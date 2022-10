L'administration repensée





Afin de poursuivre sa stratégie d'entreprise visant à rendre les solutions d'accès à distance attrayantes pour les grandes entreprises, AnyDesk lance sa version 7.1.

STUTTGART, Allemagne, 18 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Afin de poursuivre sa stratégie de développement et de commercialisation de la meilleure solution d'accès à distance du marché, AnyDesk Software GmbH, la société de logiciels d'accès à distance à la croissance la plus rapide, a lancé AnyDesk 7.1. L'architecture épurée du logiciel de l'application et son interface utilisateur intuitive sont au coeur de cette stratégie. Grâce à ces fonctionnalités, les entreprises et les utilisateurs privés ont la possibilité d'augmenter leur productivité en accédant à leurs appareils à distance. Pour l'heure, AnyDesk 7.1 est disponible pour Windows, mais d'autres systèmes d'exploitation seront pris en charge ultérieurement.

Optimisations pour l'administration système

La version 7.1 est complétée par la version 2 de my.anydesk, la console de gestion de l'entreprise. Avec l'aide de celle-ci, les administrateurs peuvent attribuer des autorisations aux comptes d'utilisateurs et aux groupes dans AnyDesk pour affiner leurs processus. Les profils d'autorisation peuvent être mis en oeuvre de manière intuitive et ciblée. Dans l'ensemble, les nouvelles fonctionnalités simplifient les processus et les tâches d'administration. De plus, la sécurité est assurée par l'authentification multifacteur (MFA).

Le PDG et fondateur d'AnyDesk, Philipp Weiser, déclare que « AnyDesk 7.1 est une étape importante dans notre stratégie visant à mettre en avant la valeur ajoutée de notre solution, même dans le cadre de structures d'entreprise complexes. Avec le développement de notre marché cible, la poursuite de notre croissance est assurée et nous permettra de financer l'expansion de notre portefeuille de produits. »

Une sécurité et un confort accrus avec l'option de connexion de l'utilisateur

La nouvelle version d'AnyDesk offre l'option de connexion de l'utilisateur, directement dans l'application ou en ligne, ce qui améliore la sécurité et le confort d'utilisation d'AnyDesk. En outre, une simple connexion (SSO) avec des comptes existants, tels que Google ou Facebook, est également prise en charge. Les nouvelles connexions sont donc simplifiées puisque les utilisateurs n'ont pas à créer un nouveau nom d'utilisateur et un nouveau mot de passe.

Les utilisateurs non commerciaux ont également la possibilité de créer un compte AnyDesk permettant d'accéder à des fonctionnalités telles que le carnet d'adresses.

AnyDesk introduit ces modifications de produits basées sur l'analyse des données des utilisateurs, ce qui permettra à l'entreprise de proposer une sécurité améliorée aux utilisateurs finaux, mais également de réduire davantage les activités non conformes au sein du réseau AnyDesk.

