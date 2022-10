Baisse des dépenses des Fêtes des consommateurs en 2022





Le sondage annuel de Deloitte Canada sur le magasinage des Fêtes révèle que les Canadiens sont sceptiques, inquiets et avides de contacts humains

TORONTO, le 18 oct. 2022 /CNW/ - Les Canadiens réduiront leurs dépenses pour la période des Fêtes, près de la moitié s'attendant à ce que l'économie décline l'an prochain. Selon le Sondage 2022 sur le magasinage des Fêtes de Deloitte Canada, 4 Canadiens sur 10 ont vu la situation financière de leur ménage se détériorer cette année. Les consommateurs vacillent entre l'optimisme prudent et l'inquiétude, et prévoient réduire considérablement leurs dépenses des Fêtes comparativement à l'an dernier.

« En 2021, les inquiétudes liées à la pandémie commençaient à se résorber et les consommateurs cherchaient des raisons de célébrer, explique Marty Weintraub, associé, leader national, Commerce de détail, Deloitte Canada. À l'aube de la période des Fêtes de 2022, les consommateurs sont inquiets à plusieurs égards, que ce soit le ralentissement économique, la hausse des taux d'intérêt, les pressions inflationnistes, les maladies nouvelles et récurrentes, ou l'incertitude géopolitique. Peu importe leurs revenus, leur pouvoir d'achat a diminué et ils cherchent des façons d'en avoir plus pour leur argent. »

Selon le sondage, les dépenses totales moyennes par ménage pour la période des Fêtes chuteront de 17 % pour atteindre 1 520 $. Voici quelques-unes des autres conclusions du sondage:

Les baisses des dépenses les plus marquées seront observées dans des catégories clés comme les appareils électroniques achetés pour soi (-55 %), les voyages (-30 %) et les vêtements achetés pour soi (-27 %).

Un répondant sur trois (37 %) prévoit magasiner plus tôt cette année, 46 % d'entre eux estimant qu'ils profiteront ainsi de meilleures aubaines.

Parmi ceux qui prévoient réduire leurs dépenses des Fêtes, 76 % le feront en raison du prix plus élevé des aliments, des inquiétudes liées à l'inflation (67 %) et des problèmes économiques (60 %).

41 % des consommateurs prévoient acheter uniquement ce dont leur famille a besoin.

15 % affirment qu'ils dépenseront pour eux-mêmes, ce qui représente une baisse par rapport à l'an dernier.

La fidélité aux marques pourrait être ébranlée. La confiance des consommateurs doit être méritée.

La confiance des Canadiens à l'égard des détaillants pourrait diminuer en raison des frustrations causées par les hausses de prix et les problèmes des chaînes d'approvisionnement. Trois répondants sur quatre (76 %) s'attendent à ce que les prix soient plus élevés cette année; les problèmes des chaînes d'approvisionnement ayant forcé les consommateurs à trouver des solutions de rechange : 61 % d'entre eux disent qu'ils essaieront de nouvelles marques si celles qu'ils veulent sont en rupture de stock.

« Cela offre aux détaillants une occasion d'interagir avec les consommateurs de la façon la plus transparente et empathique possible, ajoute M. Weintraub. Plusieurs facteurs contribuent à la situation économique complexe, et les consommateurs ne perçoivent pas toujours tout ce que les détaillants font pour compenser les hausses des coûts qu'ils subissent eux aussi. En reconnaissant les inquiétudes à court terme des consommateurs et leur volonté d'acheter des produits qui reflètent leurs valeurs, les marques et les détaillants créent un climat de confiance qui sera bénéfique à long terme, à mesure que l'économie reviendra à la normale. »

L'étude indique que malgré un resserrement de leur budget les consommateurs veulent quand même acheter de façon responsable. Quatre répondants sur dix se disent prêts à payer plus pour des produits durables et éthiques, et plus de la moitié affirment qu'ils préfèrent acheter des cadeaux auprès d'entreprises petites ou locales; les consommateurs de l'Atlantique étant les plus susceptibles de faire des achats locaux (71 %).

Les Canadiens veulent avoir des contacts avec leurs amis, leur famille et d'autres consommateurs

Selon l'étude, un plus grand nombre de Canadiens ont hâte aux rassemblements de fin d'année de 2022, et 41 % prévoient recevoir autour d'un repas, ce qui est 6 % de plus que l'an dernier. De plus, à l'heure où les inquiétudes au sujet de la pandémie se résorbent, la moitié des répondants comptent faire leurs achats en magasin plutôt qu'en ligne, et le nombre moyen de visites en magasin devrait se rapprocher des niveaux d'avant la pandémie.

Pour en savoir plus au sujet du sondage, cliquez ici.

À propos de Deloitte

Deloitte offre des services dans les domaines de l'audit et de la certification, de la consultation, des conseils financiers, des conseils en gestion des risques, de la fiscalité et d'autres services connexes à de nombreuses sociétés ouvertes et fermées dans différents secteurs. Deloitte sert quatre entreprises sur cinq du palmarès Fortune Global 500MD par l'intermédiaire de son réseau mondial de cabinets membres dans plus de 150 pays et territoires, qui offre les compétences de renommée mondiale, le savoir et les services dont les clients ont besoin pour surmonter les défis d'entreprise les plus complexes. Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., société à responsabilité limitée constituée en vertu des lois de l'Ontario, est le cabinet membre canadien de Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Deloitte désigne une ou plusieurs entités parmi Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société fermée à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ainsi que son réseau de cabinets membres dont chacun constitue une entité juridique distincte et indépendante. Pour une description détaillée de la structure juridique de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses sociétés membres, voir www.deloitte.com/ca/apropos.

Notre raison d'être mondiale est d'avoir une influence marquante. Chez Deloitte Canada, cela se traduit par la création d'un meilleur avenir en accélérant et en élargissant l'accès au savoir. Nous croyons que nous pouvons concrétiser cette raison d'être en incarnant nos valeurs communes qui sont d'ouvrir la voie, de servir avec intégrité, de prendre soin les uns des autres, de favoriser l'inclusion et de collaborer pour avoir une influence mesurable.

Pour en apprendre davantage sur les quelque 330 000 professionnels de Deloitte, dont plus de 11 000 font partie du cabinet canadien, veuillez nous suivre sur LinkedIn, Twitter, Instagram ou Facebook.

SOURCE Deloitte & Touche

Communiqué envoyé le 18 octobre 2022 à 06:00 et diffusé par :