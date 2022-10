72 % des Canadiens jugent que leur fardeau fiscal est trop élevé





MONTRÉAL, le 18 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Alors que plusieurs prédisent une récession économique et que l'inflation est à un niveau jamais vu depuis 30 ans, un sondage Ipsos réalisé pour le compte de l'IEDM révèle que plus de sept Canadiens (72 %) sur dix pensent que le fardeau fiscal des particuliers est trop élevé comparativement à un sur cinq (21 %) qui pensent qu'il est à un niveau acceptable.

«?Les résultats de ce sondage reflètent bien la lourdeur du fardeau fiscal sur les familles. En ces temps d'incertitude économique, peu d'entre elles ont la marge de manoeuvre pour se bâtir un fonds d'urgence ou un quelconque coussin. N'oublions pas que les taxes et impôts sont la principale dépense des ménages, et de loin », explique Olivier Rancourt, économiste à l'IEDM.

Quelque 42 % des Canadiens trouvent également que le fardeau fiscal des entreprises est trop bas, mais 71 % sont conscients qu'une augmentation du fardeau fiscal des entreprises finira par les pénaliser en tant que consommateurs, car elle se traduira par des prix plus élevés.

«?Les citoyens s'attendent à ce que les gouvernements fassent leur part pour alléger leur fardeau fiscal. Ils se sentent déjà trop imposés, et se doutent bien que tenter d'en soutirer plus aux entreprises ne fera que les pénaliser par la bande », affirme Krystle Wittevrongel, analyste sénior en politiques publiques et leader du Projet Alberta à l'IEDM.

Autres faits saillants :

Parmi ceux qui pensent que le taux d'imposition des revenus au-dessus de 250 000 $ devrait dépasser 50 %, la majorité pense que le taux devrait être de 55 %; 28% pensent que le taux devrait être 65 %.





Plus de trois quarts des Canadiens (77 %) pensent que les riches seront tentés de s'exiler ou transférer leurs actifs vers des pays plus attrayants si leurs impôts augmentent trop; près de deux tiers (64 %) pensent que les lois fiscales sont beaucoup trop complexes.





4 Canadiens sur 10 (41 %) pensent que l'augmentation du fardeau fiscal des 'riches' et des 'très riches' aura un impact positif.





Plus de la majorité (55 %) des Canadiens pensent que les 'très riches' se servent de leur argent pour s'acheter des biens et services de luxe; un quart (24 %) pense que ces derniers investissent dans les entreprises et créent de l'emploi.





Les Canadiens sont divisés quant au taux d'imposition pour les revenus annuels au-dessus de 250 000 $.

Le sondage en ligne commandé par l'IEDM a été réalisé par Ipsos du 27 septembre au 1er octobre 2022 auprès d'un échantillon représentatif de 1027 résidents canadiens âgés de 18 ans et plus. Les résultats sont précis à plus ou moins 3,5 points de pourcentage (19 fois sur 20) de ce qu'ils auraient été si tous les Canadiens avaient pris part au sondage.

Lien vers le rapport complet :

https://www.iedm.org/wp-content/uploads/2022/10/sondage_fiscalite2022.pdf

L'Institut économique de Montréal est un think tank indépendant sur les politiques publiques. Par ses publications, ses apparitions dans les médias et ses services consultatifs aux décideurs politiques, l'IEDM stimule les débats et les réformes des politiques publiques en se basant sur les principes établis de l'économie de marché et sur l'entrepreneuriat.

