapide des passagers lorsqu'il est question de rester connectés et de profiter d'une expérience numérique à bord qui permette le streaming vidéo, la télévision en direct, des activités professionnelles et bien plus encore.

Les mises à jour du plan de service introduites dans le cadre de JX Evolution placeront la barre encore plus haut, permettant aux passagers de connecter davantage de terminaux et de bénéficier d'un accès incontesté aux applications les plus consommatrices de données simultanément, sans compromettre les caractéristiques éprouvées de régularité, de fiabilité, de résilience et de disponibilité mondiale continue de JX.

JX Evolution tire parti du réseau de satellites en bande Ka mondial existant d'Inmarsat et du très populaire terminal JetWave de Honeywell. Les clients bénéficieront prochainement d'autres améliorations des performances avec l'entrée en service de sept autres charges utiles de satellites en bande Ka au cours des quatre prochaines années, faisant passer à 12 unités la flotte totale du réseau. Cela sera complété par deux terminaux de nouvelle génération à venir, développés avec les partenaires d'Inmarsat Satcom Direct et Orbit, qui sont compatibles avec une large gamme de jets d'affaires, utilisant une technologie de pointe et des conceptions légères pour optimiser la performance, réduire les coûts et simplifier les processus d'installation et de maintenance.

JX est l'option sur mesure préférée de tous les principaux constructeurs de jets d'affaires, dont Gulfstream, Bombardier et Dassault. Des certificats de type et certificats de type supplémentaires pour le service ont été reçus de l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) aux États-Unis et de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) pour toutes les plateformes populaires et tous les fabricants d'équipements d'origine (OEM) et fournisseurs de services de réorganisation et de réparation d'entretien après-vente.

FIN

À PROPOS D'INMARSAT

Inmarsat fournit des communications mobiles mondiales de pointe, innovantes, avancées et exceptionnellement fiables à travers le monde ? dans les airs, en mer et sur terre ? qui permettent une nouvelle génération de services commerciaux, pour les gouvernements et critiques. Inmarsat accélère la numérisation du secteur maritime, rendant les opérations plus efficaces et plus sûres que jamais. Cela ouvre la voie à une nouvelle ère de services passagers en vol pour l'aviation, tout en assurant que l'avion peut voler avec une efficacité et une sécurité maximales. En outre, Inmarsat permet l'expansion rapide de l'Internet des Objets (IdO) ainsi que la prochaine génération de technologies transformatrices qui accompagneront la société connectée et aideront à bâtir un avenir durable. Et, aujourd'hui, Inmarsat développe le premier réseau de communications multidimensionnel du futur en son genre, ORCHESTRA.

En novembre 2021, Inmarsat et Viasat ont annoncé le regroupement prévu des deux sociétés, dans le but de créer un nouveau leader des communications mondiales. La transaction devrait être finalisée au deuxième semestre 2022.

Pour de plus amples informations, suivez-nous sur Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 18 octobre 2022 à 07:10 et diffusé par :