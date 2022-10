Négociation du secteur public - Les employé-es de soutien du réseau collégial unis pour l'amélioration de conditions de travail





MONTRÉAL, le 18 oct. 2022 /CNW Telbec/ - C'est de façon concertée que les organisations syndicales représentant les 12 000 employé-es de soutien du réseau collégial, soit la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN), la Fédération du personnel de soutien de l'enseignement supérieur (FPSES-CSQ) et le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP-FTQ), déposent aujourd'hui et demain leurs demandes sectorielles aux représentantes et représentants de leur employeur en vue de la prochaine négociation du secteur public.

Elles sont parmi les premières organisations syndicales du Front commun à présenter leurs revendications sectorielles pour l'amélioration des conditions de travail de leurs membres.

« Cette négociation sera majeure pour les services dans le réseau collégial. Les problèmes récurrents d'attraction et de rétention du personnel de soutien des cégeps et la surcharge de travail inhérente à cette situation compliquent le travail partout. Nous avons donc voulu unir nos forces en nous coordonnant sur certaines revendications telles que l'importance d'augmenter la contribution de l'employeur au régime d'assurance maladie, l'importance de convenir de balises entourant le télétravail, l'accès à plus de jours fériés et de jours de vacances, pour ne nommer que celles-ci », observe Riccardo Pavoni, président du Secteur soutien cégeps de la FEESP-CSN.

Ces problèmes ne se présentent pas uniquement lors des rentrées collégiales, où on en entend davantage parler. C'est un enjeu structurel, vécu à l'année longue par le personnel de soutien des cégeps. Valérie Fontaine, présidente de la FPSES-CSQ, soutient que les problèmes de pénurie de main-d'oeuvre, de retards salariaux et d'attraction et de rétention du personnel seront au coeur de la négociation. « L'amélioration de nos conditions de travail est nécessaire et urgente pour nos membres, mais également pour notre réseau collégial, qui doit offrir des emplois de soutien de qualité si l'on veut mettre fin au manque de personnel. »

Cette situation fait en sorte qu'inévitablement, la qualité des services offerts aux étudiantes et aux étudiants en pâtit. Pour éviter que la situation ne s'aggrave, la solution est simple : accorder les ressources financières nécessaires à l'amélioration concrète des conditions de travail du personnel de soutien, car travailler dans le secteur public, ce n'est tout simplement plus attractif.

« L'attraction et la rétention du personnel ne sont pas seulement des enjeux patronaux, mais bien des enjeux syndicaux! La charge de travail sur nos membres est de plus en plus importante et on ne peut pas se permettre de perdre davantage de salarié.e.s. La valorisation du personnel passe par l'amélioration des conditions de travail. Le déploiement de l'ensemble des services postsecondaires en dépend », termine Marie-Claude Arbour du SCFP-FTQ.

La Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) est l'organisation la plus représentative du personnel de soutien dans les cégeps. Le Secteur soutien cégeps regroupe près de 6300 membres répartis dans 34 établissements collégiaux et un centre informatique, situés dans onze régions du Québec. Il représente notamment les manoeuvres, l'ensemble du personnel technique (travaux pratiques, administration, informatique, etc.), les agentes et agents de soutien administratif ainsi que les ouvrières et ouvriers spécialisés.

La FPSES-CSQ représente près de 5 000 membres oeuvrant dans treize établissements du secteur collégial, trois du secteur universitaire et cinq organismes de services parapublics. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), qui représente près de 215 000 membres, dont près de 125 000 font partie du personnel de l'éducation.

Comptant plus de 125 000 membres au Québec, le SCFP représente quelque 12 730 membres dans le secteur de l'éducation au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

