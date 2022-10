Sparrow recueille un million de dollars pour créer une plateforme de partage de logements pour une meilleure cohabitation au sein de la population canadienne





Le financement est assuré par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) et Accenture (NYSE : ACN)

TORONTO, le 18 oct. 2022 /CNW/ - Sparrow, une entreprise sociale axée sur la technologie, a reçu un financement d'un million de dollars pour sa plateforme de partage de logements et sa communauté, qui vise à s'attaquer au manque d'accessibilité du logement et à la solitude au Canada.

Le Gouvernement du Canada a fourni 500 000 $ dans le cadre des programmes d'innovation de la Stratégie nationale sur le logement. Accenture a également versé 500 000 $, et les deux organismes continueront de soutenir l'équipe de Sparrow en lui offrant des connaissances techniques et sectorielles jusqu'à son lancement.

La plateforme de Sparrow met en contact les personnes ayant des chambres libres avec celles qui cherchent un hébergement d'une durée minimale de deux mois. Les hôtes peuvent ainsi générer un revenu passif et créer des liens sociaux en louant des espaces inutilisés de leur habitation, tandis que les locataires bénéficient d'un accès au logement à des prix normalement inférieurs à ceux du marché.

Selon une étude du CANCEA, il y aurait 5 millions de chambres vacantes en Ontario. D'après les données du recensement, nous estimons qu'il y a plus de 12 millions de chambres vacantes au Canada.

« La pandémie a aggravé deux crises parallèles au Canada : le problème d'accessibilité du logement et celui de la solitude », affirme Oren Singer, directeur général et cofondateur de Sparrow. « Nous avons l'occasion de normaliser le partage des logements en faisant en sorte qu'il soit plus facile, plus sûr et plus agréable de partager des espaces de logement inutilisés. Avec Sparrow, nous permettons à la population canadienne de trouver des logements adaptés à son budget, de libérer l'offre de logements existants et de mieux vivre ensemble », ajoute M. Singer.

La collaboration avec Sparrow découle de la Stratégie nationale sur le logement du Canada qui vise à encourager les idées novatrices, ainsi qu'à accélérer ou à adapter des solutions qui répondent aux problèmes de logement les plus pressants au pays. De son côté, Accenture se consacre à aider les jeunes entreprises à réaliser leur plein potentiel. Cet investissement a permis de financer une équipe principale de quatre employés, dont les fondateurs Oren Singer et Gavin Servai. Il a également servi à élaborer et à mettre à l'essai la plateforme. L'équipe prévoit d'étendre la couverture du programme à tous les quartiers dans le besoin à l'échelle du pays.

« La Stratégie nationale sur le logement vise à trouver des façons nouvelles et novatrices d'offrir plus d'options de location abordable à la population canadienne.?En plus des possibilités de logement à loyer modique, le partage des logements présente plusieurs avantages sur le plan social : la réduction de l'isolement social et fournir aux aînés plus de choix pour vieillir en tout confort. Voilà un autre excellent exemple de la façon dont nous soutenons des solutions novatrices en matière de logement abordable pour répondre plus adéquatement aux besoins de la population canadienne. »

L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Sparrow utilise l'innovation pour repenser la façon dont nous nous attaquons aux problèmes chroniques de la société, mais aussi notre façon d'exercer une influence positive et concrète », explique Anant Gadia, directeur général, Stratégie et conseil d'Accenture Canada. « Chez Accenture, la création de nouvelles solutions au service de la société est une passion et nous partageons la vision de Sparrow, qui consiste à relever les grands défis sociaux et économiques grâce à des idées et des technologies novatrices. »

Sparrow place la sécurité au coeur de ses services en intégrant la vérification de l'identité et des antécédents, les contrats de colocation et les entrevues de présélection dans son processus de jumelage. La plateforme comprend également un système de jumelage selon la compatibilité pour favoriser de meilleurs liens, fondés sur la personnalité, les habitudes, le mode de vie et les préférences. Les populations canadiennes ciblées pour bénéficier de la plateforme sont les personnes âgées, les personnes à la retraite, les étudiants de niveau postsecondaire, les ménages n'ayant plus d'enfants à la maison, les nouveaux arrivants au Canada et les accédants à la propriété.

« Nous aimerions aider les Canadiens et les Canadiennes à réduire leurs coûts de logement, à améliorer leur qualité de vie et à établir des relations enrichissantes en faisant en sorte que ces 12 millions de chambres vacantes soient utilisées à bon escient, » a déclaré M. Singer.

Les propriétaires-occupants et les locataires peuvent s'inscrire en visitant le site http://www.sparrowshare.com, ou en envoyant un courriel à [email protected] .

Faits saillants sur le logement et l'isolement :

Le marché locatif canadien est de moins en moins abordable. Selon Oxford Economics, Vancouver a été classée comme la ville la moins abordable d'Amérique du Nord, suivie de près par Toronto en troisième place.

a été classée comme la ville la moins abordable d'Amérique du Nord, suivie de près par en troisième place. Près de 20 % des personnes âgées du Canada ont un problème d'accessibilité du logement. Ce pourcentage est deux fois plus élevé pour les personnes âgées vivant seules.

ont un problème d'accessibilité du logement. Ce pourcentage est deux fois plus élevé pour les personnes âgées vivant seules. Selon l'Association canadienne pour la santé mentale, bien avant la pandémie, la solitude était considérée comme un problème de santé publique croissant, voire comme une épidémie.

À propos de Sparrow

Sparrow est une plateforme de partage de logements et une communauté qui met en contact des hôtes disposant de chambres libres avec des personnes à la recherche d'un logement abordable. En tant qu'entreprise sociale axée sur la technologie, Sparrow a pour mission d'offrir des expériences exceptionnelles du partage de logements en misant sur la flexibilité, l'accessibilité et la durabilité. Fondée en décembre 2020 à Toronto, au Canada, Sparrow est fièrement appuyée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), l'organisme national responsable de l'habitation au Canada, et Accenture, une société-conseil de services professionnels.

Pour en savoir plus, visitez le site www.sparrowshare.com

À propos de la SCHL

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux personnes dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les paliers de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. L'objectif de la SCHL est que d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins.

Pour en savoir davantage

À propos d'Accenture

Accenture est une entreprise mondiale de services professionnels dotée de capacités de pointe dans les domaines du numérique, de l'infonuagique et de la sécurité. Alliant une expérience inégalée et des compétences spécialisées dans plus de 40 secteurs, nous offrons une gamme de services en stratégie et services-conseils, technologies et opérations, ainsi qu'Accenture Song, tous propulsés par le plus grand réseau de centres de technologies de pointe et d'opérations intelligentes au monde. Chaque jour, nos 721 000 employés concrétisent notre promesse à l'égard des technologies et de l'ingéniosité humaine, au bénéfice de nos clients situés dans plus de 120 pays. Nous maîtrisons la puissance du changement pour créer de la valeur pour nos clients, nos gens, nos actionnaires, nos partenaires et nos collectivités. Visitez-nous sur www.accenture.com/ca-fr/.

